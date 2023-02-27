Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Колонка футболистки «Локомотива» Марии Галай о землетрясениях в Турции, «Амкал», сборы, пиар, РФС, Суперлига-2023

«Нас надо оценивать по футбольным критериям, а не по внешности». Колонка защитницы «Локо»
Мария Галай
Мария Галай
Аудио-версия:
Комментарии
Мария Галай рассуждает о рекламе женского футбола в России.

В начале февраля мы провели тренировочные сборы в Турции — в целом всё стабильно, без травм. С погодой иногда не везло, но точно теплее, чем в Москве. У нас были тяжёлые тренировки, где приходилось порой переступать через себя, но мы всё выдержали, никто не выпал из цикла, отработали на полную. После землетрясений в Турции многие в команде чувствовали себя некомфортно. Мы тоже испугались, хотя нас они почти не задели, отголоски только. Но напряжение было. Нам провели инструктаж и рассказали, как действовать в случае чего.

Нам удалось сыграть не так много спаррингов на сборах, поэтому в Москве мы ещё проведём несколько товарищеских встреч. Сейчас готовимся непосредственно к чемпионату. Недавно начали играть на улице, чтобы привыкнуть к погоде к старту Суперлиги в марте, налаживаем свою игру.

«Локомотив» на сборах в Турции

«Локомотив» на сборах в Турции

Фото: Фото из личного архива Марии Галай

А до сборов мы успели сыграть с «Амкалом»… Я спокойно отнеслась к этой авантюре, но, когда счёт 12:0 или 11:0, это, конечно, ударило по самолюбию. С позиции медиа и тренировки — круто так поиграть. Но конкурировать и противодействовать в матче мужчинам, многие из которых профессиональные футболисты, сложно: что в скорости, что в резкости, что в мощи антропометрий. Просто мозг взрывается. После матча было чувство опустошения, мы очень устали, настроение было близко к нулю. Потом, когда остываешь и разумно смотришь на вещи, понимаешь, что всё логично. В целом это было событие, сыграли матч, всё супер. Но брать какие-то реванши мы не стали бы. Можно встретиться где-то в игре, наверное, только в менее официальной обстановке.

В начале февраля в телеграм-каналах обсуждали, что в России может появиться что-то типа конкурса красоты, «Мисс Суперлига». Чтобы через фотосессии и голосования зрителей двигать женский футбол. Эта информация не подтвердилась, но мы, футболистки, успели её обсудить. С одной стороны, это звучит как интересная дополнительная активность вне чемпионата, и классно, что нас собираются как-то пиарить. А с другой – это очень субъективное дело, и вновь начнутся разговоры о какой-то женской конкуренции, кто кого и как обидит. Хотелось бы, конечно, чтобы нас рекламировали с позиции именно футбола, а не только наших внешних данных.

Мария Галай

Мария Галай

Фото: Фото из личного архива Марии Галай

Я пособирала мнения, и большинство девчонок сходятся в том, что в рамках чемпионата нас надо оценивать именно по нашей специфике, по футбольным критериям, а не по внешности. Хотя при этом нам было интересно, какие именно этапы конкурса имелись в виду и что нужно было бы делать. С точки зрения PR, спорт и красота друг другу как будто не мешают — часто красивые фотосессии можно увидеть у теннисисток или фигуристок. Это не отображается на их спортивных достижениях, вряд ли как-то сказалось бы и на наших. Не знаю, у меня тоже нет одного конкретного мнения, поскольку это не связано с футболом и вообще спортом. Но, наверное, это было бы интересно. Когда я училась в колледже, я участвовала в конкурсе «Мисс», параллельно играя в футбол. И это отнимало очень много сил и времени, надо было долго готовиться, чтобы достойно выступить, а в то же время не проседать на поле.

Я как зритель наблюдаю, какие рекламные акции и ролики выходят в мужском футболе, думаю, что нам тоже было бы интересно в них поучаствовать. Яркие качественные видео про женский футбол — это было бы интересно. Круто, что нас сейчас показывают на большом спортивном канале, может быть, мы придём к тому, что в нашем менталитете женский футбол станет таким же родным, как мужской. Это ж один вид спорта! Почему нет. Я бы призывала людей не критиковать его, а просто принять, что он есть, что мы в него играем и делаем это со всей душой и с полной самоотдачей.

Мария Галай

Мария Галай

Фото: Фото из личного архива Марии Галай

Ещё можно попробовать приглашать больше людей, раздавать билеты в школах или в других организациях. «Локо», кстати, в прошлом году приглашал и школьников, и студентов, и благотворительные фонды на свои матчи. Можно пробовать через подарок, через мастер-классы вызывать интерес у людей, которые потом станут нашими постоянными зрителями. А с нас, конечно, требуется сделать так, чтобы это был качественный футбол и за ним хотелось наблюдать.

В марте ждём всех на своих матчах!

«Отжималась сто раз за игру в карты». Футболистка «Локо» — об отпуске и сборах «Отжималась сто раз за игру в карты». Футболистка «Локо» — об отпуске и сборах
«Она получила по заслугам». Та самая защитница «Динамо», которая повторила удаление Зидана «Она получила по заслугам». Та самая защитница «Динамо», которая повторила удаление Зидана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023