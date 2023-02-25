Самый высокооплачиваемый тренер мира не изменил философию «Атлетико». Им лучше расстаться

В середине прошлого десятилетия мадридский «Атлетико» не признавал авторитетов, выигрывал чемпионат Испании, дважды добирался до финала Лиги чемпионов и покорил Лигу Европы. Последний проблеск магии тренера «индейцев» Диего Симеоне случился в сезоне-2020/2021, когда мадридцы в несвойственном им атакующем стиле в 11-й раз в истории выиграли Ла Лигу. Казалось, теперь новая музыка «Атлетико» будет звучать ещё пронзительнее, но вместо этого команда стала дико фальшивить.

Особенно сильно кризис ощущается в текущем сезоне. Красно-белые пережили беспрецедентный провал в Лиге чемпионов – в группе с относительно заурядными «Порту», «Брюгге» и леверкузенским «Байером» мадридцы выиграли только одну из шести игр. Последнее место в квартете лишило команду права выступить в Лиге Европы, что сильно ударило не только по репутации, но и по финансам клуба. В чемпионате Испании «Атлетико» тоже не взлетает, занимая четвёртую строчку с отставанием в 18 очков от лидирующей «Барселоны».

Неудивительно, что в такой ситуации всё громче звучат разговоры о необходимости смены автора главных достижений «индейцев» последних лет. Разбираемся, на самом ли деле Симеоне спёкся и для клуба будет лучше с ним расстаться.

Неудачные попытки Симеоне изменить философию и стиль «Атлетико»

Фанаты «Атлетико» со стажем хорошо помнят глубокое забвение команды в конце прошлого столетия: последний чемпионский титул был завоёван ещё в 1977 году, а президент клуба Хесус Хиль за первые восемь лет правления отправил в отставку 30 специалистов. Боссу мадридцев повезло с сербом Радомиром Античем, прервавшим череду неудач в 1996-м. Хозяин клуба высоко ценил тренера, но после первых же неудач уволил, потом вернул и снова уволил. В тех условиях установить культ одного специалиста и выработать неповторимую идентичность и философию было нереально. Совсем другое дело с Диего Симеоне.

Игроки «Атлетико» качают Симеоне после победы в Ла Лиге сезона-2020/2021 Фото: Angel Martinez/Getty Images

Аргентинец значит для «Атлетико» гораздо больше, потому что он был частью команды в первый период возрождения в середине 1990-х. А после назначения главным тренером в декабре 2011 года выиграл восемь трофеев. Эль Чоло удалось привить «индейцам» узнаваемый стиль с акцентом на оборону, самоотверженность и запредельную концентрацию игроков от первой до последней секунды матча. Особенно эти качества футболисты проявляли в принципиальных противостояниях с «Реалом» и «Барселоной». Парни Симеоне могли проиграть, но публика знала – они обязательно отдадут все силы и покусают соперника.

Тренеру нужно отдать должное – он понимает, что футбол не стоит на месте и выезжать лишь на прокачке ментальности игроков уже невозможно. Сегодня команда высокого уровня, помимо умения прессинговать, обязана выходить из обороны через короткий пас и владеть несколькими вариантами развития позиционных атак – без способности вести игру первым номером о трофеях можно не мечтать. Поэтому в последних трёх сезонах «Атлетико» заметно изменился и делает ставку на техничных исполнителей и контроль мяча. Это осознанное решение Симеоне, в его глазах по-прежнему горит огонь, но есть нюанс. Перестройка не получается, новые связи сбоят, а самые талантливые игроки деградируют.

Диего мог бы давно всё бросить, подать в отставку и найти новый проект, в котором можно снова играть в любимый футбол с акцентом на пробег футболистами по 15 км за матч. Останавливает сразу несколько причин, но главных можно выделить две. Вряд ли где-то ещё Диего получит такую полноту власти, как в «Атлетико», а вторая – нежелание специалиста бросать многолетний проект, ведь с каждым годом у аргентинца крепнет уверенность, что без него клуб зачахнет. Классическая драма для любого диктатора, в которого Симеоне превратился за 11 лет в одном клубе. Возможно, это именно тот случай, когда стоило бы прислушаться к рекомендациям психологов менять работу каждые пять-семь лет по собственной инициативе, не доводя ситуацию до увольнения.

Тренер «Атлетико» зарабатывает почти в два раза больше Гвардиолы в «Сити»

Осознание тщетности потуг приводит тренера к метаниям. В Ла Лиге «Атлетико» может играть первым номером, тогда как в еврокубках преимущественно проповедует игру по старым лекалам с глухой обороной. В результате получается каша и возникает парадокс: чем дороже и качественнее состав «индейцев», тем хуже они выступают. Плохие результаты порождают неуверенность и ещё больше закрепощают футболистов, что сказывается на уровне концентрации. Всего пару лет назад невозможно было представить, чтобы мадридцы выключались из игры на 15-20 минут, как в этом сезоне. Неудивительно, что Симеоне почти после каждого матча сокрушается, что потерял баланс.

Когда в недавней игре «Ливерпуля» и «Реала» вратари обеих команд отметились чудовищными привозами, то показалось, что в них вселился кипер «Атлетико» Ян Облак текущей версии. Если по итогам прошлого сезона словенский первый номер мадридцев отразил 80,7% ударов и стал лучшим по этому показателю среди вратарей топ-5, то в сезоне-2022/2023 этот показатель упал до 72% при двух результативных ошибках («привозах»). С возрастом это точно не связано, ведь Яну всего 30 лет – разруха в «Атлетико» совершенно точно начинается в головах, а не в клозетах.

В нынешнем сезоне Ян Облак спасает реже обычного Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

«Атлетико» начало лихорадить ещё перед началом сезона, когда болельщики устраивали протесты у клубного офиса после слухов о трансфере в команду легенды «Реала» Криштиану Роналду. Затем случился скандал между защитником Марио Эрмосо и ультрас «Атлетико» после того, как команда проиграла «Вильярреалу» в первом домашнем матче Ла Лиги. Не менее шумным получился следующий скандал, когда в дерби с «Реалом» болельщики «индейцев» провоцировали Винисиуса Жуниора расистскими выкриками. Возникшая напряжённость привела к пятиматчевой домашней серии без побед.

Помимо этого, фанатов бесила сюрреалистическая ситуация с арендованным Антуаном Гризманном, которому разрешалось играть не более 30 минут за матч. Благодаря этой опции клуб получил более низкую цену за его подписание из «Барселоны». «Диего, верни Антуана на поле. Ты можешь себе это позволить!» – баннеры с таким надписями развевались на матчах «Атлетико». Болельщиков можно понять, ведь у Симеоне самая большая зарплата среди футбольных тренеров – € 39,9 млн в год. Для сравнения: Пеп Гвардиола зарабатывает в «Манчестер Сити» € 22,6 млн за сезон, а Юрген Клопп в «Ливерпуле» – € 17,9 млн.

Сумасшедшее жалование аргентинского тренера свидетельствовало о безусловной и полной поддержке его руководством клуба, но в последнее время отношения Симеоне с исполнительным директором Хилем Марином разладились. В ноябре босс «Атлетико» неожиданно припомнил, что зимой 2011 года команду мог возглавить не Диего, а Луис Энрике. «Мы обо всём договорились с ним и даже обсуждали состав. Но у Луиса были обязательства перед американской группой, которая покупала «Рому», и однажды он позвонил мне в четыре утра и сказал, что должен сдержать данное им слово. Я испытал огромное разочарование», – признался Марин в интервью испанской аудиоплатформе Sonora. В Испании это расценили как угрозу Симеоне, ведь в декабре Луис Энрике покинул сборную Испании.

«Атлетико» близок к продаже за € 1,5 млрд

Журналист The Athletic Дермот Корриган утверждает, что Хиль Марин и Луис Энрике встречались в доме гендира «Атлетико» в ноябре прошлого года, но в клубе это отрицают. «У нас лучший тренер в мире и лучший подбор игроков в истории клуба. Результаты непременно придут», – уверяет болельщиков президент клуба Энрике Сересо. Этот спич можно расценить не только как кредит доверия, но и как упрёк Симеоне в плохих показателях. Руководство мадридцев и в самом деле трудно заподозрить в скупердяйстве – клуб проворачивает трансферы на уровне суперклубов. Однако есть момент, который сильно напрягает Эль Чоло.

Как бы игроки ни нахваливали тренера за то, что он способствовал продлению их контрактов с клубом на улучшенных условиях, трансферная политика в отношении новичков ему не подвластна. Все перспективные сделки Хиль Марин проводит лично и без участия тренера, полагаясь в основном на мнение спортивного директора Андреа Берты – он руководит скаутской сетью клуба, а также имеет право голоса в планировании состава. То есть возникает ситуация, при которой в распоряжение Диего попадают игроки, которые могут не вписываться в его игровой рисунок.

У Жоау Феликса не получилось заиграть в «Атлетико» Фото: Manu Fernandez/AP/TASS

Один из таких примеров – трансфер из «Бенфики» за € 127,2 млн атакующего полузащитника Жоау Феликса. В целесообразности перехода португальца в «Атлетико» руководство клуба убедил известный агент Жорже Мендеш, который стоит за большей частью сделок «индейцев». Всё обернулось провалом, потому что Симеоне не рассчитывал на игрока – при аргентинце Феликс в Мадриде так и не заиграл. Поэтому в зимнее трансферное окно «Атлетико» отдал полузащитника в аренду «Челси» за € 11 млн с прицелом на то, что он ещё отобьет вложенные в него средства, но уже при другом тренере.

Ближе всего к уходу из клуба Симеоне был после поражения в финале Лиги чемпионов 2016 года – второго подобного болезненного поражения от «Реала» за три года. Через неделю после того матча в Милане Марин и Берта прилетели в Буэнос-Айрес, чтобы встретиться с Симеоне и убедить его остаться. Тогда Диего согласился, но сейчас совсем другие обстоятельства – игроки не понимают требований тренера, на поле мало что получается, руководство недовольно. Особенно это вызывает раздражение на фоне, кажется, неизбежной продажи клуба.

«Все попытки уменьшить клубный долг в размере € 750 млн не приносят результата. Более того, долг растёт. Поэтому ожидается продажа клуба ориентировочно за € 1,5 млрд. Это вопрос времени», – утверждает Marca. Единственное, что сдерживает боссов «индейцев» от продажи убыточного клуба прямо сейчас – это строящийся спортивный центр клуба «Сьюдад-дель-Депорте-дель-Метрополитано». После введения его в эксплуатацию Хиль Марин рассчитывает, что акции клуба поднимутся в цене.

В контракте Симеоне (действует до июня 2024 года) есть пункт о возможности расторжения в случае непопадания в Лигу чемпионов. Похоже, это будет выходом из ситуации как для тренера, так и для клуба. Симеоне определённо завис между прошлым и будущим и нуждается в новом вызове, а «Атлетико» перед продажей попробует найти тренера, который придаст команде свежий импульс.

Матч 23-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Атлетико» в прямом эфире покажет Okko. Начало игры — в 20:30 мск.