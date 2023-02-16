«Реал» наконец-то одумался. Осталось не совершить роковую ошибку на трансферном рынке

«Реал» осознал необходимость покупки игрока в атаку на замену Кариму Бензема перед следующим сезоном. Шаги в этом направлении уже предпринимаются, сообщает The Athletic.

Мадридский клуб изучает различные варианты – от центрфорварда до нападающего, который может сыграть справа. Осталось не совершить роковую ошибку на трансферном рынке. Пока кандидаты на переход в «Реал» не слишком впечатляют.

Влахович и Ришарлисон — основные претенденты на замену Бензема

По данным ESPN, «Реал» проявляет предметный интерес к Душану Влаховичу («Ювентус») и Ришарлисону («Тоттенхэм»). Их рассматривают в качестве главных кандидатов на замену Кариму Бензема, который из-за травм сыграл всего лишь в 13 из 21 матча «Реала» в чемпионате в нынешнем сезоне. 35-летний форвард сильно сдал по сравнению с прошлым сезоном и даже близко не играет на уровне претендента на «Золотой мяч».

Президент «Реала» Флорентино Перес долго отказывался брать нового форварда, но всё-таки осознал, что на одного Бензема полагаться нельзя. Единственной заменой Кариму по позиции на данный момент является Мариано Диас, который откровенно не блещет и почти наверняка покинет Мадрид по истечении контракта летом 2023 года.

Душан Влахович Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

По кандидатурам Влаховича и Ришарлисона есть много вопросов. Душан забил девять голов и сделал три передачи в 19 матчах за «Ювентус» в нынешнем сезоне. Итальянцы подписали 23-летнего игрока за € 80 млн в январе 2022 года и не позволят ему уйти по дешёвке. Влахович – классный футболист, но стоит ли он громадных денег? Скорее нет, чем да. Состоявшейся звездой первой величины серб не является. Не факт, что он успешно заиграет в Мадриде.

Ришарлисон запомнился яркой игрой на чемпионате мира в Катаре, однако в «Тоттенхэме» дела у него идут чрезвычайно плохо. Прошлым летом лондонцы купили 25-летнего бразильца у «Эвертона» за € 58 млн. Форвард забил всего два гола и сделал три результативные передачи в 19 матчах (девять стартов) в этом сезоне. В последнее время Ришарлисон прочно осел на скамейке. Нападающий «Тоттенхэма» вряд ли соответствует потребностям «Реала», особенно с учётом того, что за него тоже придётся заплатить немало денег.

«Реалу» интересен Коло Муани, но за него просят очень много денег

Нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани также входит в сферу интересов «Реала», хоть и не является приоритетной кандидатурой для усиления атаки. Bild сообщает, что «Айнтрахт» согласится на продажу футболиста, если получит компенсацию около € 100 млн. «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» летом должны направить предложения о покупке Коло Муани, примерно соответствующие требованиям немцев. «ПСЖ» тоже присматривается к 24-летнему игроку, но пока не выражает готовность платить за него на уровне клубов АПЛ.

В этом сезоне Коло Муани набрал 26 (14+12) очков в 28 играх во всех турнирах. Классный форвард, но всё-таки € 100+ млн он не стоит. «Реал» не готов платить за него огромные деньги, поэтому занимает лишь четвёртое место в списке претендентов на игрока после «МЮ», «Ливерпуля» и «ПСЖ».

Ришарлисон и Рандаль Коло Муани — кандидаты на переход в «Реал» Фото: James Williamson/Getty Images

Мадридский клуб также может подписать правого вингера, который составит конкуренцию Родриго и Федерико Вальверде. Основным кандидатом на усиление этой позиции рассматривается вингер «Баварии» Кингсли Коман, сообщает Bild. Проблема в том, что «Бавария» намерена сохранить 26-летнего француза. Мюнхенцы рассчитывают на Кингсли. Игрока, который недавно забил победный гол в ворота «ПСЖ» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, даже включили в клубный совет.

Чтобы «Бавария» задумалась о продаже Комана, необходимо сделать огромное предложение. Целесообразно ли это делать «Реалу»? Только если удастся избавиться от Эдена Азара. По данным The Athletic, в ближайшее время Азар и его агенты встретятся с руководством клуба, чтобы обсудить будущее игрока. Вероятнее всего, бельгиец покинет Мадрид летом, несмотря на то что его соглашение рассчитано до июня 2024 года. Основной причиной, по которой клуб хочет расстаться с Эденом, является его высокая зарплата. С учётом бонусов и дохода от имиджевых прав она составляет € 15 млн после вычета налогов.

Азар эти вложения даже близко не оправдывает. Он получил 18 травм за три с половиной сезона в «Реале», пропустив 498 дней и 77 матчей. Подписание Комана на место Эдена – хорошая опция, но всё-таки вингер не решит проблемы «Реала» в атаке. Нынешний сезон является ярким тому доказательством. Родриго и Винисиус в полной мере неспособны заместить навыки Бензема, что сказывается на качестве игры и результатах команды Карло Анчелотти.

Мбаппе хочет в «Реал», хотя вряд ли перейдёт летом

Влахович, Ришарлисон и Коло Муани – футболисты, которых нельзя назвать суперзвёздами европейского футбола. Такую характеристику заслуживают очень немногие, и уж тем более редко подобные игроки доступны для трансфера. Килиан Мбаппе может стать исключением из правил.

Будущее Килиана в «ПСЖ» под вопросом. СМИ регулярно сообщают о том, что Мбаппе хочет покинуть Париж и перейти именно в «Реал». По данным The Athletic, если это и случится, то вряд ли летом 2023 года. У Мбаппе будет возможность уйти из «ПСЖ» бесплатно в межсезонье-2024, если он не активирует опцию продления соглашения с клубом ещё на сезон.

Килиан Мбаппе Фото: Clive Rose/Getty Images

«Реал» внимательно следит за ситуацией вокруг форварда. Флорентино Перес с течением времени всё больше отходит от былых обид на Килиана, который в последний момент сорвал переезд в Мадрид и продлил контракт с «ПСЖ» в конце прошлого сезона.

«С Флорентино ничего нельзя исключать. Если Мбаппе суждено перейти и он будет соответствовать критериям клуба, то это случится. Если нет, то его в «Реале» не будет. Тогда к нам перейдут другие игроки. Я уверена, что Флорентино в любом случае сделает всё, что пойдёт на пользу клубу», – недавно заявила член совета директоров «Реала» Каталина Миньярро.

В нынешнем сезоне у Мбаппе 25 голов и шесть результативных передач в 27 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Идеальный форвард для «Реала», но трансфер зависит от ряда составляющих. Можно подождать полтора года, чтобы сэкономить деньги и забрать игрока бесплатно. Или выкупить его у «ПСЖ» следующим летом. Речь наверняка о сумме гораздо большей, чем € 100 млн. Хотя скандальные выходки Килиана в Париже могут сделать размер компенсации не таким уж космическим.

«Реал» – единственный клуб, который сможет забрать его отсюда. В футболе нет ничего невозможного, но мы можем запросить € 400 млн. Или вообще не оценивать его ни во сколько», – рассказал источник The Athletic в «ПСЖ» на условиях анонимности.

Полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем – основная цель «Реала» на межсезонье, но его могут перехватить топ-клубы АПЛ. В таком случае переезд Мбаппе в Мадрид летом 2023 года станет более вероятным.

Килиан Мбаппе – однозначная гарантия качества, в отличие от других вышеупомянутых кандидатов на усиление атаки. The Athletic утверждает, что «Реал» действует осторожно после неудачной попытки подписать Килиана прошлым летом, но с лета поддерживает контакт с окружением форварда. После ЧМ-2022 начались движения в сторону возможного перехода игрока.

Практически нет сомнений, что в какой-то момент своей карьеры Мбаппе будет носить форму «Реала». Вопрос лишь, когда оформят трансфер. При удачном стечении Килиан может переехать в Мадрид уже через несколько месяцев. Для клуба это явно лучший вариант, чем подписание Влаховича, Ришарлисона или Коло Муани.