Италия в шаге от крутейшего результата в Лиге чемпионов. Такого не было 17 лет

У итальянских клубов особые отношения с Лигой чемпионов. Команды из Серии А занимают третье место среди европейских топов по количеству трофеев (12), опережают Германию (8) и уступают лишь Испании (19) и Англии (14).
А сейчас итальянцы могут достичь крутого показателя. В четвертьфинал Лиги чемпионов уже прошёл «Милан», сегодня аналогичную задачу, вполне вероятно, выполнит «Интер», а завтра — «Наполи». Три команды из Серии А в топ-8 Европы! Такого не было довольно давно. Давайте вспоминать, когда в последний раз Италия была так крута в главном еврокубке.
В сезоне-2005/2006 почти половина четвертьфиналистов ЛЧ была из Италии. До финала не добрался никто
Речь пойдёт о событиях 17-летней давности. Тогда до стадии 1/4 финала Лиги чемпионов дошли главные гранды Серии А — «Ювентус», «Милан» и «Интер». Сезоном ранее эти команды завершили чемпионат в аналогичном порядке. Единственный нюанс: «Интеру» пришлось пробиваться в групповой этап через квалификацию.
Игроки «Ювентуса», октябрь 2005 года
Фото: Sandra Behne/Getty Images
«Ювентус» попал в группу к «Баварии», «Брюгге» и «Рапиду». С Мюнхеном команда Фабио Капелло любезно обменялась домашними победами с одинаковым счётом 2:1, но больше очков не теряла и поэтому заняла первое место.
У «Милана» группа оказалась повеселее: ПСВ, «Шальке» и «Фенербахче». И результаты были уже не такие уверенные. Команда Карло Анчелотти трижды победила (два раза «Фенер» и один раз «Шальке»), дважды сыграла вничью (с «Шальке» и ПСВ) и один раз проиграла (ПСВ). Но итог тот же: первое место.
А вот у «Интера» группа была попроще: «Рейнджерс», «Артмедиа» и «Порту». Недавние победители Лиги чемпионов из Португалии провалились и заняли последнее место, а команда Роберто Манчини последовала примеру соотечественников и финишировала первой. Четыре победы, одна ничья (с «Рейнджерс») и одно поражение (от «Порту»). В плей-офф «Интер» вышел уверенно.
В 1/8 финала самый грозный соперник достался «Милану», но именно команда Карло Анчелотти прошла дальше самым эффектным образом. После «Ювентуса» в группе в плей-офф «Баварии» снова попались итальянцы. И если в Мюнхене была ничья (1:1), то в Милане немцев размотали — 1:4. Дубль оформил Филиппо Индзаги, ещё по голу забили Андрей Шевченко и Кака.
Андрей Шевченко
Фото: Sandra Behne/Getty Images
«Ювентусу» тоже в очередной раз достались немцы — «Вердер». Получилось так же напряжённо: гостевое поражение (2:3), домашняя победа (2:1) и проход в следующий раунд благодаря ныне отменённому правилу выездного гола. Причём в ответном матче пришлось камбэчить во втором тайме с 0:1. «Юве» попал в четвертьфинал благодаря голам Давида Трезеге на 65-й минуте и Эмерсона на 88-й.
Ну а «Интер» играл с «Аяксом». В гостях команда Манчини к 20-й минуте устроилась на 0:2 и была вынуждена спасаться во втором тайме. Отличился Деян Станкович, а на 86-й минуте забил Хулио Крус — 2:2. Зато дома удалось победить благодаря единственному голу Станковича.
Игроки «Интера» празднуют забитый мяч в ворота «Аякса»
Фото: Stuart Franklin/Getty Images
Три команды из одной страны в четвертьфинале — это солидный показатель, но ничем хорошим для итальянцев это не закончилось. «Ювентус» влетел мощному «Арсеналу» (0:2 и 0:0), а против «Интера» сыграло правило выездного гола: 2:1 дома с «Вильярреалом» и 0:1 в Испании. Дальше прошёл только «Милан», который в нулевые вообще был одним из главных королей Лиги чемпионов (если не главным). На выезде команда Анчелотти сдержала «Лион» (0:0), а дома расправилась с соперником — 3:1. Кстати, снова дубль Индзаги и гол Шевченко.
Самое интересное, что теоретически в четвертьфинале могла оказаться ещё одна команда из Италии. И если вы не помните тех времён, то вряд ли угадаете, о ком речь. А речь об «Удинезе»! Команду тогда тренировал молодой Лучано Спаллетти. Сначала «Удинезе» добрался до Кубка УЕФА, затем — до Лиги чемпионов, но из группы выйти не удалось. А в конце сезона Спаллетти покинул клуб.
Что было дальше
«Милан» слетел в полуфинале в напряжённом противостоянии с «Барселоной». На «Сан-Сиро» всё решил легендарный гол ударом с лёта от Людовика Жюли после хитрого заброса Роналдиньо, который тогда переживал лучшее время в карьере. А на «Камп Ноу» была нулевая ничья.
Алессандро Неста («Милан»)
Фото: Jamie McDonald/Getty Images
К слову, именно «Барса» и выиграла ту Лигу чемпионов. В финал к каталонцам впервые в своей истории попал «Арсенал» под руководством Арсена Венгера. А там было быстрое удаление Йенса Леманна, гол Сола Кэмпбелла и камбэк «Барсы» в концовке за пять минут с мячами Самуэля Это’О и Жулиано Беллетти.
Зато уже через год, в сезоне-2006/2007, «Милан» добрался до финала и не просто победил, а ещё и отомстил «Ливерпулю» за «стамбульское чудо» 2005-го. Для команды Анчелотти это был третий финал Лиги чемпионов за пять лет и второй трофей.
У «Ювентуса» и «Интера» история не менее интересная. Турин влип в коррупционный скандал, лишился чемпионств в сезонах-2004/2005 и 2005/2006 и отправился исправляться в Серию Б. «Интеру» перешёл второй титул из этого скромного списка, и на несколько лет команда (сначала Манчини, а затем — Жозе Моуринью) превратилась в гегемона. Связано это было не только с «ликвидацией» «Ювентуса» (из которого удалось выцепить Златана Ибрагимовича и Патрика Виейра), но и с проблемами у других клубов. Например, с «Милана» сняли очки.
Правда, в отличие от соседей по Милану, до успеха в Лиге чемпионов долгое время добраться не удавалось. Получилось только в сезоне-2009/2010. Моуринью, Это’О, Диего Милито, Уэсли Снейдер, требл — вы и так это помните.
- 14 марта 2023
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