Флаг России, много денег и фристайл. Квинси Промес опубликовал новый клип

Нападающий «Спартака» Квинси Промес представил клип на свою композицию Conatus.

В видео используются фрагменты, принадлежащие ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть клип целиком можно на YouTube-канале Mask Music.

Нидерландский футболист зачитал фристайл. По ходу клипа Квинси Промес прибегает к показу чемодана, набитого пачками долларовых купюр, а также демонстрирует флаги России и Суринама — этническая родина нападающего, где родились его родители. Примечательно, но флаг Нидерландов в клипе показан не был. Также по ходу видеоклипа используются фрагменты матчей РПЛ и упоминаются фамилии Мемфиса Депая и Лионеля Месси.

Напомним, Квинси Промес продолжает готовиться к сезону по индивидуальной программе. Он отсутствовал на заграничных сборах «Спартака».