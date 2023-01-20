«Локо» отпускает топов, а «Динамо» метит в тройку? Главные трансферы Суперлиги

В женском футбольном чемпионате России межсезонье. Команды только в начале января вышли из отпуска, но уже начали шуметь на трансферном рынке.

«Локомотив»

Ушли: Марина Фёдорова, Алёна Рузина, Кайлан Уиллиамс, Надежда Ильиных, Кристина Черкасова, Екатерина Миклашевич, Эльвира Зиястинова, Наталья Машина.

Пришли: пока неизвестно, но в скором времени клуб собирается объявить новичков.

Главная новость января в «Локо»: неожиданный уход нападающей Марины Фёдоровой. Об уходе она сперва объявила в своих соцсетях, а после клуб сообщил о непродлении контракта. Где Фёдорова продолжит карьеру, информации пока нет. Как и нет ясности по дальнейшей судьбе Алёны Рузиной, одной из лучших футболисток «Локо» чемпионского сезона-2021, у которой также закончился срок действия контракта.

Пост Марины Фёдоровой об уходе из «Локомотива» Фото: Из личного архива Марины Федоровой

Наталья Машина стала игроком турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк». Команда уже знакома российским болельщикам — в мужском составе играет Магомед Оздоев. Машина успела ярко дебютировать в турецкой женской Суперлиге, оформив дубль в первом же матче.

Надежда Ильиных подписала контракт с «Зенитом» после проведённых совместных сборов, а американка Кайлан Уиллиамс, попрощавшаяся с игроками и болельщиками «Локо» в конце прошлого года, снова вернулась в Москву — но теперь в «Динамо».

Почему «Локо» не продлевает игроков основы — непонятно. Болельщики предполагают, что это личные решения главного тренера команды Елены Фоминой. Кроме того, возможно, «Локомотив» собирается привлекать в основу игроков молодёжной команды, которая в прошлом сезоне взяла золото своей лиги.

Также непонятна судьба лучшего бомбардира «Локомотива» Нелли Коровкиной, которая не играла в концовке прошлого сезона. В соцсетях клуба она записала видео, где сообщила, что остаётся в «Локомотиве», однако на тренировках футболистку не видно.

Клуб пока не объявлял о покупках, но они точно будут, хотя бы потому, что женский «Локо» активно ищет в команду переводчика с испанского.

Надежда Ильиных в «Зените» Фото: https://t.me/zenitwomen/

«Динамо»

Пришли: Кайлан Уиллиамс, Елена Шестернёва, Хелена Божич, Фаузия Нажэмба, Тияна Матич, Диана Пономарёва, Милена Никитина, Мария Дигурова.

Женская команда в структуре «Динамо» появилась в 2021 году: девушки заявились в молодёжный чемпионат России под руководством Сергея Лаврентьева, известного по работе в «Чертаново» и ЦСКА. В прошлом сезоне «Динамо» взяло серебряные медали Молодёжного первенства (а ещё успело пошуметь с болельщиками), а в этом — объявило об участии в Суперлиге. Почти сразу после этой новости клуб сообщил о подписании в основу игроков своей молодёжки и начал большую трансферную кампанию.

Милена Никитина в «Динамо» Фото: https://t.me/fcdynamo_women/

Нажэмба — нападающая из Уганды, выступавшая ранее за казахский «БИИК-Шымкент». Черногорская защитница Божич переехала в Россию из чемпионата Финляндии, а остальные футболистки хорошо знакомы по игре в Суперлиге. Шестернёва, нападающая сборной России, и Дигурова перешли из «Зенита», Матич — из «Рязани-ВДВ», Уильямс два сезона выступала за «Локомотив», Пономарёва — вратарь из «Чертаново», Никитина ушла из пермской «Звезды» (а ещё успела поработать с Лаврентьевым в родном для себя «Чертаново»).

Судя по трансферам (которые ещё явно продолжатся), «Динамо» метит в топ-3 Суперлиги в своём дебютном сезоне (в Молодёжном первенстве это удалось: второе место по итогам года).

Хелена Божич, Тияна Матич и Кайлан Уиллиамс Фото: t.me/fcdynamo_women

«Зенит»

Ушли: Елена Шестернёва, Татьяна Дронова, Анастасия Фетисова, Дарья Ерёменкова.

Пришли: Надежда Ильиных, Мари-Энн Эзенагу, Виолетта Исайкина, Нигяр Мирзалиева.

Действующие чемпионы усиливаются к старту нового сезона. Нападающая сборной России Надежда Ильиных присоединилась к команде после закончившегося контракта с «Локомотивом». Виолетта Исайкина — 18-летняя вратарь из «Рязани-ВДВ», полузащитница Мари-Энн Эзенагу переехала в Санкт-Петербург из чемпионата Нигерии (в её активе опыт игры в Лиге чемпионов), а защитница Нигяр Мирзалиева известна по выступлениям за сборную Азербайджана и казанский «Рубин», где стабильно выходила в основе.

Также в конце прошлого года «Зенит» объявил об уходе помощника главного тренера Евгения Портнова. Он возглавил красноярский «Енисей».

Нигяр Мирзалиева Фото: t.me/zenitwomen

ЦСКА

Ушли: Виктория Шкода, Марина Кисконен, Яна Литвиненко.

Пришли: Татьяна Эводо Экого.

У армейцев пока без громких новостей. Команда ещё в конце прошлого года попрощалась с защитницей Викторией Шкодой, полузащитницами Мариной Кисконен и Яной Литвиненко, которая провела предыдущие четыре сезона в арендах.

ЦСКА продлил контракты со своими топами — Эльвирой Тодуа, Франциской Ордегой, Ольгой Черновой, а также подписал нападающую Татьяну Эводо Экого из «Енисея» и сборной Камеруна. Прямо сейчас армейцы проводят сборы в Турции.

Татьяна Эводо Экого Фото: t.me/wfc_cska

«Рязань-ВДВ»

Ушли: Виктория Тихон, Алина Скидан, Яна Бенкевич, Карина Жумабайкызы, Виолетта Исайкина и Тияна Матич.

Пришли: Алёна Родыгина, Эльвира Зиястинова, Анастасия Берендеева, Анастасия Олегина, Татьяна Чередина, Виктория Дубова, Валерия Алешичева, Любовь Ященко, Алёна Гусева.

Прошлый сезон для Рязани сложился неудачно: последнее место, одна победа в сезоне, крупные поражения (например, 0:9 от «Локомотива»). К новому розыгрышу Суперлиги команда готовится в обновлённом составе — в начале января клуб сообщил о девяти подписаниях.

На вратарскую позицию после ухода Виолетты Исайкиной в «Зенит» Рязань взяла Алёну Родыгину из «Ростова», также из ростовской команды пришла защитница Татьяна Чередина. Эльвира Зиястинова присоединилась к «Рязани-ВДВ» после окончания контракта в «Локомотиве», Анастасия Берендеева и Любовь Ященко ранее выступали за пермскую «Звезду». Олегина и Дубова — из «Чертаново», Алешичева — из «Енисея», а Алёну Гусеву можно было видеть в составе «Краснодара».

Тияна Матич в «Рязани-ВДВ» Фото: vk.com/ryazan_vdv

«Рубин»

Ушли: Нигяр Мирзалиева, Ксения Алпатова.

Пришли: Татьяна Дронова.

В конце прошлого сезона появилась информация, что «Рубин» может сняться с женского чемпионата России из-за финансовых проблем, но она не подтвердилась. Казанская команда готовится к сезону-2023 под руководством нового тренерского штаба во главе с Иваном Ульяниным (в прошлом году «Рубином» руководил Ренат Мифтахов).

Ещё в конце ноября казанцы объявили о переходе вратаря Татьяны Дроновой из «Зенита», а в январе клуб покинули защитница Нигяр Мирзалиева («Зенит») и полузащитница Ксения Алпатова («Енисей»). Кстати, Алпатова забила один из лучших голов прошлого сезона.

«Чертаново»

Ушли: Диана Пономарёва, Виктория Дубова, Анастасия Олегина, Анастасия Шведова, Татьяна Козыренко.

Пришли: Анастасия Фетисова.

«Чертаново» стабильно усиливает другие команды Суперлиги своими воспитанницами, а из пришедших игроков пока официально известно только о защитнице Анастасии Фетисовой, принадлежавшей «Зениту». Предыдущий сезон она провела в аренде в «Рубине».

Вратарь Диана Пономарёва присоединилась к «Динамо», Виктория Дубова и Анастасия Олегина перешли в «Рязань-ВДВ», Анастасия Шведова отправилась в Пермь.

Диана Пономарёва Фото: t.me/chertanovofootball

«Звезда»

Ушли: Милена Никитина.

Пришли: Анастасия Шведова, Валентина Жукова, Кристина Тиховодова, Елизавета Севко, Оксана Еремеева.

В январе пермская «Звезда» объявила о пяти новичках: нападающая Валентина Жукова и защитница Оксана Еремеева перешли из красноярского «Енисея», нападающая Кристина Тиховодова переехала в Пермь из минского «Динамо», а защитница Елизавета Севко — из ФК «Минск», Анастасия Шведова стала игроком «Звезды» после академии и команды «Чертаново».

Оксана Еремеева Фото: https://t.me/wfcenisey/

«Енисей»

Ушли: Татьяна Эводо Экого, Оксана Еремеева, Валерия Алешичева, Валентина Жукова.

Пришли: Ксения Алпатова.

В конце прошлого года «Енисей» возглавил Евгений Портнов, бывший помощник Ольги Порядиной в чемпионском «Зените». Также в декабре красноярцы объявили о подписании полузащитницы Ксении Алпатовой из «Рубина» и молодёжной сборной России.

Но, вероятно, трансферы ещё будут. «Енисей» попрощался со своим лучшим бомбардиром Татьяной Эводо, которая присоединилась к ЦСКА, а также с защитницей Оксаной Еремеевой, полузащитницей Валерией Алешичевой и нападающей Валентиной Жуковой, у которых истекли сроки действия контрактов.

Евгений Портнов Фото: vk.com/wfcenisey

«Ростов», «Краснодар»

Обе южные команды о своих трансферах пока не объявляли.