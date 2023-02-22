Промес пропустил все три сбора «Спартака». Как он готовился к рестарту сезона?

Инсайды «Чемпионата» о том, что делал главный игрок в Москве, пока команда тренировалась в ОАЭ и Турции.

Сегодня «Спартак» сыграет первый официальный матч после паузы – красно-белых ждёт встреча с «Локомотивом» в Кубке. «Спартак» на сборах радовал своих болельщиков – клуб выиграл Winline Зимний кубок РПЛ, а Абаскаль поразил вариативностью команды. Парадоксально, но всё это «Спартак» проделал без своей главной звезды – Квинси Промеса.

Квинси Промес Фото: из личного архива

Напомним, 13 января перед вылетом на зимние сборы в Дубае «Спартак» официально сообщил, что футболист попросил руководство начать подготовку по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами, а клуб удовлетворил его просьбу. В футбольных же кругах много говорят о том, что истинная причина отсутствия Промеса на сборах связана с риском экстрадиции полузащитника из ОАЭ в Нидерланды. На родине Промеса обязали выплатить компенсацию после нападения на родственника (разбирательства продолжаются), а теперь преследуют из-за подозрений в торговле запрещёнными веществами и участии в преступной организации. Если Квинси появился бы в ОАЭ, Нидерланды теоретически могли запросить экстрадицию игрока на родину, где в теории ему грозил бы тюремный срок.

В итоге все три сбора (в том числе турецкий) «Спартак» провёл без своего главного игрока. Но что в это время делал Промес? Про его клипы вы уже слышали, но как он держал связь с командой? Мы поговорили с источниками вокруг «Спартака» и узнали подробности.

Фото: из личного архива

Промес тренировался с молодёжной командой. Тактику команды изучал по видеосвязи

После того как стало ясно, что Квинси точно не летит со «Спартаком» на сборы, клуб отправил голландца тренироваться с молодёжной командой. По нашей информации, со вторым составом Промес работал около десяти дней. После этого он перешёл на индивидуальную работу с одним из тренеров «Спартака», с которым, например, поддерживал форму Кейта Бальде во время дисквалификации.

Индивидуальные тренировки полузащитника были направлены на физику, а нагрузки, по словам наших источников, были идентичны тем, которые получали игроки основной команды на сборах. Программа составлялась тренерским штабом, а показатели Квинси ежедневно направлялись тренерам для изучения.

Гильермо Абаскаль главный тренер «Спартака» «Мы разработали для Промеса отдельный план с тренером по физподготовке. Что касается физики, то уровень нагрузок у него был такой же, как и у команды… Мы понимаем, что Квинси опытный футболист, и период его адаптации пройдёт быстро, и взаимопонимание с партнёрами будет на хорошем уровне».

Промесу почти ежедневно присылали видеозаписи с тренировок команды. Тренерский штаб «Спартака», опять же с помощью видео, связывался с полузащитником для объяснения тактических нюансов. Теории для голландца проводились ежедневно.

Уже после возвращения «Спартака» в Москву Промес наконец-то воссоединился с командой и провёл с ней несколько интенсивных тренировок на базе в «Тарасовке». По словам наших собеседников, он выглядит хорошо и физически готов к игре с «Локомотивом».