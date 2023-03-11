«Я не мог думать о футболе и просто молился». История «русского», забившего в плей-офф ЛК

Лига конференций не вызывает такого интереса, как Лига чемпионов или даже Лига Европы. Тем более в плей-офф этого турнира нет россиян. Впрочем, в матче 1/8 финала между швейцарским «Базелем» и словацким «Слованом», завершившемся вничью 2:2, обратило на себя внимание имя автора первого гола команды из Братиславы – Юрий Медведев. Подумалось, что 26-летний правый защитник может быть связан корнями с Россией. И это действительно так.

Несколько лет назад чешский сайт Efotbal.cz рассказывал историю Медведева в довольно оригинальном стиле:

«Давным-давно. За девятью горами и девятью реками… Вот так на самом деле могла начаться сказка про Юрия. В возрасте трёх лет родители, русские по национальности, увезли его и сестру Алёну из Казахстана в Чехию. Из Бадамши с населением в 5000 человек в Гартманице в Западной Богемии с населением в 1000 человек. А всего в 10 км оттуда, в Сушице, он начал пинать мяч в возрасте семи лет».

Медведев родился в посёлке городского типа Бадамша и в раннем детстве оказался в Чехии. Местные скауты разглядели талант парня. Из «Сушице» будущий защитник попал в академию большого чешского клуба – «Виктории Пльзень». Поиграл за молодёжку в том числе в юношеской Лиге УЕФА – в 2013 году «Виктория» U19 проиграла все шесть матчей в группе с ЦСКА, «Баварией» и «Манчестер Сити». Летом 2015-го клуб из Пльзьни отдал Юрия или Иржи, как называют Медведева на свой лад сами чехи, в аренду на два сезона выступавшему во втором дивизионе «Банику Соколов». Там защитник набирался опыта, а летом 2017-го ушёл свободным агентом в команду высшего дивизиона, но не Чехии, а Словакии – «Сеницу». Тот сезон получился очень непростым. «Сеница» чудом спаслась от вылета благодаря победе в стыках за выживание. Тем не менее сам Медведев заявил о себе: Юрия выкупил за € 200 тыс. «Слован» из Братиславы, за который он и выступает уже почти пять лет.

Однако впервые за «Слован» Медведев сыграл только спустя полгода – в феврале 2019-го. Дебют Юрия был отложен из-за случившейся летом 2018-го аварии, которая могла сломать не только его карьеру:

«Мы с девушкой возвращались на машине из Чехии в Братиславу, – вспоминал Медведев в интервью для Gol.cz. – На трассе я не увидел в зеркало заднего вида под нулевым углом, что нас объезжает другая машина. У меня было то же намерение. Я ехал со скоростью 110–120 км/ч, когда произошло столкновение. Мы скатились с автострады. Считаю, что тогда я родился во второй раз, поскольку только левый локоть сломал. Симона, к сожалению, серьёзно пострадала. Восстановление заняло два-три месяца, я очень тяжело переживал этот период. Конечно, футбол ушёл на второй план. Но самое главное, что выздоровела подруга».

По сути, в 22 года Медведев потерял целый сезон. Но всё же выгрыз место в основе «Слована» и стал завоёвывать с командой трофеи, участвовать в еврокубках. На сегодняшний день у Юрия девять матчей в Лиге чемпионов (все – в квалификации), 12 в Лиге Европы и 13 в Лиге конференций. С клубом из Братиславы защитник выиграл четыре последних чемпионата Словакии и два Кубка страны. Всего сыграл за «Слован» 109 матчей, в которых забил три гола и сделал три голевые передачи. Игр было бы больше, если бы не несколько травм: с ноября 2019-го Юрий пропустил 342 дня, то есть почти год.

Юрий Медведев Фото: skslovan.com

Причём одна из этих травм была совсем не связана с футболом – в январе 2022-го Медведев получил повреждение глаза. Юрий рассказывал и об этом неприятном случае:

«Мы гостили у моего двоюродного брата в Эстонии во время зимних каникул. В канун Нового года запускали пиротехнику. Я делал это уже много раз, но в тот день какой-то кусок пиротехники попал мне в глаз. Пришлось делать операцию. Существовала угроза, что я не смогу видеть так, как раньше. Я даже не мог думать о футболе, просто молился, чтобы быть здоровым и жить жизнью нормального человека. Приятно, что клуб не бросил меня после произошедшего, а поддержал и ждал полгода моего возвращения».

По ходу нынешнего чемпионата Словакии Медведев уже выводил «Слован» на поле с капитанской повязкой. А гол в ворота «Базеля» стал первым для Юрия в этом сезоне. Защитник влетел в штрафную соперника по правому полуфлангу, обработал непростой мяч после заброса и пробил на средней высоте – вратарь швейцарцев не выручил. Ничья стала хорошим результатом для «Слована». Кстати, возглавляет словаков экс-тренер «Сатурна» Владимир Вайсс.

Медведев был заиграл за юношеские сборные Чехии, но в первую пока не вызывался и теоретически мог бы выступать как за Казахстан, так и за Россию. Юрий признавался, что задумывался об игре за национальную команду страны, в которой родился. Он обсуждал эту тему с тренерами сборной Казахстана, но пока не готов отказываться от чешского паспорта, а иначе вопрос со сменой спортивного гражданства никак не решить.

В 2020 году Медведев едва не оказался в России. «Сочи» хотел арендовать защитника на полгода с опцией выкупа. Однако со «Слованом» не договорились.

«Как у меня с русским языком? По-русски говорю без проблем, – признавался Юрий. – Во время моих первых приездов в Казахстан (там оставались бабушка и дедушка футболиста. – Прим. «Чемпионата») я говорил только по-чешски. Это очень не нравилось бабушке и маме. Так что постепенно учился. Потом, выбирая в школе второй язык, я хотел взять русский, но мама сказала, что я уже достаточно хорошо выучил его в семье».