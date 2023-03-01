Роналду несётся к галактической отметке. Но правда ли он так хорош в Саудовской Аравии?

По состоянию на сегодняшний день у Роналду 709 голов на клубном уровне и 118 голов за сборную Португалии. Итого — 827 результативных попаданий. И это без учета забитых мячей на юношеских и молодёжных турнирах! Зная любовь португальца к личным показателям, очень вероятно, что он захочет преодолеть отметку в 1000 голов.

После перехода из «МЮ» в «Аль-Наср» все шансы на достижение обозначенного результата у 38-летнего португальца есть. Он очень бодро начал в новой команде: в шести матчах восемь раз поразил ворота соперника сам и ещё сделал два голевых паса. В среднем на одно результативное действие в новом клубе Криштиану требуется всего лишь 54 минуты.

В наличии бомбардирских навыков у Роналду давно ни у кого нет никаких сомнений. Но его нынешней яркой и продуктивной игре в новой команде безумно благоволит весьма невысокий уровень местного футбола. Он такой, что здесь действительно можно на многое замахнуться.

Защитники слишком сосредоточены на мяче. Дважды при голах Роналду они выглядели как манекены

Оконфузились игроки обороны «Дамака» и «Аль-Вахды» – на данный момент седьмой и 13-й команд лиги. Оба раза Роналду изначально был в окружении нескольких защитников, но в борьбу с ним вступить никто не успел.

Когда защитники дают нападающему такую свободу, то облегчают жизнь не только ему, но и его партнёрам — в подобных условиях легче оформить доставку мяча. Криштиану в таких ситуациях обычно не прощает.

Голевое открывание Роналду Фото: Кадр трансляции

Ещё одно голевое открывание Роналду Фото: Кадр трансляции

Саудовские команды хотят играть в атаку. Против Роналду так делать наивно

Когда тебе не хватает сзади индивидуального качества, то его можно компенсировать количеством. Но не все клубы готовы закрываться в обороне, даже если тебе противостоит команда с Роналду во главе. Особенно они не желают так делать в домашних матчах. Сдерживанию Криша такой подход никак не способствует.

Символично, что все свои мячи в Саудовской Аравии на данный момент Роналду забил в трёх гостевых матчах, тогда как в домашних у него лишь два голевых паса. На выезде у Криштиану есть два очень схожих гола, когда он убегает за спины защитникам под проникающие передачи. Здесь дело не столько в гении Роналду, сколько в том, что обороняющиеся команды позволили ему так убежать, не желая осторожничать.

Голевое открывание Роналду в быстрой атаке

Ещё одно голевое открывание Роналду в быстрой атаке

Пенальти при таком футболе и слабых защитниках — обычное дело. Роналду — штатный исполнитель

У Криштиану в Катаре уже есть три серии типичных голов: либо защитники сосредотачиваются на мяче и забывают о нём, либо он убегает им за спины в быстрых атаках, либо хладнокровно реализует пенальти.

Когда твои защитники в целом индивидуально слабы, а ты к тому же не желаешь закрываться у своих ворот даже против команды Роналду, создавая проблемы сопернику за счёт плотности, то панике в штрафной с последующими пенальти удивляться не стоит. В феврале Роналду реализовал три 11-метровых из трёх.

В результате всего происходящего от лучшего бомбардира этого сезона чемпионата Саудовской Аравии Роналду отстаёт всего на пять голов. Им является его одноклубник – бразильский атакующий полузащитник Талиска. Но если ему для 13 голов потребовалось 14 матчей, то Роналду для восьми – лишь пять (ещё один матч Криштиану пришёлся на местный Суперкубок). За счёт выдающегося мастерства и слабого уровня лиги у португальца высокие шансы обогнать одноклубника.

Криштиану Роналду Фото: Khalid Alhaj/Getty Images

Саудовская Аравия — отличное место для набивания статистики. Криштиану знал, куда ехал

Всё происходящее ожидаемо. Роналду уехал в лигу, где команды играют в атакующий футбол, но уровень защитников оставляет желать лучшего.

Свою игровую смелость саудовцы не так давно дважды продемонстрировали всему миру. Во-первых, сборная со смелой игрой одолела Аргентину на ЧМ (2:1), став единственной на турнире, кому удалось победить команду во главе с Месси; чуть позже действующий чемпион страны «Аль-Хиляль» забил три мяча в ворота «Реала» в финале клубного чемпионата мира (3:5). В том числе за счёт атакующей дерзости клубный футбол Саудовской Аравии в азиатской конфедерации находится на втором месте — после Японии.

Роналду можно поздравить с хорошим выбором — намаявшись в «МЮ», португалец нашёл место для реализации своих бомбардирских желаний. В то же время поводов для восхищения в этой истории не так много: Криштиану регулярно забивает там, где игрок его уровня и должен отличаться. Только нужно ли ему всеобщее восхищение в 38 лет, когда раньше он получал его в больших объёмах? Своей карьерой Криштиану точно заслужил поиграть в удовольствие, что сейчас и делает.