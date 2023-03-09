Мбаппе и Месси, где же ваше величие?! Звёзды «ПСЖ» не забили «Баварии» за два матча в ЛЧ

«Бавария» выбила «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ. Килиан Мбаппе и Лионель Месси не забили ни разу за 180 минут. Сыграет ли ещё Лео в Лиге чемпионов или это был грустный финал для великого аргентинца?

После того как Неймар получил травму и выбыл до конца сезона, многие эксперты говорили о том, что потеря бразильца может на самом деле стать приобретением для «ПСЖ». С трио Мбаппе – Месси – Неймар чемпионам Франции не хватало баланса, страдала оборона. Теперь же Кристоф Галтье получил возможность добавить дополнительного полузащитника. Матч с «Баварией» должен был подтвердить или опровергнуть эту точку зрения. В Мюнхене Галтье сыграл 3-5-2.

«Бавария» показала себя гибкой командой. При обороне в схеме 4-2-3-1, когда чемпионы Германии прессинговали, центрфорвард и вингеры оказывали давление на тройку центральных защитников «ПСЖ», а центрхавы контролировали трёх центральных полузащитников парижан. При владении мячом хозяева подстраивались под модель соперника. Образовывали тройку сзади за счёт рывков вперёд Альфонсо Дэвиса. Левый защитник фактически превращался в левого хавбека, Джамал Мусиала становился лишней фигурой между линиями, а на правом фланге защиту гостей напрягал Кингсли Коман. Впрочем, уже на второй минуте «ПСЖ» порвал прессинг «Баварии», и Мбаппе получил первый момент.

«ПСЖ» действительно выглядел достаточно сбалансированной командой. Месси при розыгрыше мяча опускался едва ли не на позицию опорного полузащитника и тем самым затруднял немцам давление. Игроки «Баварии» решали этот вопрос просто: как только чувствовали, что Лео сможет обострить, на нём фолили. И в прессинге, и в позиционной обороне перед ними стояла задача исключить встречи Мбаппе и Месси с мячом на трети поля «Баварии». Тем не менее Париж создавал моменты. У Лео была возможность забить, когда он дважды пробил в одной атаке (оба удара заблокировали защитники), а Мбаппе даже послал мяч в сетку. Правда, с нарушением правил. Судья Даниэле Орсато, возможно, пожалел жёлтую карточку для Килиана.

А лучший шанс «ПСЖ» имел благодаря… Яну Зоммеру. Когда голкипер «Баварии» подарил мяч сопернику в собственной штрафной, некоторые болельщики мюнхенцев, наверное, воскликнули «Нойер, вернись!» Это был пример ужасной игры ногами вратаря. Но Витинья простил «Баварию». Хавбек парижан нанёс слабый удар почти по пустым воротам, и Маттейс де Лигт включил супергероя – остановил мяч на линии. У команды Юлиана Нагельсмана до перерыва таких моментов не было.

Самыми невезучими участниками игры оказались центральные защитники «ПСЖ». Капитан Маркиньос, похоже, усугубил старую травму и ушёл с поля ещё до перерыва. Поменявший его Норди Мукиэле, который тоже не так давно восстановился от повреждения, провёл на поле всего 10 минут. Во втором тайме вместо него появился 17-летний Эль-Шадай Битшиабу. Юный француз впервые сыграл в Лиге чемпионов. В неудачливости с ними мог сравниться разве что центрфорвард «Баварии» Эрик-Шупо Мотинг. Он то открывался не там, где требовалось, то вставал на пути ударов одноклубников. А на 52-й минуте судьи в неочевидной ситуации отменили либо его гол, либо гол Томаса Мюллера. Видимо, офсайд Мюллера сделало именно касание Шупо-Мотинга.

Но Шупо-Мотинг всё же забил своей бывшей команде! Всего за семь минут до собственной замены. Выход неопытного Битшиабу не мог не ослабить оборону «ПСЖ». Получая мяч, юноша стремился побыстрее избавиться от него и не всегда принимал верные решения. Отчасти и он виноват в голе «Баварии». Отдать пас Марко Верратти вряд ли было лучшим выбором. Опорника же подвела любовь к сохранению мяча в любой ситуации – итальянец совершил роковую потерю под давлением Леона Горецки. А Шупо-Мотинг просто завершил дело партнёра.

При счёте 0:2 по сумме двух матчей Галтье вместе с болельщиками «ПСЖ» оставалось только надеяться на то, что Месси с Мбаппе сотворят чудо. Тут бы тренер парижан точно не отказался от Неймара. Однако «Бавария» здорово закрывала звёзд чемпионов Франции и створ своих ворот. Хозяева не теряли организованности и компактности в обороне, побеждали в ключевых единоборствах. Поразительно, но главным нападающим у «ПСЖ» стал в концовке Серхио Рамос: центральный защитник дважды мог забить после стандартов, выигрывая воздух.

А на 90-й минуте Мюнхен нокаутировал Париж быстрой контратакой, начавшейся с того, что феноменально игравший Йозуа Киммих вырвал «с мясом» мяч у Верратти. Сильно критикуемый в последнее время Серж Гнабри исполнил момент.

Мбаппе завершил матч в Мюнхене с четырьмя ударами и одним попаданием в створ, Месси – с тремя ударами (один в створ) и тремя передачами под удар.