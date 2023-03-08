Выбираем лучшую футболистку мира. Голосуйте сердцем!

Алексия Путельяс забрала все возможные награды, и только в нашем рейтинге может выиграть кто-то другая.

8 марта — прекрасный день, чтобы проголосовать в рейтинге за лучшую футболистку мира. По итогам прошлого сезона все индивидуальные трофеи забрала Алексия Путельяс, полузащитница «Барселоны» и сборной Испании. Она завоевала второй «Золотой мяч», награду The Best от FIFA, первое место в голосовании УЕФА и многие другие трофеи. Но не все согласны с тем, что она лучшая — из-за разрыва крестов испанка не сыграла на Евро-2022, а её сборная вылетела в четвертьфинале. В нашем голосовании можно восстановить справедливость или вновь отдать награду Алексии. Выбор за вами!

В ходе голосования команды будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.