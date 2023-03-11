«Зенит» «везёт» восемь очков «Спартаку». Но в РПЛ отыгрывались и не такие отрывы!

«Зенит» – чемпион? Одна букмекерская компания не стала ждать окончания сезона и рассчитала ставки для тех, кто поставил на Питер заранее. Сейчас они «везут» «Спартаку» восемь очков. Для КБ ситуация осложнилась в первом же весеннем туре внеплановой ничьей с «Уралом». А «Зенит» хлопнул «Пари НН». Шансы на чемпионство резко изменились: если все зимние месяцы точно оставались те, кто верил в «Спартак», то теперь их всё меньше. Может, зря? В истории чемпионатов России был как минимум один случай, когда подобное отставание отыгрывалось. Перемещаемся в сезон-2013/2014. И восхищаемся упорством ЦСКА.

Девять лет назад ЦСКА отставал на 11 очков. Но вырвал трофей

18 октября 2013-го. ЦСКА приехал на матч в Петербург. Фон – однозначный. «Зенит» – лидер чемпионата с Халком и Витселем в составе. Гости, напротив, мрачно начали сезон и к 13-му туру имели отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей. И шестое место в таблице. Большой прогнозист Александр Панов перед игрой заявил, что это последний шанс для ЦСКА зацепиться за медальную гонку. Но команда получила два уже в первом тайме от Халка и Широкова и ничего не смогла изменить во втором. Итог – поражение, всё то же шестое место в таблице и 11 очков от лидирующего «Зенита». В тот день некоторые в Питере точно праздновали будущее чемпионство. Ведь «Спартак» и «Локо» отставали на пять очков.

Но чуть ли не сразу после этого матча «Зенит» посыпался. В девяти матчах до конца года только одна победа – в декабре над «Уралом». Параллельно вспыхивали конфликты в коллективе, которые выходили в публичное поле. Как результат – увольнение Спаллетти. И назначение Семака на должность и. о. Дошло до того, что к первому туру весны «Локо» уже опережал Питер на два очка. ЦСКА тоже поднабрал, но всё равно был в девяти баллах от лидера. А после рестарта сразу проиграл «Динамо». Какая тут борьба за чемпионство?

Чемпионство ЦСКА 2014 года Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Однако дальше последовало удивительное преображение. Пока в «Зените», как и в «Спартаке», вновь менялись тренеры (в Питер приехал Андре Виллаш-Боаш, а в Москве и. о. назначили Гунько вместо Карпина), ЦСКА прагматично летел наверх. Начиная с 22-го тура — одни победы. И ни одной встречи с прямыми конкурентами. Таким образом, к 29-му туру ЦСКА влетел на первое место. Всё могло быть иначе, но именно тогда «Локо» проиграл «Ростову» (0:2), а «Зенит» – «Динамо». Тот самый матч с выбежавшими на поле фанатами, когда по голове врезали Гранату.

К 30-му туру на чемпионство претендовали три команды – ЦСКА (61 очко), «Зенит» (60 очков) и «Локомотив» (59). Причём ЦСКА и «Локо» играли друг с другом. А Питер поехал на матч с «Кубанью» и уверенно победил 4:1. Но это ничего не изменило. Команда Слуцкого, пусть и с большим трудом, но победила «Локо» 1:0 и осталась на первом месте. С 11 очков отставания до чемпионства — оказывается, нет ничего невозможного.

Сезон 2007 года: «Спартак» выигрывал у «Зенита» пять очков, но потом на установку опоздал Торбинский

Ещё более далёкое прошлое. Сезон-2007. Тот самый, когда «Зенит» впервые с 1984 года стал чемпионом. При этом, похоже, всё решил один случай. Никак не зависящий от Питера. Ведь с 17-го по 27-й тур на первом месте находился «Спартак». А к 20-му туру команда «везла» Питеру пять очков. Это было уже при Станиславе Черчесове. Он сменил по ходу сезона Владимира Федотова, и команда действительно полетела. Но не до чемпионства.

Неудачной получилась серия конца августа и сентября. Именно из-за неё «Зенит» приблизился к москвичам слишком близко. Тогда КБ уступили «Рубину» и «Локо» и сыграли вничью с ЦСКА. К 25-му туру Питер сравнялся со «Спартаком» по очкам. И запустилась игра до ошибки. Но москвичи не собирались уступать. И по итогам 27-го тура возглавляли таблицу.

А потом – игра с «Сатурном», на которую не вышел Дмитрий Торбинский – один из ключевых игроков команды.

«Димка тогда проспал, опоздал всего на 30 секунд, – рассказывал «Чемпионату» Роман Павлюченко. – Мы как раз сели, Черчесов начал фишки двигать. Он зашёл, извинился за опоздание. Станислав Саламович назвал состав, а Торбинского в нём нет. Понятно, что опоздал, но, блин, до конца сезона два тура! Димка тогда играл хорошо, форму такую набрал. И отдавал, и забивал сам, проявлял себя как лидер. Без него вся цепочка сломалась».

Дмитрий Торбинский Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Спартак» сыграл вничью 0:0. «Зенит» победил и сохранил двухочковое преимущество до конца сезона. И выиграл впервые в российской истории.

А «Зенит» вообще отдавал кому-то лидерство?

Все так привыкли, что «Зенит» в последние пять лет наверху, что складывается ощущение, будто команда вообще не падает ниже первого места. Никогда. Но это заблуждение.

Например, сезон-2019/2020. В августе «Зенит» влетел «Уфе» и свалился аж на пятое место. Тогда несколько туров лидировал «Краснодар» — до своей же ошибки. Потом короткое возвращение и снова падение. На этот раз первым стал ЦСКА. А потом и «Локомотив». И тоже на несколько туров. Проблемы две: временные лидеры часто ошибались, а Питер играл относительно стабильно. И ни разу не отпускал никого на расстояние четырёх и более очков. Всегда был рядом и пользовался ошибками. Но фиксируем: в первой половине сезона-2019/2020 «Зенит» почти не был на первом месте.

Сезон-2020/2021 – похожая история. Несколько туров таблицу вёл «Спартак», один раз даже ЦСКА. Но всегда временно, до первых ляпов. «Зенит» удивительно чувствовал такие моменты. И всегда выходил вперёд.

Поэтому Семак и очень осторожно относится к термину «гегемония». Точно понимает, что не всегда дело в силе только «Зенита». Но в том числе и в отсутствии стабильности у конкурентов. Этого не хватает чемпионату России. Но никто не понимает, как это исправить.