Ещё один экс-игрок сборной России страдает в Турции. Но его проблема хуже, чем у Дзюбы

Когда Артём Дзюба в ноябре 2022-го бесславно покидал «Адана Демирспор», ему в пример ставили более успешных в турецкой Суперлиге российских легионеров – Магомеда Оздоева и Фёдора Кудряшова. Однако теперь выяснилось, что и у другого экс-игрока сборной России в тот момент начались серьёзные проблемы. О них в интервью для «Матч ТВ» рассказал сам Кудряшов.

«Если будут предложения, с удовольствием вернусь в Россию. Хоть и говорил, что уже не вернусь, закончу с футболом, однако сейчас в моём клубе ситуация немного изменилась. Пока не буду рассказывать, как именно, но это изменило моё мнение о клубе…

В команде очень сильно сомневаются, что я вернусь. А я уверен, что вернусь. Процентов на 90 мы контракт не продлим, и я покину клуб. Четвертый год там и надеялся на другое отношение к себе. Говорю не в плане продления контракта, а просто об отношении… Наверное, это больше вопрос к менеджменту клуба, насколько они хорошо умеют управлять финансами и понимают этот бизнес. Большая ли задолженность по зарплате? Пять месяцев».

Ситуация, в которой оказался Кудряшов, конечно же, неприятнее, чем проблема Дзюбы в «Адана Демирспор». Артём просто выпал из основы и не выходил на поле в течение месяца до разрыва контракта, но не сидел почти полгода без зарплаты. По словам Кудряшова, клуб платил хотя бы премиальные, однако очевидно, что это не те деньги, за которыми экс-защитник сборной России ехал в Турцию. Тем более до минувших выходных «Антальяспор» одержал всего пять побед в Суперлиге с октября. Команда борется за выживание: занимая 10-е место, находится в четырёх очках от зоны вылета.

Кудряшова можно назвать старожилом «Антальяспора». Наш легионер более трёх лет выступает за «скорпионов», сыграл 109 матчей: Фёдора подписали в январе 2020-го на правах свободного агента после того, как он ушёл из «Сочи». До перехода в «Антальяспор» россиянин был уже неплохо знаком с турецкой лигой, так как до южан полтора года выступал за «Истанбул Башакшехир». Кудряшову нравился чемпионат Турции из-за того, что там и футбол зрелищнее, чем в РПЛ, и уровень игроков в целом повыше.

Ещё в прошлом сезоне Кудряшов оставался основным игроком «Антальяспора». Универсал почти всегда выходил в стартовом составе (за исключением четырёх туров Суперлиги) и успешно действовал на позиции центрального защитника, а команда выдала мощную концовку чемпионата – беспроигрышную серию из 16 матчей! Начинающий 34-летний главный тренер Нури Шахин, который ещё осенью 2021-го играл за «Антальяспор» вместе с Кудряшовым, был доволен формой российского легионера. Контракт с Фёдором продлился на год – до лета 2023-го. Потом обстоятельства стали меняться.

На старте нового сезона Кудряшов продолжал выходить в основе. Но вскоре случились неприятности: серия из четырёх поражений при 11 пропущенных мячах, небольшое повреждение (пропустил три тура). Перед новым годом Фёдор вывел команду на поле с капитанской повязкой на встречу с «Истанбул Башакшехир» (0:2), однако это был его последний матч в стартовом составе «скорпионов». Кудряшов ещё дважды вышел на замену, а с 17 января вообще не попадает в заявку «Антальяспора» – как было объявлено, из-за травмы.

Фёдор Кудряшов Фото: Esra Bilgin/Getty Images

По оценкам статистического сайта Whoscored.com, Кудряшов наиграл в чемпионате Турции лишь на 6,20 балла. Это, к сожалению, худший результат среди основных футболистов «Антальяспора». Вообще, в среднем за 90 минут игры в этом сезоне Суперлиги Фёдор побеждал в 64% единоборств, совершал 0,28 отбора мяча, 5 перехватов и 4,1 подбора.

В принципе, задержка зарплаты в Турции – обычная история. Когда клуб пытается избавиться от игрока на контракте, это и вовсе становится одним из способов давления на него. Впрочем, в случае с Кудряшовым в таком поведении, кажется, нет логики. Понятно, что досрочного разрыва соглашения уже не будет, поскольку договор истекает через три месяца. А деньги так или иначе придётся заплатить, если «Антальяспор» не хочет попасть под трансферный бан со стороны ФИФА.

Кудряшов так и не выиграл трофеев с «Антальяспором». Хотя был близок к этому в мае 2021-го, когда дошёл с командой до финала Кубка Турции – уступили «Бешикташу» (0:2). Затем в январе 2022-го «скорпионы» с россиянином в составе потерпели поражение от «Бешикташа» и в Суперкубке страны, причём только в серии пенальти. Тем не менее Турция продлила карьеру Фёдора, если вспомнить, как он играл в «Сочи», где явно имел проблемы с мотивацией.

Видимо, Кудряшов снова вернётся в чемпионат России. Он в свои почти что 36 лет точно потянет уровень РПЛ.