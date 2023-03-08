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Суперлига, кто лучшая футболистка мира, рейтинг, the best FIFA, Алексия Путельяс, Меган Рапино, Алекс Морган, ЧМ-2023

Выбираем лучшую футболистку мира. Голосуйте сердцем!
Ульяна Лукьянченко
Выбираем лучшую футболистку мира
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Алексия Путельяс забрала все возможные награды, и только в нашем рейтинге может выиграть кто-то другая.

8 марта — прекрасный день, чтобы проголосовать в рейтинге за лучшую футболистку мира. По итогам прошлого сезона все индивидуальные трофеи забрала Алексия Путельяс, полузащитница «Барселоны» и сборной Испании. Она завоевала второй «Золотой мяч», награду The Best от FIFA, первое место в голосовании УЕФА и многие другие трофеи. Но не все согласны с тем, что она лучшая — из-за разрыва крестов испанка не сыграла на Евро-2022, а её сборная вылетела в четвертьфинале. В нашем голосовании можно восстановить справедливость или вновь отдать награду Алексии. Выбор за вами!

«Нас надо оценивать по футбольным критериям, а не по внешности». Колонка защитницы «Локо» «Нас надо оценивать по футбольным критериям, а не по внешности». Колонка защитницы «Локо»

В ходе голосования команды будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучшая футболистка мира
Фото: Aurelien Meunier/Getty Images
1 место

Алексия Путельяс: «Барселона», сборная Испании

Путельяс — главная звезда мирового женского футбола прямо сейчас. Она завоевала два «Золотых мяча», а также стала лучшей футболисткой года по версии ФИФА два года подряд. Из-за разрыва крестообразной связки она пропустила прошлогодний чемпионат Европы и матчи отбора на чемпионат мира — 2023, который пройдёт этим летом в Австралии и Новой Зеландии. Сыграет ли на нём — тоже пока вопрос. Будет зависеть от сроков её восстановления после «крестов», а также от непростых отношений с главным тренером сборной Испании Хорхе Вильдой.

Фото: ФК «Локомотив»
2 место

Нелли Коровкина: «Локомотив»

Нелли Коровкина из «Локомотива» — лучший бомбардир чемпионата России начиная с 2019 года. В прошлом году она заколотила 17 голов, а сезоном ранее — 20. В Суперлиге «Локо» занял лишь третье место, но летом именно благодаря голу Коровкиной взял Суперкубок России.

Фото: Aurelien Meunier/Getty Images
3 место

Алекс Морган: «Сан Диего Вэйвс», сборная США

В российских СМИ Алекс Морган любят называть самой красивой футболисткой мира, но она, конечно, не только про красоту. Морган — ключевой игрок сборной США, выигравшей два последних чемпионата мира, и одна из лучших футболисток американской национальной футбольной лиги.

Фото: РФС
4 место

Ана Диаш: «Зенит», сборная Португалии

Португальская нападающая Ана Диаш стала одной из главных героинь первого чемпионства женского «Зенита» в прошлом году. Она забила 12 голов и стала лучшим бомбардиром своей команды по итогам сезона, а в общем рейтинге голеадоров заняла второе место.

Фото: Aurelien Meunier/Getty Images
5 место

Мэри Ирпс: «Манчестер Юнайтед», сборная Англии

Голкипер Мэри Ирпс стала лучшим вратарём года в женском футболе по версии ФИФА, а ещё помогла сборной Англии завоевать первый в своей истории трофей — Кубок чемпионата Европы. Сейчас Ирпс продолжает восхищать своими скиллами в составе «Манчестер Юнайтед», который возглавляет таблицу женской английской Суперлиги.

Фото: Mark Kolbe/Getty Images
6 место

Марта: «Орландо Прайд», сборная Бразилии

Марта — легенда женского футбола, получившая прозвище Пеле в юбке и первая, кто забил на пяти чемпионатах мира подряд (раньше Роналду на три года). Недавно она вернулась после долгого восстановления от травмы и в своём первом матче отдала голевую передачу.

Фото: Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images
7 место

Бет Мид: «Арсенал», сборная Англии

Болельщики Бет Мид больше всего возмущены победам Алексии Путельяс, ведь, в отличие от испанки, Мид выиграла домашний чемпионат Европы – 2022, стала лучшей футболисткой и лучшим бомбардиром турнира и продолжала феерить в составе «Арсенала», пока сама не порвала крестообразную связку в конце прошлого года. А в голосовании за «Золотой мяч» Мид до первого места не хватило лишь одного балла.

Фото: Alex Pantling/Getty Images
8 место

Саманта Керр: «Челси», сборная Австралии

Сэм Керр — лучшая австралийская футболистка и единственная австралийка, номинировавшаяся на «Золотой мяч». А ещё она первая женщина, попавшая на обложку игры FIFA (вместе с Килианом Мбаппе), двукратный лучший бомбардир английской Суперлиги, чемпионка и футболистка года Англии по итогам прошлого сезона.

Фото: Eric Espada/Getty Images
9 место

Меган Рапино: «ОЛ Рейн», сборная США

Имя Меган Рапино известно даже тем, кто далёк от женского футбола. Капитан сборной США, которая также завоёвывала «Золотой мяч», давно стала символом крутой игры и борьбы за справедливость. Благодаря её стараниям в прошлом году женская сборная США добилась системы равной оплаты труда.

Фото: Albert Perez/Getty Images
10 место

Кристин Синклер: «Портленд Торнс», сборная Канады

39-летняя капитан сборной Канады борется против футбольной федерации из-за пониженных бюджетов на женский состав, готовится сыграть на чемпионате мира в Австралии и Новой Зеландии, а ещё отмечает чемпионство Национальной женской футбольной лиги США в составе «Портленд Торнс». Легендарная канадка также забивала на пяти чемпионатах мира и также сделала это раньше Криштиану.

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