«Русский играл словно Яшин». Как экс-вратарь «Зенита» вернулся в футбол в Португалии

Для российских вратарей в Европе сезон складывается так, что не позавидуешь. Андрей Лунёв кочует в «Байере» между скамейкой и лазаретом. Никита Хайкин в первых двух матчах после перехода в «Бристоль Сити» оставался в запасе. Юрий Лодыгин почти не играет в «Панатинаикосе», а Иван Злобин – в «Фамаликане». Иван Коновалов ушёл из «Ливингстона» в казахстанский «Тобол». Наконец, Александра Васютина не стал выкупать после аренды «Юргорден», поэтому голкипер вернулся в «Зенит». И во всей этой истории только одно исключение – Станислав Крицюк, чья карьера ещё недавно вообще была под вопросом.

Крицюк ушёл из «Зенита» во второй половине июня прошлого года. В последний раз он сыграл за петербургскую команду 2 ноября 2021-го, и это был самый неудачный его матч в составе сине-бело-голубых с точки зрения статистики. В тот день чемпионы России проиграли «Ювентусу» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов со счётом 2:4. В целом карьера Станислава в «Зените» получилась не такой, как надеялись руководители клуба, тренеры и болельщики. В 11 играх Крицюк пропустил 15 мячей. По иронии судьбы, свой единственный «сухарь» он выдал в Лиге чемпионов. Это была домашняя победа над «Мальмё» – 4:0.

Серьёзная травма фактически завершила карьеру Крицюка в Санкт-Петербурге. Клуб договорился со Станиславом о расторжении контракта, который автоматически должен был продлиться до лета 2023-го. Тренер вратарей сине-бело-голубых Юрий Жевнов вспомнил на днях, как в «Зените» оценивали ситуацию на тот момент: «У Крицюка было неприятное повреждение колена, никто не знал, будет ли он продолжать карьеру. С таким повреждением я закончил бы, а он сумел восстановиться, играет в Португалии. Рад за него» (Sports.ru).

А вот в «Жил Висенте», из которого Крицюк переходил в «Зенит» годом ранее за € 2 млн, решили рискнуть и подписали контракт с 32-летним россиянином сразу на три года – до июля 2025-го. Португальцы готовы были ждать, видимо, они по результатам медобследования пришли к выводу, что ничто не угрожает карьере голкипера. Но ждать пришлось долго: впервые Станислав попал в заявку на матч только через три месяца, в конце сентября 2022-го.

К сожалению для Крицюка, он пропустил нынешний евросезон. Пока россиянин лечил колено, «Жил Висенте» вылетел из Лиги конференций. Если в третьем квалификационном раунде португальцы переиграли «Ригу» (1:1 в гостях и 4:0 дома), то в раунде плей-офф попали под голландский АЗ из Алкмара (0:4 в гостях и 1:2 дома). Станислав же первую пару матчей после возвращения провёл в запасе, а потом ему помогла травма конкурента. Основной голкипер бразилец Андрей выбыл из-за повреждения и не попадал в заявку в Примейре до конца января 2023-го.

Крицюку, конечно же, потребовалось время, чтобы вернуться на свой уровень. «Жил Висенте» проигрывал матч за матчем, а россиянин пропускал в каждой игре – 1:3 от «Шавиша», 0:1 от «Браги», 1:2 от «Портимоненсе», 1:4 от «Ароки» (вылет из Кубка Португалии) и 1:3 от «Бенфики». Станислав не пускал «пенок», но два-три мяча были вратарскими. Где-то просто не выручал. Впрочем, в обороне «Жил Висенте» творился такой бардак, что и Тибо Куртуа поплыл бы. Если в прошлом сезоне «петушки» заняли пятое место в Примейре и завоевали путёвку в еврокубки, то в нынешнем после смены тренера свалились в зону вылета.

Привела команду в чувство ещё одна смена тренера. После серии неудач был отправлен в отставку Уго Виейра, а вместо него назначили 38-летнего Даниэля Соузу. Для этого специалиста «Жил Висенте» стал первым опытом самостоятельной работы. Но тренерский багаж у нового босса Крицюка увесистый, а один из его бывших клубов – «Зенит»! С марта 2014-го по май 2016-го Соуза ассистировал Андре Виллаш-Боашу в Санкт-Петербурге. После этого уехал с АВБ в Китай, где ещё год был его помощником в «Шанхай СИПГ». Затем Виллаш-Боаш взял Даниэля с собой в «Марсель», там португалец проработал с июля 2019-го по февраль 2021-го. Соуза рассказывал в интервью для официального сайта «Зенита», как познакомился с АВБ, когда учился в университете:

«Тогда я искал специалиста, который бы согласился дать мне интервью, проконсультировать меня по вопросам моей дипломной работы в университете – я как раз оканчивал магистратуру. Так мы познакомились с Андре, и оказалось, что нас объединяет общее восторженное отношение к атакующему футболу. Он помог мне с магистерской диссертацией, мы стали общаться, и вскоре я перешёл на работу в футбольный клуб «Академика» под начало Андре. Оттуда я вслед за ним перебрался в «Порту», потом в «Челси», в «Тоттенхэм» и, наконец, сюда – в «Зенит»…

Свою магистерскую диссертацию я посвятил развитию атакующего футбола, в ходе работы над ней я общался с Виллаш-Боашем и Луи ван Галом. Сам на профессиональном уровне не играл, поскольку моя футбольная карьера закончилась, так толком и не начавшись. Я получил серьезную травму в очень юном возрасте и не смог продолжать заниматься футболом в качестве игрока».

Даниэль Соуза и Андре Виллаш-Боаш Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

В «Жил Висенте» Соузе скорее нужно было думать о наведении порядка в обороне, нежели об атакующем футболе. Пока у ученика АВБ получается неплохо. В первой же игре под его руководством Крицюк сыграл «на ноль» – «петушки» победили в Кубке лиги «Насьонал» (2:0). В следующем матче Станислав тоже не пропустил: последовала ещё одна сухая победа в Кубке лиги над «Портимоненсе» (3:0). После этого в четвертьфинале турнира «Жил Висенте» всё же уступил объективно более сильному «Порту» (0:2). Несмотря на два пропущенных мяча, болельщики хвалили россиянина за игру с португальским грандом. Один из них под ником WhisperM опубликовал в «Твиттере» пост с фотографией Льва Яшина и написал: «Крицюк в этот вечер». Станислав сделал четыре суперсейва, спас после двух выходов один на один и удара в упор. Вообще, в ходе этой серии были и другие приятные для голкипера публикации в соцсетях: «Крицюк, спасибо!»; «Русский – невероятный вратарь»; «Крицюк – мужик»; «Если бы не Крицюк, мы пропустили бы больше».

Улучшились результаты «Жил Висенте» и в Примейре. С Соузой команда победила «Санта-Клару» (1:0, ещё один «сухарь» Крицюка), «Гимарайнш» (2:1) и «Каза Пию» (3:1), сыграла вничью с «Арокой» (1:1), а проиграла только «Боавиште» (0:1) и «Пасуш де Феррейра» (1:2). «Жил Висенте» ушёл из зоны вылета, занимает 15-е место, отрыв от зоны стыков — четыре очка.

У Крицюка по статистике 26 сейвов за 14 матчей нынешнего сезона. Он отражает 72% ударов. К слову, такой же показатель надёжности имеет в Примейре и его конкурент Андрей. Если брать всех вратарей лиги, то это средний уровень – Станислав замыкает десятку. Лучшие отбивают 80% мячей. Но и россиянин, и его команда прибавили в последнее время, так что в конце сезона Крицюк наверняка подтянется к топовым голкиперам чемпионата Португалии.