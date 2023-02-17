Благодаря кому «Барса» и «МЮ» выдали зрелище? Рашфорд — не главный герой

«Манчестер Юнайтед» стал первым, кто смог не проиграть «Барселоне» в этом году. А ещё манкунианцы стали первыми, кто забил сине-гранатовым два мяча на «Камп Ноу» в 2023-м. Тем самым «красные дьяволы» дали понять, что ударное выступление в АПЛ, где они занимают третье место, отнюдь не случайность, а закономерность. Почему же у команды Эрика тен Хага всё так неплохо складывается?

Обе голевые атаки «МЮ» стали возможны благодаря прессингу. Каземиро — ключевая фигура

Первой голевой атаке «МЮ» предшествовал прессинг, в результате которого обрезался левый защитник «Барселоны» Альба — его пас у средней линии поля перехватил Варан. Каземиро оказался первым на подборе и сделал предголевой пас, а вся результативная атака англичан уложилась в 10 секунд.

Каземиро разгонит голевую атаку после обреза Альбы и скидки Варана Фото: Кадр из трансляции

Второй гол «МЮ» случился в результате углового. Стандартное положение было заработано тоже в результате прессинга — Фред отобрал мяч у де Йонга на чужой половине поля после наивного паса Кунде. Вылетевшего высоко в отбор Фреда сзади готов был подстраховать Каземиро.

Каземиро готов подстраховать идущего в отбор Фреда Фото: Кадр из трансляции

«МЮ» играл по схеме 4-3-3. В центре поля действовали Каземиро, Фред и номинальный нападающий (!) Вегорст. В данном трио двое игроков смело выдвигались в высокие отборы, а сзади их страховал Каземиро. За игру у Фреда пять отборов, у Вегорста четыре отбора и один перехват — по сумме этих показателей они стали лучшими полузащитниками среди игроков обеих команд.

Приобретя прошлым летом за € 70 млн у «Реала» Каземиро, «МЮ» добыл смелость и тактическую вариативность. Когда у тебя есть такой опорник, ты можешь как успешно прессинговать и отвечать своими быстрыми атаками, так и сидеть в глубокой защите. Интересно, что в матче с «Барселоной» при неброской игре бразилец совершил два отбора, один перехват и три выноса мяча. Если умельцы прессинговать у манкунианцев были и раньше, то такого страхующего им явно не хватало. Вытащить подобного игрока из «Реала» — смелый и нужный ход, который футболист полностью оправдывает.

Каземиро Фото: Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images

Когда атакующий футболист забивает сам и создаёт ещё один гол, то велик соблазн назвать лучшим его. В матче «Барселона» — «МЮ» так сыграл Рашфорд. Но сколько моментов было бы у него без эффективного прессинга, который оказался бы невозможен без Каземиро? Рашфорд — красавец, но игроки центра поля с Каземиро во главе столь же достойны признания. Без них игра бы столь яркой не вышла.

При этом совсем безупречным Каземиро не был. Второй голевой атаке «Барселоны» предшествовал его неудачный пас на своей половине поля, который привёл к обрезу. Но эпизод ситуативный, а не системный, обычно за бразильцем такого не водится. Это как поскользнуться — никто не застрахован. Для структуры важнее, что просчёт никак не выбил игрока из колеи при исполнении своей прямой миссии — подстраховке атаки.

Прессингом «МЮ» окончательно добил центр поля «Барселоны». Изначально его подбили травмы Бускетса и Педри

Сине-гранатовые изначально столкнулись с проблемой в центре поля — Серхио Бускетс пропускал игру из-за травмы голеностопа. Ситуация усугубилась в конце первого тайма — из-за повреждения был заменен Педри. «Барса» в текущем сезоне традиционно играет по схеме 4-3-3, Бускетс и Педри — ключевые игроки середины поля. Своим прессингом «МЮ» окончательно придавил данную зону соперника, из-за чего игра и получилась обоюдоострой, что в матчах с командой Хави в последнее время бывает всё реже. Символично, что команды нанесли по 18 ударов.

Педри покидает поле из-за травмы Фото: Alex Caparros/Getty Images

Если смотреть только на владение мячом, то «Барселона» всерьёз доминировала: 61% на 39%. Но во многом такой расклад цифр из-за стилистики «МЮ» — при овладении мячом команда тен Хага стремительно атаковала, выискивая передачами Рашфорда. В данном случае показательнее, что сыгравший весь матч центральный полузащитник «Барселоны» де Йонг сделал лишь 45 передач и стал по этому показателю пятым в своей команде, тогда как обычно делает 60 и является третьим. А ещё де Йонгу «МЮ» позволил сделать лишь один длинный пас, тогда как обычно ему позволяют в среднем три.

Что «МЮ» именно так и планировал, говорят позиции Рашфорда и Вегорста. Обычно первый играет на краю атаки, а второй является центрфорвардом. С «Барселоной» было иначе: Рашфорд – на острие, Вегорст – в тройке центральных полузащитников.

Схема «МЮ»

Скоростной нападающий впереди понадобился для стремительных угроз чужим воротам после прессинга. В то же время, если бы Хаг оставил впереди Вегорста и сыграл в два форварда, соперник получил бы численное преимущество в центре, что с «Барсой» смерти подобно. В центре обязательно требовалось делать ситуацию «три в три», где при обороне каждый мог играть с каждым. За счёт сдвига туда ответственного Вегорста она и была сделана. Так как Ваут в хорошем тонусе (в пяти последних матчах АПЛ неизменно выходил в старте), прятать его в запас было нелогично. Сдвинуть на фланг означало не просто сохранить в составе, но и позволить ситуативно ускоряться к воротам по центру, что форвард умеет. Показательно, что в первом тайме Вегорст даже один на один вышел.

Для «Барселоны» всё слишком неудачно совпало. Некстати травмы пришлись под соперника, который готов ими пользоваться. Но уже через неделю у команды Хави будет возможность всё исправить. Только теперь уже шансы «МЮ» предпочтительнее – у «Барсы» в гостях не будет ни Гави (перебор жёлтых), ни Педри.

А вы как считаете?