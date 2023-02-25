Месси летом сыграет за родной клуб. Лео останется в Аргентине ради детской мечты?

Лионель Месси летом сыграет за клуб своего детства – «Ньюэллс Олд Бойз». Громкой новостью поделилось издание Infobae, отметив, что аргентинец проведёт встречу за команду в рамках прощальной игры полузащитника Макси Родригеса. Для обоих футболистов «Ньюэллс» – родной клуб. Правда, Месси не провёл за него ни одной встречи во взрослой карьере. Но сейчас всерьёз может остаться в команде более чем на один матч.

В марте 1994 года отец Месси на правах законного представителя подписал за Лионеля первый контракт с «Ньюэллс Олд Бойз». В январе 1996 года команда 1987 года рождения завоевала Кубок Дружбы Перу. Месси вышел на поле после серьёзного пищевого отравления, однако ему удалось забить восемь голов, благодаря чему его команда победила 10:0. В 1999-м команда получила прозвище «непобедимые», когда выиграла 45 матчей (три турнира по 15 игр) подряд. Зачастую соперники играли против Месси грубо, в одном из матчей его сбили с ног, в результате чего он сломал запястье. Всего с 1994 по 2000 год аргентинец забил более 500 голов за клуб.

В возрасте 10 лет Месси диагностировали дефицит соматотропина (гормона роста). Рост Месси составлял 127 см, а вес — около 30 кг. Ему назначили регулярные инъекции, которые нужно было вводить в квадрицепс. Лечение было дорогостоящим, сбережения семьи и страховые выплаты покрывали только два года терапии, а нужно было как минимум три. На лечение Месси регулярно давал деньги его крёстный Клаудио. Хорхе, отец Лионеля, обратился к клубу за займом, однако в итоге за несколько месяцев семья Месси получила лишь 400 песо. Во время выступлений Месси за «Ньюэллс» им интересовался «Ривер Плейт». В матче-спарринге Лео забил девять голов, его игра произвела впечатление на представителей гранда. Однако из-за аргентинского экономического кризиса клуб не имел достаточного количества денег, чтобы заплатить за лечение, поскольку оно стоило тысячу песо в месяц.

Месси в «Ньюэллс Олд Бойз» (снизу по центру) Фото: из личного архива

В 13 лет на Лео обратили внимание два футбольных агента из Росарио – Мартин Монтеро и Фабиан Сольдини. Они утверждали, что имели связи с руководством «Барселоны» и пообещали отцу Месси организовать просмотр. 17 сентября 2000 года Месси с отцом прибыли в Каталонию, однако просмотр прошёл лишь 3 октября, так как спортивный директор «Барсы» Карлес Решак был на Олимпиаде в Сиднее. На просмотре Месси играл вместе с 15-летними. Решак был сильно впечатлён талантом игрока, из-за чего убедил совет директоров сине-гранатовых оплатить лечение, а также переезд семьи футболиста в Европу (он отказался жить в общежитии, также по правилам ФИФА несовершеннолетнего иностранца должен сопровождать кто-то из родителей).

Отец Месси поставил Решаку ультиматум, что «Барселона» должна подтвердить свои намерения о покупке Лионеля. В итоге 14 декабря 2000 года он подписал согласие на заключение контракта с Лионелем на салфетке, сидя в баре. В январе 2001 года «Барселона» пообещала семье Месси покрыть все необходимые расходы. В середине февраля вся семья Лео переехала в Барселону. 1 марта был подписан финальный контракт, Месси полагалась оплата в 100 млн песет (валюта в Испании с 1869 по 2002 год. – Прим. «Чемпионата») в год, а также ряд дополнительных выплат. История Месси и «Ньюэллс» окончательно завершилась.

Ситуацию с переходом Лео в аргентинский клуб недавно подогрел его близкий друг – Серхио Агуэро. Он заявил, что Месси «серьёзно рассматривает возможность играть за «Ньюэллс». Вероятно, это было сказано для привлечения внимания, так как Агуэро знал о готовящемся анонсе выступления друга. Догадку подтверждает и немедленная реакция Макси Родригеса, в честь которого и состоится прощальный матч: «Кун есть Кун. Он не может молчать. Посмотрим. Об этом трудно говорить, потому что тогда создаётся гигантский клубок слухов. Давайте подождём и посмотрим, что произойдёт, мы не будем опережать факты».

Макси Родригес и Лионель Месси Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Однако Infobae утверждает, что Лео рассматривает возможность подписания полноценного контракта с «Ньюэллс Олд Бойз». Сам Месси перед стартом ЧМ-2022 в Катаре на вопрос о переходе в родную команду не отрицал возможность поиграть за неё в будущем, подчеркнув, что это было его «детской мечтой».

Лионель Месси Нападающий «ПСЖ» «Это была детская мечта – попасть в аргентинский футбол, выйти на поле и играть. Но сегодня это зависит от многих вещей: у меня есть семья, трое детей, в моей жизни произошли очень большие перемены, которые многого стоили нашей семье. Сегодня я всё это преодолел, и мы чувствуем себя великолепно».

«Ньюэллс» уже заигрывал с Месси летом 2021 года, когда закончился его контракт с «Барселоной». 1 июля, в первый день после завершения соглашения, соцсети команды с иронией написали: «Привет, Лео, ты здесь? В Аргентине уже 1 июля. Кто не рискует, тот не выигрывает». В апреле 2022 года президент клуба Игнасио Асторе отмечал, что решение о переходе должен принимать только сам Лионель: «Для меня было бы здорово пригласить Месси. Однако позиция Лео весомее, чем любые переговоры. Мы не знаем, что он думает о своей дальнейшей карьере. Он должен принять решение».

Вероятность возможного переезда Месси в Аргентину повышает и тяжёлая ситуация с переговорами игрока с «ПСЖ» о новом контракте. Последнее общение отца Лео с боссами французского клуба вышло неудачным. Стороны никак не могут договориться об условиях сделки. Так что — начинаем ожидать Месси в родном Росарио?