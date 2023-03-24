Хотя, конечно, и своих у Лео хватает.

Месси забил 800-й гол в карьере! Но в гонке с Роналду ещё остались непобитые рекорды

Лионель Месси забил со штрафного в матче с Панамой – этот гол стал 800-м в его карьере.

Криштиану Роналду эта отметка покорилась ещё в декабре 2021-го: тогда он в матче с «Арсеналом» забил 800-й гол в карьере, а через несколько минут добавил и 801-й, реализовав пенальти. Сейчас на счету португальца 830 мячей, но всё ещё точно неизвестно, лучший ли он бомбардир в истории футбола или всё же это звание принадлежит Пеле. Или Йозефу Бицану. Подробнее всю путаницу с подсчётом голов для рекорда мы уже разбирали.

Что ещё из важного у Месси?

На клубном уровне у него 701 забитый мяч во всех соревнованиях (товарищеские матчи не учитываются), у Роналду прямо сейчас – 710. Но Месси понадобилось для этого 844 матча, а Кришу – 959.

Месси и Роналду Фото: PSG via Getty Images

Месси – рекордсмен Лиги чемпионов по количеству голов в 1/8 финала (29) и голов, забитых на групповом этапе (80). У Роналду соответствующие рекорды по плей-офф (67), четвертьфиналу (25), полуфиналу (13) и финалу (4).

Месси – рекордсмен по количеству голов, забитых в домашних матчах в Лиге чемпионов – 78. А вот Роналду рекордсмен по количеству голов на выезде – 63.

Месси забивал 18 голов подряд в Лиге чемпионов с 2005-го по 2006-й.

У него 300 ассистов на клубном уровне.

Какие отметки ещё не покорились Месси?

900 матчей за клубную карьеру. Максимальное количество матчей, которые остались в календаре «ПСЖ» в этом сезоне, не позволит Месси перешагнуть через эту отметку до конца нынешней кампании, но он может сделать это в начале сезона-2023/2024.

Лионель Месси Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Лучший бомбардир в Лиге чемпионов. У Роналду 140 забитых мячей, поэтому он идёт на первом месте. У Месси – 130. Есть большая вероятность, что аргентинец не только догонит, но и обгонит португальца уже в следующем сезоне.

Ассисты в Лиге чемпионов. Чтобы обогнать Роналду, Месси нужно отдать две результативные передачи: сейчас у Криша 41 ассист, у Месси – 40.

100 голов за сборную. Сейчас у Месси 99 за Аргентину. У Роналду за Португалию – 118.

Хет-трики в ЛЧ. У Месси и Роналду сейчас равное количество – 8.

Голы в топ-5 чемпионатах (учитываются только мячи в лиге). Месси забил в чемпионатах топ-5 лиг 493 мяча, тогда как Роналду — 495. По этому показателю Лео наверняка скоро обгонит португальца.