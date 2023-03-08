Выбираем лучшую футболистку мира. Голосуйте сердцем!

8 марта — прекрасный день, чтобы проголосовать в рейтинге за лучшую футболистку мира. По итогам прошлого сезона все индивидуальные трофеи забрала Алексия Путельяс, полузащитница «Барселоны» и сборной Испании. Она завоевала второй «Золотой мяч», награду The Best от FIFA, первое место в голосовании УЕФА и многие другие трофеи. Но не все согласны с тем, что она лучшая — из-за разрыва крестов испанка не сыграла на Евро-2022, а её сборная вылетела в четвертьфинале. В нашем голосовании можно восстановить справедливость или вновь отдать награду Алексии. Выбор за вами!
В ходе голосования команды будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Алексия Путельяс: «Барселона», сборная Испании
Путельяс — главная звезда мирового женского футбола прямо сейчас. Она завоевала два «Золотых мяча», а также стала лучшей футболисткой года по версии ФИФА два года подряд. Из-за разрыва крестообразной связки она пропустила прошлогодний чемпионат Европы и матчи отбора на чемпионат мира — 2023, который пройдёт этим летом в Австралии и Новой Зеландии. Сыграет ли на нём — тоже пока вопрос. Будет зависеть от сроков её восстановления после «крестов», а также от непростых отношений с главным тренером сборной Испании Хорхе Вильдой.
Нелли Коровкина: «Локомотив»
Нелли Коровкина из «Локомотива» — лучший бомбардир чемпионата России начиная с 2019 года. В прошлом году она заколотила 17 голов, а сезоном ранее — 20. В Суперлиге «Локо» занял лишь третье место, но летом именно благодаря голу Коровкиной взял Суперкубок России.
Алекс Морган: «Сан Диего Вэйвс», сборная США
В российских СМИ Алекс Морган любят называть самой красивой футболисткой мира, но она, конечно, не только про красоту. Морган — ключевой игрок сборной США, выигравшей два последних чемпионата мира, и одна из лучших футболисток американской национальной футбольной лиги.
Ана Диаш: «Зенит», сборная Португалии
Португальская нападающая Ана Диаш стала одной из главных героинь первого чемпионства женского «Зенита» в прошлом году. Она забила 12 голов и стала лучшим бомбардиром своей команды по итогам сезона, а в общем рейтинге голеадоров заняла второе место.
Мэри Ирпс: «Манчестер Юнайтед», сборная Англии
Голкипер Мэри Ирпс стала лучшим вратарём года в женском футболе по версии ФИФА, а ещё помогла сборной Англии завоевать первый в своей истории трофей — Кубок чемпионата Европы. Сейчас Ирпс продолжает восхищать своими скиллами в составе «Манчестер Юнайтед», который возглавляет таблицу женской английской Суперлиги.
Марта: «Орландо Прайд», сборная Бразилии
Марта — легенда женского футбола, получившая прозвище Пеле в юбке и первая, кто забил на пяти чемпионатах мира подряд (раньше Роналду на три года). Недавно она вернулась после долгого восстановления от травмы и в своём первом матче отдала голевую передачу.
Бет Мид: «Арсенал», сборная Англии
Болельщики Бет Мид больше всего возмущены победам Алексии Путельяс, ведь, в отличие от испанки, Мид выиграла домашний чемпионат Европы – 2022, стала лучшей футболисткой и лучшим бомбардиром турнира и продолжала феерить в составе «Арсенала», пока сама не порвала крестообразную связку в конце прошлого года. А в голосовании за «Золотой мяч» Мид до первого места не хватило лишь одного балла.
Саманта Керр: «Челси», сборная Австралии
Сэм Керр — лучшая австралийская футболистка и единственная австралийка, номинировавшаяся на «Золотой мяч». А ещё она первая женщина, попавшая на обложку игры FIFA (вместе с Килианом Мбаппе), двукратный лучший бомбардир английской Суперлиги, чемпионка и футболистка года Англии по итогам прошлого сезона.
Меган Рапино: «ОЛ Рейн», сборная США
Имя Меган Рапино известно даже тем, кто далёк от женского футбола. Капитан сборной США, которая также завоёвывала «Золотой мяч», давно стала символом крутой игры и борьбы за справедливость. Благодаря её стараниям в прошлом году женская сборная США добилась системы равной оплаты труда.
Кристин Синклер: «Портленд Торнс», сборная Канады
39-летняя капитан сборной Канады борется против футбольной федерации из-за пониженных бюджетов на женский состав, готовится сыграть на чемпионате мира в Австралии и Новой Зеландии, а ещё отмечает чемпионство Национальной женской футбольной лиги США в составе «Портленд Торнс». Легендарная канадка также забивала на пяти чемпионатах мира и также сделала это раньше Криштиану.
- 8 марта 2023
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