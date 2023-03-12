Миранчук сделал ассист в стиле Пирло! Россиянин тащит «Торино» в еврокубки

Аренда в «Торино» всё изменила в итальянской карьере Алексея Миранчука. Россиянин играет в старте, проводит по 90 минут на поле, забивает, делает голевые передачи и приносит команде важные очки. Перед гостевой игрой с «Лечче» в 26-м туре Серии А на счету полузащитника было 19 матчей, четыре гола и три ассиста. Появилась закономерность: если Алексей Миранчук совершает в игре результативное действие – «Торино» не проигрывает. Так случилось и сегодня.

Первые 15 минут прошли в равной борьбе. У «Торино» были сложности в подходах к чужим воротам, но к середине первого тайма гости их преодолели. В самом начале матча после серии ложных движений Неманья Радоньич подал в штрафную на подключившегося Уилфрида Синго, но тот, выпрыгнув выше всех в штрафной, отправил мяч головой мимо створа.

Зато на 20-й минуте ивуарийский защитник не промахнулся. После розыгрыша штрафного и подачи Алексея Миранчука в стиле Андреа Пирло мяч упал точно на ногу Синго и влетел в ворота – 0:1. Второй гол в сезоне для защитника и четвёртый ассист для россиянина.

Через три минуты Радоньич сделал всё, чтобы «Торино» увеличил разрыв в счёте. Серб убежал от защитника «Лечче», ворвался в штрафную и сделал передачу во вратарскую на Санабрию. Парагваец влетел в ворота вместе с мячом – 0:2.

Вторая половина первого тайма прошла без моментов у обоих ворот, и главным эпизодом стало удаление обоих тренеров. На 33-й минуте после фола на игроке «Лечче» рядом с тренерскими скамейками вспыхнули эмоции сразу у многих. В результате непродолжительной толкучки игроков и грубых выражений красные карточки получили главные тренеры «Лечче» и «Торино» Марко Барони и Иван Юрич, вратарь гостей Ваня Милинкович-Савич и полузащитник Иван Илич, а также нападающий хозяев Габриэл Стрефезза.

Во втором тайме тренерский штаб «Лечче» пытался изменить игру заменами, выпустив двух свежих форвардов – Лоренцо Коломбо и Реми Удена. Хозяева владели мячом, нанесли 11 ударов в сторону ворот и всего один в створ. На 77-й минуте вышел третий нападающий «Лечче» – Ламек Банда, но его присутствие на поле в оставшееся время никак не изменило ход и счёт матча. Что касается Алексея Миранчука, то он сыграл 81 минуту и был заменён Мишелем Ндари Адопо. В этом матче россиянин сделал голевую передачу, выполнил 14 из 20 точных пасов, совершил один навес, две длинные передачи, заработал один фол и один раз нарушил правила. Теперь у Алексея восемь результативных действий, больше в его команде только у Санабрии – девять.

Алексей Миранчук Фото: Maurizio Lagana/Getty Images

Благодаря победе «Торино» поднялся на седьмое место в турнирной таблице (37 очков). Команда Алексея Миранчука находится в пяти очках от зоны еврокубков, но может потерять седьмую строчку уже в этом туре после матча «Ювентуса». В следующем туре «Торино» примет «Наполи» (19 марта, 17:00), а «Лечче» сыграет на выезде с «Фиорентиной» (19 марта, 17:00).