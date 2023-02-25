«Аль-Наср» продаёт около 300 футболок Роналду в день. Мы сходили в фан-шоп в Эр-Рияде

Официальный фан-шоп «Аль-Насра» находится в северной части Эр-Рияда примерно в 10-15 минутах езды от стадиона. Рядом с ним – огромный супермаркет с товарами для дома вроде ламп, ковриков и посуды с одной стороны, и магазин с коврами и матрасами — с другой. Соседство необычное и явно нефутбольное, но фан-шоп ярко выделяется большой эмблемой у самой крыши здания.
Магазин «Аль-Наср»
Фото: «Чемпионат»
В витрине стоят четыре манекена, одетые во все четыре комплекта формы, и все – с фамилией Роналду на спине.
Магазин «Аль-Наср»
Фото: «Чемпионат»
Но в наличии есть не всё: домашних футболок уже давно нет – остались только шорты, да и те самых больших размеров. Гостевая форма есть, но мало, и тоже в усечённо представленной размерной сетке – 2XL и 3XL.
«Даже не знаю, когда привезут новую партию, – говорит консультант. – Но поймать их сложно: поток людей такой, что всё быстро раскупают». По его словам, в день магазин посещают несколько сотен человек, поэтому продажи идут хорошо почти всегда.
Ассортимент, несмотря на отсутствие самой популярной футболки, всё равно большой: есть все размеры третьего и четвёртого комплектов (золотой и лиловый), а также тренировочные формы.
Магазин «Аль-Наср»
Фото: «Чемпионат»
В отдалённой части магазина, сделанной по подобию стадиона, представлена отдельная коллекция Victory – с буквой V справа. Обычная футболка, например, стоит почти 2000 рублей, олимпийка – около 5000.
Магазин «Аль-Наср»
Фото: «Чемпионат»
В ней также представлены сумки, настенные часы, кружки и чехлы для телефонов разных моделей.
Магазин «Аль-Наср»
Фото: «Чемпионат»
Термос, например, стоит почти 3000 рублей, кружка – 1350 рублей, а чехол на телефон – около 900.
Магазин «Аль-Наср»
Фото: «Чемпионат»
Есть детская коллекция (даже рюкзачки и маленькие чемоданы на колёсиках), отдельная линейка женских футболок и лайфстайл-одежда. Для детей также есть маркеры и карандаши, которые, кажется, стоят в этом магазине дешевле всего – около 400 рублей.
Магазин «Аль-Наср»
Фото: «Чемпионат»
Но, несмотря на всю широту ассортимента, народ приходит в магазин за одним – за футболкой Роналду. В день их продают штук 300 – и это очень примерная цифра, потому что имена наносятся буквально нон-стоп. В ящичке, где собраны термонаклейки, даже нет других фамилий, потому что востребована в последний месяц только одна.
Консультанты уже настолько виртуозно руководят процессом, что он занимает не больше трёх-пяти минут. Кто-то надевает футболку сразу в магазине – трое детишек, например, после покупки пошли снимать то ли тик-токи, то ли личное видеообращение к Роналду, прыгнув перед этим несколько раз в его коронном стиле с довольно забавным и протяжным SIUUU.
«Роналду, мы переехали в Эр-Рияд из Джедды, чтобы поддерживать «Аль-Наср», – хором говорили они в камеру телефона, который держала их мама. – Мы очень любим тебя и рады, что ты играешь за нас! Надеемся, ты забьёшь много голов».
Им на смену позднее пришли другие мальчишки, которые тоже кривлялись на камеру и что-то говорили на арабском, произнося фамилию Роналду. Для саудовцев, а особенно для детей, Криш сейчас – словно Марадона в Неаполе: самый важный человек в Эр-Рияде. По нему буквально сходят с ума – и на стадионе, и за его пределами.
- 25 февраля 2023
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