Как же повезло «Барсе» перед матчем с «Реалом»! Роковую ошибку в концовке исправил судья

«Барселона», победив в Бильбао, сохранив преимущество в девять очков над «Реалом». Через семь дней команды Хави и Карло Анчелотти сыграют на «Камп Ноу». А пока всю неделю будут обсуждать судейство.

«Барселона» с первых минут попала под мощное давление переполненного стадиона и соперника. «Атлетик» высоко прессинговал и делал ставку на скорость и удары в атаке, пусть даже в некоторых эпизодах эти удары были совсем неподготовленными. Каталонцы владели мячом (68% до перерыва), но не территорией. Команда Хави искала возможности быстро выходить из-под прессинга хозяев, чтобы использовать пространство на половине поля басков. По-настоящему удачно это получилось, пожалуй, только однажды, за счёт умного движения и подыгрыша Роберта Левандовского, однако момент был упущен.

Поляк вернулся на поле после травмы бедра, из-за которой пропустил пару матчей. Сам Роберт получил хороший шанс забить на 17-й минуте, когда у «Барселоны» прошёл пас за спины защитникам по центру. Вот только центрфорвард плохо обработал мяч, и его остановил вылетевший из ворот Хулен Ахирресабала – сменщик травмированного основного голкипера сборной Испании Унаи Симона. Это был самый опасный момент у лидера Примеры до 45-й минуты.

Конечно, без пауз с такой интенсивностью «Атлетик» не мог играть. В концовке первого тайма каталонцы уже доминировали и забили гол. Блестяще сыграл Серхио Бускетс, разобравшийся перед штрафной один в один с оппонентом и вырезавший точную передачу на Рафинью. Мяч бразильца ошибочно отменили из-за офсайда, но VAR надёжнее человеческого глаза – исправил помарку судьи с флажком. Между тем чуть ранее «Барса» едва не получила гол из-под самого Бускетса, когда Рауль Гарсия, выигравший борьбу на опережение после углового, пробил в перекладину. Это был лучший момент у басков.

После перерыва «Барселона» могла играть на сохранение своего любимого при Хави счёта 1:0. До этого в текущем сезоне чемпионата Испании сине-гранатовые восемь раз побеждали, забивая один-единственный гол. Но подопечные экс-тренера каталонцев Эрнесто Вальверде оставляли свободное пространство, и лидер Примеры использовал его для проведения быстрых ответных атак. Левандовски получал новые шансы. Поляк не попал в цель, пробивая головой после шикарного прохода Алекса Бальде (левый защитник обыграл двоих по пути к воротам басков), а потом из-за штрафной «стрéльнул» выше цели.

Если возможности для быстрых контрвыпадов не было, «Барселона» терпела в позиционной обороне или успокаивала соперника, сбивая темп владением мяча. До середины второго тайма игроки успешно справлялись с заданием Хави, но на 72-й минуте «Атлетик» был очень близок к голу. Алекс Беренгер, воспользовавшись тем, что на его рывок не среагировал Франк Кессье, улетел к воротам, и только штанга спасла каталонцев от пропущенного мяча. А вскоре после этого «Барсе» потребовались и чудеса в исполнении Марка-Андре тер Штегена. Как немец вытащил обводящий удар в дальний угол – уму непостижимо! Волшебный сейв.

Но всё же ни тер Штеген, ни каркас ворот не уберегли «Барселону» от пропущенного мяча. «Атлетик», казалось, спас ничью на 87-й минуте! Попытка каталонцев вернуть мяч в середине поля провалилась, и Иньяки Уильямс нырнул в зону Бальде и Андреаса Кристенсена. Форвард не забивал в Примере с конца октября, а тут всё исполнил, как учили. Однако гостям повезло – видеоассистенты отправили судью Хесуса Мансано смотреть повтор на предмет нарушения правил. Рефери разглядел касание мяча рукой у Икера Муньяина в единоборстве, поэтому отменил гол, несмотря на то что это была не завершающая фаза атаки.

«Барса» кое-как отбилась и победила. Опять – 1:0. Но тему взаимоотношений каталонцев с судьями после этого матча будут обсуждать ещё сильнее.