«Барсу» «прибила» отвергнутая звезда. Как Фергюсон взял первый трофей в Европе

«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» сегодня, 23 февраля, встретятся в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. В первой игре в Испании была зафиксирована ничья – 2:2. Команды борются за выход в 1/8 финала ЛЕ, но гораздо чаще два суперклуба в очных матчах решали куда более серьёзные задачи. В памяти болельщиков свежи финалы 2009 и 2011 годов, но занимательный матч состоялся и 32 года назад. Тогда команды встретились в финале Кубка обладателей кубков, а главным героем матча стал форвард, которого отвергли в «Барсе», но приняли в родном «МЮ».

Английские клубы вернулись в Еврокубки в сезоне-1990/1991 после трагедии в финале Кубка европейских чемпионов 1985 года между «Ливерпулем» и «Ювентусом» на бельгийском стадионе «Эйзель». Из-за смерти 39 болельщиков (преимущественно итальянских) было принято решение отстранить команды из Англии от европейских турниров на пять лет, хотя трагедия случилась не только по вине фанатов «Ливерпуля» (красных вовсе отстранили на шесть лет от ЕК: они стали чемпионами в сезоне-1989/1990, но не были допущены к участию в КЕЧ).

В Кубке УЕФА в сезоне-1990/1991 из английских команд выступала «Астон Вилла», быстро покинувшая турнир, а в Кубке обладателей кубков играл «Манчестер Юнайтед». Фергюсон в 1990 году был близок к увольнению из-за результатов в чемпионате, но победа в финале Кубка Англии над «Кристал Пэлас» спасла его. Когда давление на шотландца ослабло, он приступил к походу за европейским трофеем. На пути к финалу у «Юнайтед» не возникало особых проблем, им доставались относительные лёгкие соперники: венгерский «Печ», валлийский «Рексем», французский «Монпелье» и польская «Легия». За восемь матчей «МЮ» забил 15 голов и пропустил всего три.

Сезон-1990/1991. Играет «МЮ» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Путь «Барсы» к решающему матчу сложился куда тяжелее: если первые два соперника – турецкий «Трабзонспор» и исландский «Фрам» – не доставили особых проблем, то затем сине-гранатовые столкнулись с грозными киевским «Динамо» (в 1/4) и итальянским «Ювентусом» (в полуфинале). Но команда Йохана Круиффа смогла сломить их сопротивление и выйти в финал. Позитивных эмоций «Барсе» добавило и звание нового чемпиона Испании: они отобрали золото у «Реала», впервые за пять лет забравшись на первую строчку.

Несмотря на травму нападающего Христо Стоичкова, «Барселона» подходила к финалу на стадионе «Де Куип» в нидерландском Роттердаме почти в оптимальной форме: на поле могли появиться Рональд Куман, Хулио Салинас и Микаэль Лаудруп. Но в «МЮ» начинал собираться первый легендарный состав Фергюсона. На финал в составе «красных дьяволов» вышли Стив Брюс, Гари Паллистер, Пол Инс, Брайан Робсон, Ли Шарп и Марк Хьюз. Но команда нервничала перед первым крупным европейским финалом.

Сезон-1990/1991. Играет «Барселона» Фото: Simon Bruty/Getty Images

«Я очень нервничал перед игрой всей своей жизни. Я заранее видел интервью по телевидению, когда Рональда Кумана спрашивали, что он думает о Ли Шарпе, и я был немного поражён тем, что он сказал. Мне только исполнилось 20 лет», — отмечал полузащитник «МЮ» Ли Шарп.

«Я очень нервничал по пути на финал. Йохан Круифф сказал, что мы с Брюси (Стивом Брюсом. – Прим. «Чемпионата») не можем отдать пас, поэтому я был полон решимости доказать, что он ошибается», — отмечал защитник Гари Паллистер.

Для одного из футболистов «МЮ» — Марка Хьюза – встреча с «Барселоной» стала особенной. Валлийский форвард пережил неудачный сезон в каталонском клубе после перехода в 1986 году. За чемпионат-1986/1987 он провёл всего 28 матчей и забил всего четыре гола, несмотря на то что в команде играл англичанин Гари Линекер, а возглавлял «Барсу» в тот момент также тренер из Англии – Терри Венейблс. Хьюз разочаровал руководство, на следующий год его отправили в аренду в «Баварию», а ещё через сезон решили вернуть обратно в «Юнайтед» за £ 1,8 млн. Так что форварду было что доказывать в решающей игре.

Марк Хьюз на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне Фото: Simon Bruty/Getty Images

В первом тайме финала команды не открыли счёт. Игра протекала в умеренном темпе, без обилия моментов и скучно для зрителей. Большую роль в этом сыграла прагматичность «Барсы», сыгравшей в схеме 3-5-2 с Куманом в качестве опорного полузащитника.

Сэр Алекс Фергюсон экс-тренер «Манчестер Юнайтед» «Тактическая установка «Барселоны» в финале сильно усложнила нам задачу в первом тайме. Они играли с двумя латералями и без ярко выраженного центрального нападающего, их полузащита была насыщена. После того как мы изменили структуру в перерыве, мы стали выглядеть лучше».

Счёт был открыт на 67-й минуте. Гол забил тот, от кого его больше всего ожидали – Марк Хьюз. После навеса со штрафного от капитана «МЮ» Брайана Робсона защитник англичан Стив Брюс пробил головой. Хьюз подправил мяч уже на линии ворот. Некоторое время гол вызывал споры об авторстве, даже сам Марк приписывал забитый мяч Брюсу. Но в официальном протоколе навсегда осталась фамилия Хьюза. Через семь минут форвард «МЮ» оформил дубль, расстроив руководство «Барсы», вернувшее его в Англию. Хьюз обошёл вратаря испанцев Карлеса Бускетса (отца Серхио, другой легенды «Барсы») и пробил с острого угла, сделав счёт 2:0.

«Барселона» пыталась изменить исход встречи – Рональд Куман включил главное оружие: на 79-й минуте, забив с фирменного штрафного удара. Но этого не хватило для разворота матча. «МЮ» стал обладателем Кубка обладателей кубков, выиграв со счётом 2:1 в первом европейском финале после 1968 года. В том сезоне Бобби Чарльтон, Джордж Бест и компания одержали победу в финале Кубка европейских чемпионов 1968 года над «Бенфикой» (4:1).

Игроки «МЮ» с Кубком обладателей кубков 1991 года Фото: Simon Bruty/Getty Images

«Мы были лучшей командой на протяжении 75 минут игры и заслужили победу. Я был очень горд. Этот Кубок стал лучшим событием в моей футбольной карьере», — отмечал спустя время Паллистер.

Испанские газеты отмечали, что «МЮ» вышли на игру одетыми в белое, как ангелы», но затем «дьявольски обыграли «Барселону». Фергюсон завоевал значимый европейский трофей, ставший для него первым серьёзным титулом с «МЮ» на международной арене. Тогда стало ясно, что шотландец – именно тот, кто может принести «Юнайтед» реальное величие. Терпение боссов «красных дьяволов» было не напрасным: Фергюсон принёс команде 13 титулов АПЛ, пять Кубков Англии, четыре Кубка лиги, две Лиги чемпионов и ещё множество трофеев. А Марк Хьюз в мае 1991 года доказал «Барсе» их неправоту, а затем провёл ещё четыре потрясающих года в Манчестере.