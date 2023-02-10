Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Российские легионеры в Европе: как Станислав Крицюк играет в Португалии – статистика бывшего вратаря «Зенита», мнение

«Русский играл словно Яшин». Как экс-вратарь «Зенита» вернулся в футбол в Португалии
Анатолий Романов
Как Станислав Крицюк играет в Португалии
Комментарии
Крицюк пропустил целый год из-за травмы. Теперь с ним работает бывший тренер «Зенита».

Для российских вратарей в Европе сезон складывается так, что не позавидуешь. Андрей Лунёв кочует в «Байере» между скамейкой и лазаретом. Никита Хайкин в первых двух матчах после перехода в «Бристоль Сити» оставался в запасе. Юрий Лодыгин почти не играет в «Панатинаикосе», а Иван Злобин – в «Фамаликане». Иван Коновалов ушёл из «Ливингстона» в казахстанский «Тобол». Наконец, Александра Васютина не стал выкупать после аренды «Юргорден», поэтому голкипер вернулся в «Зенит». И во всей этой истории только одно исключение – Станислав Крицюк, чья карьера ещё недавно вообще была под вопросом.

Гениальная многоходовка! Португальский клуб ловко наварился на «Зените» Гениальная многоходовка! Португальский клуб ловко наварился на «Зените»

Крицюк ушёл из «Зенита» во второй половине июня прошлого года. В последний раз он сыграл за петербургскую команду 2 ноября 2021-го, и это был самый неудачный его матч в составе сине-бело-голубых с точки зрения статистики. В тот день чемпионы России проиграли «Ювентусу» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов со счётом 2:4. В целом карьера Станислава в «Зените» получилась не такой, как надеялись руководители клуба, тренеры и болельщики. В 11 играх Крицюк пропустил 15 мячей. По иронии судьбы, свой единственный «сухарь» он выдал в Лиге чемпионов. Это была домашняя победа над «Мальмё» – 4:0.

Серьёзная травма фактически завершила карьеру Крицюка в Санкт-Петербурге. Клуб договорился со Станиславом о расторжении контракта, который автоматически должен был продлиться до лета 2023-го. Тренер вратарей сине-бело-голубых Юрий Жевнов вспомнил на днях, как в «Зените» оценивали ситуацию на тот момент: «У Крицюка было неприятное повреждение колена, никто не знал, будет ли он продолжать карьеру. С таким повреждением я закончил бы, а он сумел восстановиться, играет в Португалии. Рад за него» (Sports.ru).

А вот в «Жил Висенте», из которого Крицюк переходил в «Зенит» годом ранее за € 2 млн, решили рискнуть и подписали контракт с 32-летним россиянином сразу на три года – до июля 2025-го. Португальцы готовы были ждать, видимо, они по результатам медобследования пришли к выводу, что ничто не угрожает карьере голкипера. Но ждать пришлось долго: впервые Станислав попал в заявку на матч только через три месяца, в конце сентября 2022-го.

К сожалению для Крицюка, он пропустил нынешний евросезон. Пока россиянин лечил колено, «Жил Висенте» вылетел из Лиги конференций. Если в третьем квалификационном раунде португальцы переиграли «Ригу» (1:1 в гостях и 4:0 дома), то в раунде плей-офф попали под голландский АЗ из Алкмара (0:4 в гостях и 1:2 дома). Станислав же первую пару матчей после возвращения провёл в запасе, а потом ему помогла травма конкурента. Основной голкипер бразилец Андрей выбыл из-за повреждения и не попадал в заявку в Примейре до конца января 2023-го.

Крицюку, конечно же, потребовалось время, чтобы вернуться на свой уровень. «Жил Висенте» проигрывал матч за матчем, а россиянин пропускал в каждой игре – 1:3 от «Шавиша», 0:1 от «Браги», 1:2 от «Портимоненсе», 1:4 от «Ароки» (вылет из Кубка Португалии) и 1:3 от «Бенфики». Станислав не пускал «пенок», но два-три мяча были вратарскими. Где-то просто не выручал. Впрочем, в обороне «Жил Висенте» творился такой бардак, что и Тибо Куртуа поплыл бы. Если в прошлом сезоне «петушки» заняли пятое место в Примейре и завоевали путёвку в еврокубки, то в нынешнем после смены тренера свалились в зону вылета.

«Реалу» интересен игрок «Зенита»! Похоже, чемпион России сделал крутой трансфер «Реалу» интересен игрок «Зенита»! Похоже, чемпион России сделал крутой трансфер

Привела команду в чувство ещё одна смена тренера. После серии неудач был отправлен в отставку Уго Виейра, а вместо него назначили 38-летнего Даниэля Соузу. Для этого специалиста «Жил Висенте» стал первым опытом самостоятельной работы. Но тренерский багаж у нового босса Крицюка увесистый, а один из его бывших клубов – «Зенит»! С марта 2014-го по май 2016-го Соуза ассистировал Андре Виллаш-Боашу в Санкт-Петербурге. После этого уехал с АВБ в Китай, где ещё год был его помощником в «Шанхай СИПГ». Затем Виллаш-Боаш взял Даниэля с собой в «Марсель», там португалец проработал с июля 2019-го по февраль 2021-го. Соуза рассказывал в интервью для официального сайта «Зенита», как познакомился с АВБ, когда учился в университете:

«Тогда я искал специалиста, который бы согласился дать мне интервью, проконсультировать меня по вопросам моей дипломной работы в университете – я как раз оканчивал магистратуру. Так мы познакомились с Андре, и оказалось, что нас объединяет общее восторженное отношение к атакующему футболу. Он помог мне с магистерской диссертацией, мы стали общаться, и вскоре я перешёл на работу в футбольный клуб «Академика» под начало Андре. Оттуда я вслед за ним перебрался в «Порту», потом в «Челси», в «Тоттенхэм» и, наконец, сюда – в «Зенит»…

Свою магистерскую диссертацию я посвятил развитию атакующего футбола, в ходе работы над ней я общался с Виллаш-Боашем и Луи ван Галом. Сам на профессиональном уровне не играл, поскольку моя футбольная карьера закончилась, так толком и не начавшись. Я получил серьезную травму в очень юном возрасте и не смог продолжать заниматься футболом в качестве игрока».

Даниэль Соуза и Андре Виллаш-Боаш

Даниэль Соуза и Андре Виллаш-Боаш

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

В «Жил Висенте» Соузе скорее нужно было думать о наведении порядка в обороне, нежели об атакующем футболе. Пока у ученика АВБ получается неплохо. В первой же игре под его руководством Крицюк сыграл «на ноль» – «петушки» победили в Кубке лиги «Насьонал» (2:0). В следующем матче Станислав тоже не пропустил: последовала ещё одна сухая победа в Кубке лиги над «Портимоненсе» (3:0). После этого в четвертьфинале турнира «Жил Висенте» всё же уступил объективно более сильному «Порту» (0:2). Несмотря на два пропущенных мяча, болельщики хвалили россиянина за игру с португальским грандом. Один из них под ником WhisperM опубликовал в «Твиттере» пост с фотографией Льва Яшина и написал: «Крицюк в этот вечер». Станислав сделал четыре суперсейва, спас после двух выходов один на один и удара в упор. Вообще, в ходе этой серии были и другие приятные для голкипера публикации в соцсетях: «Крицюк, спасибо!»; «Русский – невероятный вратарь»; «Крицюк – мужик»; «Если бы не Крицюк, мы пропустили бы больше».

Улучшились результаты «Жил Висенте» и в Примейре. С Соузой команда победила «Санта-Клару» (1:0, ещё один «сухарь» Крицюка), «Гимарайнш» (2:1) и «Каза Пию» (3:1), сыграла вничью с «Арокой» (1:1), а проиграла только «Боавиште» (0:1) и «Пасуш де Феррейра» (1:2). «Жил Висенте» ушёл из зоны вылета, занимает 15-е место, отрыв от зоны стыков — четыре очка.

Лучшие иностранные тренеры в истории чемпионата России Лучшие иностранные тренеры в истории чемпионата России

У Крицюка по статистике 26 сейвов за 14 матчей нынешнего сезона. Он отражает 72% ударов. К слову, такой же показатель надёжности имеет в Примейре и его конкурент Андрей. Если брать всех вратарей лиги, то это средний уровень – Станислав замыкает десятку. Лучшие отбивают 80% мячей. Но и россиянин, и его команда прибавили в последнее время, так что в конце сезона Крицюк наверняка подтянется к топовым голкиперам чемпионата Португалии.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023