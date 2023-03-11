Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Урал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Базель» — «Слован» — 2:2, Лига конференций, видео гола Юрия Медведева — кто этой такой, защитник с российскими корнями

«Я не мог думать о футболе и просто молился». История «русского», забившего в плей-офф ЛК
Анатолий Романов
История «русского», забившего в плей-офф ЛК
Аудио-версия:
Комментарии
Медведев попадал в аварию на скорости 110 км/ч и едва не потерял зрение из-за пиротехники, а сейчас отличается в еврокубках.

Лига конференций не вызывает такого интереса, как Лига чемпионов или даже Лига Европы. Тем более в плей-офф этого турнира нет россиян. Впрочем, в матче 1/8 финала между швейцарским «Базелем» и словацким «Слованом», завершившемся вничью 2:2, обратило на себя внимание имя автора первого гола команды из Братиславы – Юрий Медведев. Подумалось, что 26-летний правый защитник может быть связан корнями с Россией. И это действительно так.

Лига конференций. 1/8 финала. 1-й матч
09 марта 2023, четверг. 23:00 МСК
Базель
Базель, Швейцария
Окончен
2 : 2
Слован Бр
Братислава, Словакия
1:0 Амдуни – 6'   1:1 Медведев – 17'   2:1 Зекири – 40'   2:2 Абубакари – 70'

Несколько лет назад чешский сайт Efotbal.cz рассказывал историю Медведева в довольно оригинальном стиле:
«Давным-давно. За девятью горами и девятью реками… Вот так на самом деле могла начаться сказка про Юрия. В возрасте трёх лет родители, русские по национальности, увезли его и сестру Алёну из Казахстана в Чехию. Из Бадамши с населением в 5000 человек в Гартманице в Западной Богемии с населением в 1000 человек. А всего в 10 км оттуда, в Сушице, он начал пинать мяч в возрасте семи лет».

Медведев родился в посёлке городского типа Бадамша и в раннем детстве оказался в Чехии. Местные скауты разглядели талант парня. Из «Сушице» будущий защитник попал в академию большого чешского клуба – «Виктории Пльзень». Поиграл за молодёжку в том числе в юношеской Лиге УЕФА – в 2013 году «Виктория» U19 проиграла все шесть матчей в группе с ЦСКА, «Баварией» и «Манчестер Сити». Летом 2015-го клуб из Пльзьни отдал Юрия или Иржи, как называют Медведева на свой лад сами чехи, в аренду на два сезона выступавшему во втором дивизионе «Банику Соколов». Там защитник набирался опыта, а летом 2017-го ушёл свободным агентом в команду высшего дивизиона, но не Чехии, а Словакии – «Сеницу». Тот сезон получился очень непростым. «Сеница» чудом спаслась от вылета благодаря победе в стыках за выживание. Тем не менее сам Медведев заявил о себе: Юрия выкупил за € 200 тыс. «Слован» из Братиславы, за который он и выступает уже почти пять лет.

«Абрамовича поддерживали два президента России». Уникальные истории от агента из СССР «Абрамовича поддерживали два президента России». Уникальные истории от агента из СССР

Однако впервые за «Слован» Медведев сыграл только спустя полгода – в феврале 2019-го. Дебют Юрия был отложен из-за случившейся летом 2018-го аварии, которая могла сломать не только его карьеру:

«Мы с девушкой возвращались на машине из Чехии в Братиславу, – вспоминал Медведев в интервью для Gol.cz. – На трассе я не увидел в зеркало заднего вида под нулевым углом, что нас объезжает другая машина. У меня было то же намерение. Я ехал со скоростью 110–120 км/ч, когда произошло столкновение. Мы скатились с автострады. Считаю, что тогда я родился во второй раз, поскольку только левый локоть сломал. Симона, к сожалению, серьёзно пострадала. Восстановление заняло два-три месяца, я очень тяжело переживал этот период. Конечно, футбол ушёл на второй план. Но самое главное, что выздоровела подруга».

По сути, в 22 года Медведев потерял целый сезон. Но всё же выгрыз место в основе «Слована» и стал завоёвывать с командой трофеи, участвовать в еврокубках. На сегодняшний день у Юрия девять матчей в Лиге чемпионов (все – в квалификации), 12 в Лиге Европы и 13 в Лиге конференций. С клубом из Братиславы защитник выиграл четыре последних чемпионата Словакии и два Кубка страны. Всего сыграл за «Слован» 109 матчей, в которых забил три гола и сделал три голевые передачи. Игр было бы больше, если бы не несколько травм: с ноября 2019-го Юрий пропустил 342 дня, то есть почти год.

Юрий Медведев

Юрий Медведев

Фото: skslovan.com

Причём одна из этих травм была совсем не связана с футболом – в январе 2022-го Медведев получил повреждение глаза. Юрий рассказывал и об этом неприятном случае:

«Мы гостили у моего двоюродного брата в Эстонии во время зимних каникул. В канун Нового года запускали пиротехнику. Я делал это уже много раз, но в тот день какой-то кусок пиротехники попал мне в глаз. Пришлось делать операцию. Существовала угроза, что я не смогу видеть так, как раньше. Я даже не мог думать о футболе, просто молился, чтобы быть здоровым и жить жизнью нормального человека. Приятно, что клуб не бросил меня после произошедшего, а поддержал и ждал полгода моего возвращения».

По ходу нынешнего чемпионата Словакии Медведев уже выводил «Слован» на поле с капитанской повязкой. А гол в ворота «Базеля» стал первым для Юрия в этом сезоне. Защитник влетел в штрафную соперника по правому полуфлангу, обработал непростой мяч после заброса и пробил на средней высоте – вратарь швейцарцев не выручил. Ничья стала хорошим результатом для «Слована». Кстати, возглавляет словаков экс-тренер «Сатурна» Владимир Вайсс.

Медведев был заиграл за юношеские сборные Чехии, но в первую пока не вызывался и теоретически мог бы выступать как за Казахстан, так и за Россию. Юрий признавался, что задумывался об игре за национальную команду страны, в которой родился. Он обсуждал эту тему с тренерами сборной Казахстана, но пока не готов отказываться от чешского паспорта, а иначе вопрос со сменой спортивного гражданства никак не решить.

В 2020 году Медведев едва не оказался в России. «Сочи» хотел арендовать защитника на полгода с опцией выкупа. Однако со «Слованом» не договорились.

Обиднейший результат Черчесова в Европе. Но перед ответным матчем есть повод для оптимизма Обиднейший результат Черчесова в Европе. Но перед ответным матчем есть повод для оптимизма

«Как у меня с русским языком? По-русски говорю без проблем, – признавался Юрий. – Во время моих первых приездов в Казахстан (там оставались бабушка и дедушка футболиста. – Прим. «Чемпионата») я говорил только по-чешски. Это очень не нравилось бабушке и маме. Так что постепенно учился. Потом, выбирая в школе второй язык, я хотел взять русский, но мама сказала, что я уже достаточно хорошо выучил его в семье».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023