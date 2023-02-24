Зимние трансферы в РПЛ — грусть, печаль, тоска. С этим придётся жить

Помните, были такие крупные трансферы? Открываешь таблицу самых дорогих зимних переходов в РПЛ, и становится не по себе. Куда всё делось? Ответ, естественно, понятен. Но от этого не легче. Клубы прогнозировали сложности с приглашением новичков, это было видно ещё летом, но только сейчас спустя год картина приобрела чёткость.

Если вы вдруг забыли, кого клубы РПЛ покупали в январе-феврале 2022-го, то напомню основные фамилии. У топов – Юри Алберто в «Зенит» за € 25 млн, Шамар Николсон в «Спартак» за € 8 млн, Хуниор Алонсо в «Краснодар» за те же деньги, Ян Кухта в «Локомотив» за € 5 млн, ЦСКА забрал Языджи и Карраскаля, Медину почти за бесплатно. А «Динамо» практически за бесценок – Фёдора Смолова.

Даже на аутсайдеров было приятно смотреть: «Урал» очень выгодно продал Адамова и призвал Шатова. Тула подписала Деспотовича и отдала Хлусевича. «Нижний» забрал Игбуна и Стоцкого. Даже «Уфа» обзавелась парой неплохих ноунеймов из-за рубежа. Про «Химки» – ни слова: их трансферная политика вне пределов земного разума.

А теперь январь-февраль 2023-го. У топ-клубов осталось хоть что-то. Цифры стали сильно меньше, но приехали футболисты хотя бы с относительным именем: Дуарте пришёл в «Спартак» за € 4 млн, Пиняев и Глушенков в «Локо» за € 5 млн, Алип в «Зенит» за € 2 млн, Кади в «Краснодар» за примерно аналогичную сумму.

Середняки и аутсайдеры – это боль: усиление «Ахмата» – два игрока из солигорского «Шахтёра», на которых потратили меньше миллиона, а ещё один пришёл свободным агентом. «Пари НН» пригласил нападающего из Узбекистана, Александрова из «Рубина» и свободного Глушакова. «Урал» – двух человек из ФНЛ. «Химки» снова вне зоны понимания, но в этот раз к ним приблизились в «Торпедо». Видимо, в клубе решили не ограничиваться россиянами и показать, как сильно они хотят остаться в РПЛ. В аренду из Бразилии взяли вингера Джаджу, который в своей стране не задерживался нигде больше, чем на полгода. Свободным агентом прибыл Йорди Рейна. В последний раз его видели в США. Потом парень пропал. Видимо, надежда на нового Фарфана. Но очень спорная. Другие трансферы чуть проще объяснить логикой нормального человека, но и они из ФНЛ – или из Беларуси. Так усиливается команда с последнего места, которая сохраняет амбиции остаться в РПЛ. Берёт количеством. На качество уже все забили.

Денис Глушаков Фото: ФК «Пари НН»

Выглядит тоскливо. Это ведь даже не та схема, по которой привыкли жить в России. Когда богатые становятся богаче, а бедные – беднее. Сейчас все вдруг стали бедными. Вернее, экономными. Но если на топ-клубах это (пока) сильно не отразилось, то на аутсайдеров уже грустно смотреть. А ведь тенденция будет продолжаться. Представьте, из «Зенита» уходят Малком, Клаудиньо и Вендел. Большие сомнения, что клуб сразу вкинет все деньги в новичков. Хотя бы потому, что игроки с большой стоимостью выступают в основном в Европе. Значит, ситуация сложнее. Поэтому приедут футболисты классом ниже. Уровень упадёт. То же самое можно спроецировать на других легионеров из сторонних клубов.

К чему в итоге придём? Видимо, большие клубы постараются сохранить ориентир на латиноамериканский рынок. Плюс будут скупать лучших россиян. Как видим по тенденции, отечественные игроки упали в цене. Писарский ушёл меньше чем за € 2 млн. Пиняева и Глушенкова забрали за € 5 млн. Хотя ещё пару лет назад торг наверняка начинался бы с € 5-7 млн за каждого (вспомним кейс Марадишвили и Тикнизяна). Сейчас таких денег на паспортистов никто тратить не будет.

А маленькие клубы – это ориентир на Первую лигу. Или ближнее зарубежье. Некоторые особенно креативные зовут иностранцев, которых на родине уже вряд ли кто-то воспринимает всерьёз. На неплохие деньги и желательно без трансферной стоимости.