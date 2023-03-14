Сын Мальдини повторил подвиг отца. За кем из молодых футболистов следить

Прошедшая неделя оказалась полна классных матчей как в еврокубках, так и во внутренних турнирах. Были неожиданные результаты, на которые влияли юные игроки. Кто-то проявил себя впервые, а кто-то в очередной раз подтвердил статус таланта.

Гифт Орбан из «Гента» настрелял пять голов на неделе

Нигерийский форвард в четверг добыл для своей команды ничью в матче плей-офф Лиги конференций с «Башакшехиром». А на выходных выдал мощнейший перформанс с «Зюлте-Варегем» в чемпионате, оформив покер за 30 минут.

Гифт Орбан празднует гол в ворота «Башакшехира» Фото: Mustafa Yalcin/Getty Images

Орбан стал первым игроком «Гента» в XXI веке с покером в чемпионате Бельгии. У него уже семь голов в местной лиге — с момента его дебюта, который состоялся 11 февраля, в европейских топ-10 лигах никто не забил больше.

Дебютант принёс «Ницце» победу в матче Лиги конференций

Для 18-летнего левого защитника Аюба Амрауи матч с «Шерифом» стал дебютным в еврокубках. В конце первого тайма с передачи Кефрена Тюрама марокканец красиво пробил с левого края штрафной и попал в дальнюю девятку. Больше команды в этом матче не забивали.

В МЛС новая звезда! Молодой защитник принёс «Атланте» победу

В начавшемся сезоне МЛС «Атланта Юнайтед» пока идёт без поражений. На выходных забили три безответных мяча «Шарлотт». В каждом голе поучаствовал 18-летний Кейлеб Уайли. За первый тайм он оформил дубль и отдал ассист на Луиса Араужо. Номинально Кейлеб — левый защитник, но в матче с «Шарлотт» вышел на этом же фланге в атаке.

Кейлеб Уайли Фото: Eakin Howard/Getty Images

Роналду помог «Риу Аве» победить в матче с «Жил Висенте»

В Португалии появился другой Роналду — 21-летний Фабиу. Левый вингер (даже тут похожи!) вчера забил, отдал ассист, а после умудрился ещё и в свои ворота мяч срезать. На 69-й минуте он ушёл с поля, а команды голов больше не забили.

Он не родственник Криштиану. А кроме фамилии, их связывает ещё и время в академии «Спортинга».

Фабиу Роналду Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

Даниэль Мальдини продолжил дело отца — забил «Интеру» в важном матче!

«Специя» отдаляется от зоны вылета. Команда не проигрывает уже в трёх матчах кряду, а в пятницу дома даже обыграла «Интер». Один из голов — на счету Даниэля Мальдини, который в этом сезоне забивает только миланским командам.

Даниэль Мальдини Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Паоло Мальдини забил «Интеру» один гол, столько же теперь и у его сына. Правда, для Даниэля это не повод для гордости: «Честно говоря, я не знал, что сравнялся с отцом по количеству голов «Интеру». Это не особо важно для меня».

Ки-Яна Хувер оформил первый дубль в карьере

Правый защитник «Вулверхэмптона» летом уехал на правах аренды в ПСВ, где за полгода провёл всего семь матчей. В последние дни трансферного окна он покинул голландский клуб и до конца сезона уехал в «Сток Сити». На выходных парень провёл уже восьмой матч в Чемпионшипе и оформил дубль в ворота «Блэкберна». «Сток» выиграл со счётом 3:2.

Бьорн Мейер круто себя проявил, несмотря на вылет «Брюгге» из ЛЧ

«Брюгге» посреди недели получил пять голов от «Бенфики», но сумел громко хлопнуть дверью. 19-летний Мейер в конце матча забил в дальнюю девятку красивым ударом в касание. На выходных «Брюгге» в чемпионате отыгрался со «Стандардом», а Бьорн вновь положил шикарный гол — на этот раз со штрафного.

Бьорн Мейер Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Вильям Салиба ведёт «Арсенал» к трофеям

Француз проводит мощный сезон, что и доказал на прошедшей неделе. В матче со «Спортингом» в плей-офф ЛЕ Вильям забил сам и у своих ворот сыграл надёжно. В воскресенье «Арсенал» на классе обыграл «Фулхэм», не пропустив ни разу. В этом, конечно же, есть заслуга Салиба: он и мячи отбирал, и единоборства выигрывал.

Милош Керкез позволил АЗ увезти победу из Рима

Во вторник в Лиге конференций играли «Лацио» и АЗ. Фаворитами считали команду Маурицио Сарри, но голландцы преподнесли сюрприз. Победный гол забил 19-летний левый защитник Милош Керкез. Тем самым он повысил шансы своей команды на проход в следующий раунд.

Милош Керкез празднует гол Фото: Massimo Insabato/Getty Images

Венгр в этом сезоне набрал уже 11 баллов по системе «гол+пас» и привлёк внимание «Милана», в котором он и воспитывался, «Реала Сосьедад» и «Бенфики». Милош наверняка будет не против вернуться в Милан, он даже гол в ворота «Лацио» отпраздновал, как Тео Эрнандес.

Правый защитник со скамейки спас «Лион» от поражения

Пока Мало Гюсто восстанавливается в Лондоне, Лоран Блан пробует наигрывать других правых защитников. В матче с «Лиллем» 17-летний Саэль Кумбеди появился на поле при счёте 3:1 в пользу соперника, после чего оформил ассист и отдал предголевой пас — Ляказетт дважды забил и спас для команды ничью. До этого за «Лион» у Саэля голевых действий не было.