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Российские легионеры: вратарь «Арсенала» Алексей Рохас Федорущенко выбрал Колумбию — завоевал медали Кубка Южной Америки

Россиянин выиграл медали с Колумбией. В «Арсенале» его ценят выше, чем в нашей сборной
Анатолий Романов
Россиянин выиграл медали с Колумбией
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Алексей Рохас Федорущенко поменял национальную команду, не почувствовав доверия российских тренеров.

Завершившийся на днях молодёжный чемпионат Южной Америки (для игроков не старше 20 лет) привлекал к себе внимание не только фигурой новичка «Зенита» Роберта Ренана. Напомним, этот центральный защитник помог сборной Бразилии выиграть турнир и, по слухам, ещё сильнее заинтересовал «Реал». В составе сборной Колумбии тоже был игрок, за которым хотелось следить из России – голкипер Алексей Рохас Федорущенко. Хозяева чемпионата Южной Америки колумбийцы завоевали бронзовые медали и, как и бразильцы, получили путёвку на ЧМ-2023. Чемпионат мира пройдёт уже через три месяца, с 20 мая по 11 июня в Индонезии.

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Для Федорущенко это первый достаточно серьёзный успех на уровне национальных команд. Ещё год назад голкипер «Арсенала» вызывался в юношескую сборную России U17 и попадал в заявку на товарищеские встречи с Боснией и Герцеговиной и Хорватией. Впрочем, во всех трёх спаррингах он оставался на скамейке – ни одной минуты игрового времени Алексей не получил. На чемпионате Южной Америки Федорущенко тоже все матчи провёл в запасе, поэтому посмотреть на него, к сожалению, не получилось. Основной вратарь Луис Мартинес из «Атлетико Насьональ» всё же на два года постарше, вдобавок лондонский «канонир» присоединился к сборной Колумбии только в мае 2022-го.

Алексей Рохас Федорущенко

Алексей Рохас Федорущенко

Фото: из личного архива Алекса Рохаса Федорущенко

До отъезда в тренировочный лагерь колумбийцев перед чемпионатом Южной Америки Федорущенко был первым номером лондонского «Арсенала» U18. В нынешнем сезоне сыграл семь матчей в юношеской лиге, пропустил 12 мячей и выдал один «сухарь». Кроме того, он уже тренировался с первой командой «канониров», а, значит, потенциал голкипера с российскими корнями высоко оценивает даже Микель Артета. К слову, с тренером «Арсенала» Алексей общается по-испански.

Интересно, что Федорущенко поиграл и за юношескую сборную Англии. Три национальные команды к 17 годам – уникальный случай! Всё это благодаря интернациональной семье: мать Алексея – россиянка по имени Юлия, отец – колумбиец.

Если вы ещё не слышали про Федорущенко, то рассказываем. Мальчик родился и вырос в Англии, недалеко от Лондона, но благодаря матери неплохо говорит по-русски. Кроме того, он часто бывал в России – приезжал к бабушке в Челябинск, посещал Москву и Санкт-Петербург, который назвал своим любимым городом. Едва начав заниматься футболом, Алексей сразу почувствовал своё призвание – в ворота встал уже в четыре года. Пробовал свои силы в тренировочном лагере «Челси», где получал ценные советы от самого Петра Чеха, а потом успешно прошёл просмотр для академии «Арсенала». Тем не менее ногами он играет так же здорово, как и руками. Федорущенко объяснял в интервью на YouTube-канале Мёсье Асан:

«Игра ногами очень важна для вратаря. Если посмотреть на лучших голкиперов мира, то они все очень хорошо играют ногами. В «Арсенале» приводят в пример Аарона Рамсдейла и говорят: «Смотри, мы хотим, чтобы ты так же действовал. Чтобы выходил высоко, как будто ты в линии защиты, когда наша команда с мячом. Это моя сильнейшая сторона, я много работал над этим. Тренерам очень нравится. Мне комфортно при владении, и думаю, что другим игрокам комфортно, когда я с мячом. Нужно уметь выполнять все типы пасов – короткие, в середину поля, длинные. Так соперник не сможет предсказать, что ты будешь делать».

Алексей Рохас Федорущенко

Алексей Рохас Федорущенко

Фото: из личного архива Алекса Рохаса Федорущенко

Как сообщал «Спорт-экспресс», Федорущенко принял решение выступать за сборную Колумбии U20 из-за неопределённой позиции российских тренеров. Пока сыграл только один матч с Перу (1:1). Местные СМИ дали ему прозвище Эль-Русо, то есть «русский».

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Благодаря трём гражданствам Федорущенко может до взрослого уровня выбирать между национальными командами Колумбии, России и Англии. «За какую сборную хочу играть? За ту, где у меня будет лучшая возможность себя показать», – откровенно признавался Алексей, не давая пустых обещаний. Здравый подход. Для любого голкипера лучше быть там, где он первый номер. Дело за малым: дорасти до такого уровня, чтобы оставалась возможность выбирать из предложений трёх стран.

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