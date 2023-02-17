Флаг России, много денег и фристайл. Квинси Промес опубликовал новый клип

Нападающий «Спартака» Квинси Промес представил клип на свою композицию Conatus.
В видео используются фрагменты, принадлежащие ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть клип целиком можно на YouTube-канале Mask Music.
Нидерландский футболист зачитал фристайл. По ходу клипа Квинси Промес прибегает к показу чемодана, набитого пачками долларовых купюр, а также демонстрирует флаги России и Суринама — этническая родина нападающего, где родились его родители. Примечательно, но флаг Нидерландов в клипе показан не был. Также по ходу видеоклипа используются фрагменты матчей РПЛ и упоминаются фамилии Мемфиса Депая и Лионеля Месси.
Напомним, Квинси Промес продолжает готовиться к сезону по индивидуальной программе. Он отсутствовал на заграничных сборах «Спартака».
- 17 февраля 2023
-
18:17
-
18:14
-
18:10
-
18:04
-
18:01
-
18:00
-
17:57
-
17:48
-
17:45
-
17:44
-
17:40
-
17:38
-
17:34
-
17:32
-
17:26
-
17:22
-
17:21
-
17:14
-
17:11
-
17:10
-
17:01
-
17:00
-
16:48
-
16:35
-
16:34
-
16:31
-
16:23
-
16:18
-
16:15
-
16:10
-
16:09
-
16:08
-
16:00
-
16:00
-
15:51