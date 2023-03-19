«За 45 лет не видел ничего восхитительнее». Крутой камбэк «Барсы», о котором многие забыли

Камбэк «Барселоны» в противостоянии с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов – 2016/2017 считается одним из самых фантастических матчей современности. После 0:4 в Париже каталонцы сотворили настоящее чудо, выиграв на «Камп Ноу» со счётом 6:1. Они забили три мяча в промежуток с 88-й по 95-ю минуты – такой сюжет даёт многим болельщикам право считать игру лучшим клубным матчем если не века, то десятилетия точно. Сегодня на нечто подобное надеются болельщики «Ливерпуля» в игре с «Реалом».

Однако сами фанаты «Барселоны» не менее выдающейся считают другую встречу, в которой каталонцы проявили схожую по незаурядности волю к победе. Любопытно, что этот матч состоялся ровно за 20 лет до подвигов Месси и Неймара в зарубе с «ПСЖ». В четвертьфинале Кубка Испании «Барса» переломила «Атлетико» с общим счётом 7:6. «За 45 лет в футболе я не видел ничего более восхитительного и фантастического. Это был матч, после которого особенно остро понимаешь, что жизнь прожита не зря», – выдохнул после победы главный тренер каталонцев Бобби Робсон.

В разгар противостояния с «Реалом» Роналдо умчал на карнавал в Рио

На своей последней пресс-конференции в статусе главного тренера «Барселоны» в июне 1997 года Робсон иронично заметил: «Видимо, я вошёл в историю как первый тренер, завоевавший Суперкубок Испании, Кубок Короля и Кубок кубков и затем отправленный в отставку». Каталонцы во главе с британским специалистом и околдовавшим Испанию магическим форвардом Роналдо выдали потрясающий сезон-1996/1997, забив в Примере 102 гола (из них 34 на счету Зубастика), однако этого не хватило для победы в чемпионате. Наколдовавший на 17 мячей меньше «Реал» набрал на два очка больше и финишировал первым.

Роналдо провёл за «Барсу» всего один сезон. На его счету 47 голов в 51 матче во всех турнирах Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Ещё по ходу сезона стало известно, что Робсона сменит голландский специалист Луи ван Гал, приведший к победе в Лиге чемпионов – 1994/1995 амстердамский «Аякс». Это обстоятельство сильно давило на тренера и игроков, поэтому «Барса» показывала нестабильную игру, к тому же команду подкосила череда травм. Специалиста упрекали, что игра каталонцев слишком зависима от Роналдо, а тренер многое позволяет бразильскому Феномену. Особенно сильно сэра Бобби и нападающего критиковали после того, как в феврале в газетах замелькали снимки беззаботного Зубастика на карнавале в Рио вместе с подругой Сюзанной – у «Барсы» в это время совершенно не ладилась игра.

Журналист Sport Мигель Рико писал тогда: «Эти фотографии затронули душу каждого, кто так или иначе связан с «Барселоной». Команду штормит, а его самая главная звезда позволяет себе прохлаждаться на карнавалах! Как Робсон мог допустить такое?! У него нет системы, игроки не слушают его!»

В такой накалённой обстановке каталонцы подошли к ответной встрече 1/4 финала Кубка Испании с действующими чемпионами страны – мадридским «Атлетико». С потерей болгарского бомбардира Любослава Пенева команда Радомира Антича заметно сбавила обороты, но всё ещё оставалась опасной во многом благодаря сербскому атакующему полузащитнику Милинко Пантичу. Несмотря на два выездных гола в первой встрече в Мадриде (2:2), «Барса» не считалась фаворитом противостояния из-за травм своих лидеров – Фигу и Роналдо. Оба в итоге сыграли на уколах.

Вратарь «Барселоны» Байя играл в тот вечер за «Атлетико»

«На Робсона было больно смотреть. Я видел, как он отдаётся своему делу, вкладывает душу в игроков. С тем же Роналдо он всегда занимался дополнительно – понимал, насколько одарённый ему достался нападающий, пытался улучшить игровые качества бразильца и одновременно оградить от влияния внефутбольных факторов. Ведь все знали, что с дисциплиной у Рони беда», – вспоминал Хосеп Гвардиола.

«Барса» повторила камбэк ровно 20 лет спустя в матче с «ПСЖ» Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Встреча началась для каталонцев хуже не придумаешь. Уже на девятой минуте часто подводивший команду португальский вратарь Витор Байя не смог зафиксировать мяч после дальнего удара Агилеры, и Пантич чётко сыграл на добивании – 0:1. Спустя пару минут Роналдо не реализовал выход один на один с Молиной, а «Атлетико» вновь наказал каталонцев. И снова гол на совести вратаря Байи, зевнувшего выстрел Пантича в ближний угол с 17 метров. Момент после гола режиссёр трансляции отработал мастерски: сначала показал обескураженные лица тренеров «Барселоны», а затем сфокусировал внимание на что-то записывавшем в фирменный блокнот на трибуне ван Гале.

На 31-й минуте встречи исход противостояния казался решённым: защитник «блауграны» Лоран Блан сфолил в своей штрафной на Кико Нарваесе, и судья поставил пенальти. Пантич без проблем развёл мяч и вратаря по углам – 5:2 в пользу «Атлетико» по сумме двух матчей и на один выездной гол больше. Никто в той ситуации не верил, что «Барселона» сможет забить четыре мяча в ответ и больше не пропустить. Особенно с таким вратарём в составе, как Байя.

«В перерыве Робсон попытался мотивировать игроков. Он сказал: «Парни, я не могу требовать от вас большего, чем вы можете. Но мне кажется, что такой результат на табло совершенно не соответствует вашим возможностям». После этого он подошёл к Роналдо и шепнул ему: «Забудь про счёт, просто постарайся повеселиться на всю катушку», – рассказывал ассистент тренера Жозе Моуринью.

Пантич оформил покер, но его команда всё равно проиграла

Феномен проникся словами тренера и сократил разницу в счёте уже на 47-й минуте – помог удачный рикошет в штрафной после выстрела Стоичкова. Спустя ещё три минуты бразилец укрепил надежду болельщиков на камбэк дублем. Серхи Бархуан навесил с левого фланга, и нападающий «Барсы» замкнул дальнюю штангу. Однако уже минуту спустя всеобщее ликование на «Камп Ноу» сменилось гробовой тишиной. В тот вечер вратарь Байя словно играл за соперников (странно, что его не заменили в перерыве), и португалец снова начудил.

Милинко Пантич в составе «Атлетико» Фото: Matthew Ashton/Getty Images

В безобидной ситуации Витор выбил мяч от ворот точно на ногу игроку «Атлетико» Каминеро, тот мгновенно запустил в штрафную Пантича, и серб красиво подсёк мяч над вратарём. Безобразная игра голкипера «Барсы» позволила Милинко оформить покер, а фанаты каталонского клуба принялись размахивать белыми платочками – высший признак недовольства игрой команды. «Удивительно, что Байю не выставили на трансфер после того сезона, ведь неудачных матчей в его исполнении было гораздо больше, чем сейвов. Он «привозил» и при ван Гале, но продержался в команде аж до 1999 года», – недоумевает автор издания As Хавьер Кольчонес.

Для камбэка «Барсе» вновь требовалось забивать трижды, и игроки не опустили рук. Остроты игре команды придал выход на замену автора дубля в первой игре команд Хуана Антонио Пицци, составившего ударный кулак с Роналдо и Стоичковым. На 65-й минуте аргентинский форвард не смог поразить ворота «Атлетико» ударом в упор, но зато спустя две минуты феноменальный выстрел из-за пределов штрафной под перекладину удался Фигу – 3:4! «Барса» увеличила давление, и на 72-й минуте сравняла счёт: де ла Пенья изящным пасом нашёл на линии штрафной Роналдо, бразилец одним финтом оставил в дураках троих защитников и хлёстко пробил в дальний угол.

Видео: Обзор сумасшедшей зарубы «Барселоны» и «Атлетико»

По сумме двух матчей счёт стал 6:6, но в следующий раунд при таких раскладах выходил «Атлетико», забивший больше мячей на выезде. Оставшееся время мадридцы провели в глухой обороне. Молина выручил команду после ударов Стоичкова и Роналдо с 10 метров, и всё же гости не совладали с почувствовавшими вкус крови каталонцами. На 83-й минуте защитник Абелардо подключился в атаку, откликнулся на навес с правого фланга Гвардиолы и пробил головой под перекладину. Молина спас, но мяч прилетел точно на ногу Пицци, расстрелявшему ворота и принёсшему каталонцам победу. В оставшиеся минуты деморализованные мадридцы не создали ни одного момента, тогда как у «Барсы» убойный шанс упустил де ла Пенья.

В финале Кубка Испании «Барса» обыграла «Бетис» (3:2) и завоевала трофей, а спустя неделю команду покинули не только Робсон, но и Роналдо. В следующем сезоне ван Гал воплотил мечту фанатов о чемпионстве в реальность. Но когда по ходу чемпионата «Атлетико» в Мадриде взял реванш со счётом 5:2, каталонские обладатели белых платочков особенно чётко осознали неповторимость той «химии», которой их одурманила неповторимая «Барса» образца 1997-го.