«Нас надо оценивать по футбольным критериям, а не по внешности». Колонка защитницы «Локо»

В начале февраля мы провели тренировочные сборы в Турции — в целом всё стабильно, без травм. С погодой иногда не везло, но точно теплее, чем в Москве. У нас были тяжёлые тренировки, где приходилось порой переступать через себя, но мы всё выдержали, никто не выпал из цикла, отработали на полную. После землетрясений в Турции многие в команде чувствовали себя некомфортно. Мы тоже испугались, хотя нас они почти не задели, отголоски только. Но напряжение было. Нам провели инструктаж и рассказали, как действовать в случае чего.

Нам удалось сыграть не так много спаррингов на сборах, поэтому в Москве мы ещё проведём несколько товарищеских встреч. Сейчас готовимся непосредственно к чемпионату. Недавно начали играть на улице, чтобы привыкнуть к погоде к старту Суперлиги в марте, налаживаем свою игру.

«Локомотив» на сборах в Турции Фото: Фото из личного архива Марии Галай

А до сборов мы успели сыграть с «Амкалом»… Я спокойно отнеслась к этой авантюре, но, когда счёт 12:0 или 11:0, это, конечно, ударило по самолюбию. С позиции медиа и тренировки — круто так поиграть. Но конкурировать и противодействовать в матче мужчинам, многие из которых профессиональные футболисты, сложно: что в скорости, что в резкости, что в мощи антропометрий. Просто мозг взрывается. После матча было чувство опустошения, мы очень устали, настроение было близко к нулю. Потом, когда остываешь и разумно смотришь на вещи, понимаешь, что всё логично. В целом это было событие, сыграли матч, всё супер. Но брать какие-то реванши мы не стали бы. Можно встретиться где-то в игре, наверное, только в менее официальной обстановке.

В начале февраля в телеграм-каналах обсуждали, что в России может появиться что-то типа конкурса красоты, «Мисс Суперлига». Чтобы через фотосессии и голосования зрителей двигать женский футбол. Эта информация не подтвердилась, но мы, футболистки, успели её обсудить. С одной стороны, это звучит как интересная дополнительная активность вне чемпионата, и классно, что нас собираются как-то пиарить. А с другой – это очень субъективное дело, и вновь начнутся разговоры о какой-то женской конкуренции, кто кого и как обидит. Хотелось бы, конечно, чтобы нас рекламировали с позиции именно футбола, а не только наших внешних данных.

Мария Галай Фото: Фото из личного архива Марии Галай

Я пособирала мнения, и большинство девчонок сходятся в том, что в рамках чемпионата нас надо оценивать именно по нашей специфике, по футбольным критериям, а не по внешности. Хотя при этом нам было интересно, какие именно этапы конкурса имелись в виду и что нужно было бы делать. С точки зрения PR, спорт и красота друг другу как будто не мешают — часто красивые фотосессии можно увидеть у теннисисток или фигуристок. Это не отображается на их спортивных достижениях, вряд ли как-то сказалось бы и на наших. Не знаю, у меня тоже нет одного конкретного мнения, поскольку это не связано с футболом и вообще спортом. Но, наверное, это было бы интересно. Когда я училась в колледже, я участвовала в конкурсе «Мисс», параллельно играя в футбол. И это отнимало очень много сил и времени, надо было долго готовиться, чтобы достойно выступить, а в то же время не проседать на поле.

Я как зритель наблюдаю, какие рекламные акции и ролики выходят в мужском футболе, думаю, что нам тоже было бы интересно в них поучаствовать. Яркие качественные видео про женский футбол — это было бы интересно. Круто, что нас сейчас показывают на большом спортивном канале, может быть, мы придём к тому, что в нашем менталитете женский футбол станет таким же родным, как мужской. Это ж один вид спорта! Почему нет. Я бы призывала людей не критиковать его, а просто принять, что он есть, что мы в него играем и делаем это со всей душой и с полной самоотдачей.

Мария Галай Фото: Фото из личного архива Марии Галай

Ещё можно попробовать приглашать больше людей, раздавать билеты в школах или в других организациях. «Локо», кстати, в прошлом году приглашал и школьников, и студентов, и благотворительные фонды на свои матчи. Можно пробовать через подарок, через мастер-классы вызывать интерес у людей, которые потом станут нашими постоянными зрителями. А с нас, конечно, требуется сделать так, чтобы это был качественный футбол и за ним хотелось наблюдать.

В марте ждём всех на своих матчах!