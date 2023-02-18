Сходили на матч Роналду в Саудовской Аравии: там мощные фанаты и много признаний в любви

В Саудовской Аравии любят футбол – искренне, громко, нервно и вне зависимости, играет за твою команду Криштиану Роналду или нет. Контраст с соседним Катаром, где пару месяцев назад местные уходили в середине второго тайма матча открытия чемпионата мира, колоссальный: там прямо сейчас футбол – инструмент в руках политиков, здесь же – в первую очередь часть жизни. Это было заметно ещё и по тому, как саудовцы переживали за свою сборную в Дохе – по эмоциональности и уровню громкости они давали фору даже бразильцам.

«Может, у нас не самый высокий уровень футбола, но это же не мешает людям любить эту игру, – говорит Мохаммед, который ходит на матчи последние 15 лет. – Поход на стадион – это же развлечение, способ получить эмоции. Заставлять никого не надо – вы же сами видите вокруг, сколько здесь людей разных возрастов. Много детей, женщин, есть пожилые. И так было и до Роналду, хотя сейчас, конечно, интерес к футболу здесь стал ещё выше».



На матче «Аль-Насра» это ощущалось: трибуны были заполнены процентов на 98, хотя в первые минуты матча казалось, что стадион окажется полупустым. Но народ подтянулся к минуте десятой – заполнился даже сектор гостей («Аль-Таавун» из города Бурайда, что в 350 км от Рияда).

Трибуны на матче «Аль-Наср» — «Аль-Таавун» Фото: «Чемпионат»

Билет на фанатскую трибуну «Аль-Насра» стоит 55 риялов, что чуть больше тысячи рублей. Для местных деньги небольшие, но распределение классов всё же заметно: народ попроще фанатеет с флагами и дымовыми шашками на фан-секторе; те, кто побогаче, занимают центральные сектора (цена билета – почти четыре тысячи рублей), кто вообще не считает деньги – располагаются в центральной ложе. Там уже совсем другие суммы, и пара из Китая, которая специально прилетела в Рияд на матч «Аль-Насра», чтобы увидеть Роналду в деле, заплатила за места в ней $ 2000.



«Мы прилетели только вчера, а завтра уже полетим дальше, в Абу-Даби, – рассказывает Сильви. – Я люблю Роналду, и вся моя семья его любит. Это уже второй раз, когда мы его увидим: первый был в Китае, когда он ещё играл за «Реал». На матч «Аль-Насра» пытались разными способами заполучить места у поля, спрашивали разных людей – в итоге нашли у других китайцев. Только за билеты мы отдали $ 2000, но, если у меня есть возможность увидеть Криштиану, я готов заплатить очень много денег!»

Они были не единственными иностранцами – на трибунах встречались и их соотечественники, и европейцы. Одна женщина явно пришла заявить всем, к какой команде принадлежит: перед началом матча в уборной она бережно поправляла перед зеркалом футболку сборной Аргентины с фамилией Месси на спине.



Несмотря на её попытки выделиться, Лео явно затерялся среди тысяч Роналду, заполнивших этим вечером трибуны: невозможно посчитать, сколько раз на стадионе встретились мальчики, девочки, парни и взрослые мужчины с номером семь. Если очень примерно, то, наверное, каждый третий зритель был в майке с фамилией португальца.

О том, что на «Мрсул Парк» всё будет пропитано Роналду, стало ясно ещё на подходе к стадиону: детишки разворачивали пледы на асфальте, на которых раскладывали шарфы и флаги как с символикой клуба, так и исключительно с именем главной звезды.

Атрибутика «Аль-Насра» Фото: «Чемпионат»

Особенный лот – жёлтый флажок с SIIU.

Болельщики «Аль-Насра» Фото: «Чемпионат»

Болельщики приходили и с самодельными плакатами: отец с сыновьями подготовили три картонки в традиционных цветах клуба и с посланием всем ненавистникам и сомневающимся: «Извините, но GOAT (greatest of all times – величайший всех времён) здесь один, и это CR7».



«Роналду – величайший игрок, его любит почти вся Саудовская Аравия, и я очень рад, что он выбрал лучший клуб в нашей стране, – делится мальчишка. – Говорят, что он уже постарел, но это неправда – Роналду всё ещё очень сильный! Я его очень люблю».

Семья болельщиков «Аль-Насра» Фото: «Чемпионат»

О своей любви публика заявила Кришу, когда он появился на поле для разминки перед матчем: португалец выбежал под крики GO-AT, перешедшие в протяжное SIIIU. За время игры его фамилию проскандировали раз 17, а его имя доносилось от болельщиков даже тогда, когда мяч был вообще у других футболистов – от Роналду как будто ждали и требовали больше, чем он показывал. Или же надеялись, что он сейчас сотворит чудо и снова оформит покер.

Особую поддержку и Роналду, и клубу оказывал фанатский сектор, который заряжал от свистка до свистка: то песни, то что-то вроде «нужен гол», то SI на манер исландского «ху». У каждого из ярусов (а их у фанатов «Аль-Насра» два) – свои заводящие, которые жестами и началом фраз подсказывают, что в фанатском репертуаре идёт следом.

Перед стартом они устроили дымовое шоу в жёлто-синих цветах (получилось очень эффектно), а после финального свистка в честь победы на сектор полетели блестящие конфетти. И так каждую игру – иногда к этим базовым атрибутам поддержки добавляются ещё самодельные баннеры.

«Мы здесь давно, на каждом матче в течение многих лет оказываем нашему клубу поддержку, – говорит один из представителей. – Здорово, что у нас теперь есть Роналду, но мы были преданы «Аль-Насру» и до него».

«У «Аль-Насра» всегда было много фанатов, – рассказывает Абдулла. – Можете не верить, но болельщиков становится больше каждый раз, когда команда проигрывает. Да, звучит удивительно, знаю! Но это какой-то особенный менталитет: гораздо интереснее переживать за команду, которая преодолевает трудности, потому что тогда каждая победа особенно ценится. Роналду, конечно, привлёк новых болельщиков – было бы странно, получись иначе, всё-таки не каждый день в наш чемпионат приезжает лучший игрок мира. Здорово, что благодаря нему про «Аль-Наср» теперь знают по всему миру».

***

Поход на матч в Рияде оказался классным опытом с точки зрения болельщика. На стадион попадаешь быстро: на билете указаны все входы, которые удобны для попадания на нужный сектор, вокруг есть указатели, так что потеряться просто невозможно; никаких очередей во входных группах, потому что их несколько на каждый гейт, а проверка билетов не занимает больше пяти секунд. Досмотр минимальный: проход через рамку и беглый взгляд в рюкзак.

Входные турникеты на матч «Аль-Наср» — «Аль-Таавун» Фото: «Чемпионат»

Для болельщиков сделана зона с развлечениями: дартс, баскетбольное кольцо, настольный футбол, площадки для того, чтобы попинать мяч – перед матчем в каждой секции было достаточно многолюдно.

Главная забава – попробовать допрыгнуть до мяча, подвешенного на уровне двух с лишним метров над головой картонного Роналду.

Много киосков с едой, которая стоит в пределах 300–400 рублей. Есть, например, мороженое.

Кейтеринг на стадионе «Мрсул Парк» Фото: «Чемпионат»

И, конечно, шаурма.

Продажа шаурмы на стадионе «Мрсул Парк» Фото: «Чемпионат»

Из культурных особенностей – народ сидит на полу около входов на сектор, рядом со стадионом есть коврики для молитвы, из-за которой за десять минут до начала трибуны погрузились в тишину, а женских туалетов в разы меньше, чем мужских. Вот и всё – в остальном поход на футбол в Саудовской Аравии ничем не отличается от европейского опыта. А по атмосфере фанаты «Аль-Насра» превосходят даже некоторых болельщиков клубов РПЛ.