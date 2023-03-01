Россиянин неожиданно уехал в сильный европейский чемпионат. И заиграл там!

Филин стал игроком основы в Бельгии, чья сборная ещё перед ЧМ-2022 была первой в рейтинге ФИФА.

В зимнее трансферное окно стоящие на вылет «Химки» устроили настоящую революцию. Чтобы выжить в РПЛ, подмосковный клуб с одобрения главного тренера Спартака Гогниева подписал 12 новичков, включая девятерых иностранцев, и избавился от такого же количества своих футболистов. Почти все ушедшие были российскими игроками, в том числе 26-летний центральный защитник Александр Филин.

Казалось бы, куда может перейти «паспортист» (так нередко называют российских футболистов, защищённых лимитом на легионеров), от которого отказалась предпоследняя команда РПЛ? В общем-то, остаются только два пути – Первая лига или далёкий от топового зарубежный чемпионат вроде казахстанского или армянского. Тем более Филин – не молодой талант, а зрелый, сложившийся игрок известного уровня. В РПЛ Александра, объективно говоря, было сложно назвать заметной фигурой. За пять сезонов в нашем высшем дивизионе центральный защитник провёл всего 56 матчей, а с первых минут – 52.

Однако Филин оказался там, где его точно не ждали. В чемпионате Бельгии! Какого уровня футбол в этой стране, никому рассказывать не надо. Там достаточно сильная лига: занимает восьмое место в рейтинге УЕФА вслед за португальской и заметно опережает РПЛ. Сборная Бельгии перед ЧМ-2022 находилась на первом месте в рейтинге ФИФА, а это только доказывает, что местный чемпионат успешно развивает талантов, которые потом уезжают в топ-5 европейских лиг.

Конечно, Филин перешёл на правах свободного агента не в «Брюгге» или «Андерлехт». Если бы какой-то гранд бельгийского футбола взял малоизвестного 26-летнего россиянина, то это было бы даже не на сказку похоже, а на то, что руководители клуба употребляют слишком много запрещённых веществ. Но в «Эйпене», который предложил нашему легионеру контракт до лета 2025-го, тоже в какой-то мере рисковали. За подписание игрока из России по головке не погладят, вдобавок Филину привычнее играть в схеме с тремя центрбеками, что, очевидно, несколько усложняло для скаутов «Эйпена» оценку возможностей защитника.

«Эйпен» борется за выживание в бельгийской элите. После 27 туров занимает 15-е место: всё, что ниже, – зона вылета. Отрыв от ближайшего преследователя составляет лишь три очка. Стоимость состава этой команды оценивается всего в € 17,85 млн, а одним из новых одноклубников Филина стал экс-полузащитник «Рубина» Мубарак Вакасо. Главному тренеру Эдварду Стиллу всего 32 года – он моложе Вакасо!

Первую пару матчей «Эйпена» после своего перехода Филин пропустил, поскольку оформление его документов потребовало некоторое время. Зато, как только бумажные вопросы были решены, Александр сразу же попал в основу на матч с «Мехеленом» (2:1). Вышел страхующим в тройке центральных защитников. Правда, отыграл лишь первый тайм, а в перерыве при счёте 0:1 его поменяли на игрока атаки. Результат вынуждал усиливать нападение, и это была тактическая замена.

Следующий матч с «Антверпеном» (0:2) Стилл начал по схеме 4-3-3, и Филин остался на скамейке. Но россиянин вышел на замену уже на 39-й минуте, когда «Эйпен» пропустил гол и остался вдесятером. А 25 февраля Филин снова попал в основу в домашней встрече с «Серклем Брюгге» (2:2). Стилл опять решил поставить тройку центральных защитников, и Александр в роли страхующего провёл на поле все 90 минут.

Александр Филин Фото: as-eupen.be

За эти три матча Филин вступил в 30 единоборств и выиграл 73% из них. Сделал 15 перехватов, шесть подборов и один отбор мяча. Кроме того, нанёс один удар по воротам. Александр пришёл на подачу углового и выиграл воздух. К сожалению, россиянин не попал в цель.

По словам главного тренера Стилла, интеграция Филина в команду прошла успешно, несмотря на языковой барьер. Коуч «Эйпена» отметил лидерские качества новичка, которому «не нужно много слов». Похоже, отношения Александра с бельгийцем сложатся лучше, чем с Гогниевым.

Не исключено, что трансфер Филина в «Эйпен» упростил тот факт, что центральный защитник может быть обладателем паспорта Израиля. В апреле 2022-го сайт WallaSport сообщал: Александр интересен «Маккаби» из Хайфы, поскольку, будучи женатым на израильтянке, имеет возможность получить гражданство этой страны. На легионера из Израиля сейчас в Европе будут смотреть другими глазами, нежели на представителя России.

Вообще Филин – уроженец Крыма, Симферополя. Он учился футболу в школах местного «Спартака» и донецкого «Шахтёра». Летом 2015-го перешёл из фарм-клуба «горняков» в «Уфу». Приблизительно в то же время Александр сменил украинское гражданство на российское и перестал считаться легионером в нашем чемпионате. Потом центральный защитник поиграл за нижегородский «Олимпиец», «Химки» и «Тамбов». Пожалуй, лучший период в карьере Филин переживал, когда стабильно выходил на поле в РПЛ под руководством Игоря Черевченко.

Будем надеяться, что россиянин по-настоящему проявит себя и в Бельгии.