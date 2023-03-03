Станет ли «Спартак» чемпионом и спасёт ли Дзюба «Локо»? Главные интриги весны в РПЛ

Сегодня, 3 марта, возвращается Российская Премьер-Лига. 18-й тур откроется матчем «Факел» – «Химки» в Воронеже. Вторая часть чемпионата России всё ещё полна интриг. Выделяем главные из них.

Кто станет чемпионом: «Зенит» или «Спартак»?

Несмотря на то что разница между «Спартаком» и «Ростовом» всего одно очко, чемпионская гонка, скорее всего, развернётся между красно-белыми и сине-бело-голубыми. Сейчас «Спартак» отстаёт от «Зенита» на шесть очков. Каждую из команд ждёт 13 матчей и очная встреча 7 мая в Санкт-Петербурге в 26-м туре. «Спартак» и «Зенит» не сыграют во второй части чемпионата с двумя соперниками: в 16-м и 17-м турах красно-белые встретились с «Сочи» и «Локомотивом», а сине-бело-голубые с «Ахматом» и «Торпедо».

Игроки «Спартака» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В этом плане календарь у «Спартака» полегче. Кроме того, красно-белые сыграют в марте дома с «Уралом» и «Факелом» и в гостях с «Оренбургом», а «Зенит» примет «Пари НН» и «Химки» и отправится на выезд к ЦСКА. У команды Сергея Семака и дальше календарь сложнее: в апреле матчи на выезде с «Локомотивом», «Ростовом» и «Крыльями Советов», а дома — с «Уралом» и «Динамо». Кажется, вероятность потерять первое место есть, и довольно высокая.

Кто станет лучшим бомбардиром?

В этом сезоне 10 и более голов забили пять игроков – Владимир Писарский, Квинси Промес (оба – по 14), Малком (12), Фёдор Чалов и Кристиан Нобоа (оба – по 10). Скорее всего, между этой пятёркой и продолжится бомбардирская гонка. Среди них только Владимир Писарский сменил зимой команду – перешёл из «Оренбурга» в «Крылья Советов». Возможно, смена клуба повлияет на его результативность, но пока о её снижении говорить не приходится. Он забил два гола в двух матчах с «Динамо» в Кубке России. Вероятно, гонку бомбардиров выиграет Писарский, Промес или Малком. Букмекеры отдают предпочтение нападающему «Спартака».

Выберется ли «Локомотив» из зоны стыков?

После 17 туров железнодорожники с 13 очками занимают 14-е место. До «Пари НН», идущего 12-м, шесть баллов. Для «Локомотива» теперь каждая игра важна. У команды Михаила Галактионова очень тяжёлый календарь: красно-зелёные начнут на выезде с «Ростовом» и «Ахматом», затем примут «Краснодар» и отправятся в Нижний Новгород. В апрельском расписании «Локомотива» домашний матч с «Зенитом», выезд в Оренбург и в гости к ЦСКА, а в конце месяца игра с «Химками» на «РЖД Арене». Очевидно, что по кадровому потенциалу «Локо» превосходит всех прямых конкурентов — и «Факел», и «Химки», и «Торпедо». Осталось сформировать из сильных исполнителей действительно боеспособную команду.

Дмитрий Баринов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что покажет «Сочи» под руководством Бердыева?

Курбан Бердыев вернулся в РПЛ. Сейчас его «Сочи» идёт на девятом месте с 25 очками. Южане сыграют со всеми командами, кроме «Спартака» и «Химок». Первую серьёзную проверку обновлённый «Сочи» пройдёт в домашнем матче с ЦСКА. Перед Бердыевом стоит задача – третье-пятое место. Зимой его команда выиграла 7 предсезонных матчей из 10.

Сколько голов забьёт Дзюба?

34-летний форвард подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. Пока за новый клуб Дзюба не забивал. Для сравнения: во второй части сезона-2021/2022 на его счету был всего один гол в 11 матчах. Аналитики букмекерских контор полагают, что ждать от Дзюбы больше двух-трёх мячей за весну не стоит.

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Оживут ли «Химки»?

Этой зимой подмосковный клуб подписал 12 игроков (девять – легионеры), половину — свободными агентами, и отпустил столько же футболистов. Ожидается, что ещё подъедет Зе Луиш. Непонятно, как Спартак Гогниев будет вытаскивать «Химки» из зоны вылета – у команды полностью новый состав. В этом сезоне подмосковный клуб выиграл всего три матча в чемпионате. В марте «Химки» сыграют на выезде с «Факелом» и «Зенитом» и дома с «Ростовом». Если в этих матчах подмосковный клуб не наберёт очки, то исправить ситуацию будет невероятно сложно – в апреле игры с «Краснодаром», ЦСКА и «Локомотивом».

Спартак Гогниев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Будет ли вторая победа в сезоне у «Торпедо»?

У «Торпедо» ситуация хуже всех. Команда одержала всего одну победу — над ЦСКА (1:0) — в 17 матчах. Автозаводцы вообще не забивают в чемпионате со 2 октября – пять поражений и одна ничья при разнице мячей 0:7. От 12-го места «Торпедо» отстаёт на 13 очков. С большой долей вероятности автозаводцам не удастся избежать зоны вылета. Этой зимой «Торпедо» подписало семь игроков, но среди них ни одного известного имени.