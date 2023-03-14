Технические поражения в российском футболе — норма. Из топ-клубов чаще страдал «Зенит»

В матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Акроном» и «Локомотивом» произошёл скандал. Капитан красно-зелёных Дмитрий Баринов не должен был выходить на поле: полузащитник получил две жёлтые карточки в предыдущих играх четвертьфинала Пути РПЛ со «Спартаком». При этом они не сгорали при переходе команды в другую сетку или этап турнира. А для дисквалификации достаточно получить две жёлтые, а не четыре, как в чемпионате России.

«Локомотив» в итоге всё равно уступил «Акрону» в серии пенальти (1:1, 6:7 пен.), но в случае обратного исхода мог обидно вылететь из Кубка России, получив техническое поражение. Вспомним все случаи в российской истории, когда клубы проигрывали по нефутбольным причинам.

7 сентября 1992 года, «Динамо» (Ставрополь) — «Крылья Советов» – 2:0, техническое поражение «Динамо»

Причина: игрок не отбыл дисквалификацию до конца.

Первый случай присуждения команде технического поражения случился из-за проблем с бюрократией. После распада СССР ещё не сформировалась нормальная система контроля за соблюдением клубами всех дисциплинарных правил. Ошибку совершило ставропольское «Динамо». Полузащитник Эраст Осипян был удалён в игре с «Ротором» и получил дисквалификацию на несколько матчей, но отбыл только один. Ошибку заметил главный тренер «Крыльев Советов» Виктор Онтихович, после чего самарцы подали жалобу и выиграли благодаря ей встречу, проигранную со счётом 0:2.

25 сентября 1992 года, «Торпедо» — «Динамо-Газовик» — 3:2, техническое поражение «Динамо-Газовика»

Причина: не учли про перебор карточек.

«Торпедо» выиграло встречу и на поле, но РФС всё равно присудил «Динамо-Газовику» техническое поражение. Всё дело в карточках защитника Александра Яркина, практически перед матчем перешедшего из «Кузбасса», который выступал в первом дивизионе. В высшей лиге учитывались жёлтые карточки, полученные в низших чемпионатах. Яркин получил жёлтую в матче предыдущего тура с «Крыльями Советов», она стала четвёртой. Футболист должен был пропускать встречу с «Торпедо» из-за дисквалификации, но в итоге вышел на матч.

9 сентября 1994 года, «Текстильщик» — «КАМАЗ» — 1:0, техническое поражение «КАМАЗа»

Причина: игрок отказался уходить с поля, и тогда ушёл судья.

Бывший главный тренер «КАМАЗа», «Оренбурга», «Кубани» и «Нижнего Новгорода» Роберт Евдокимов стал главным действующим лицом этой встречи. Игрокам клуба из Набережных Челнов не понравился пенальти, назначенный в их ворота в конце матча. После того как «Текстильщик» реализовал его, футболисты «КАМАЗа» напали на судью матча – Андрея Будогосского. Евдокимов обматерил рефери, после чего тот показал ему красную карточку. Но игрок отказался покидать поле. Тогда с него ушёл Будогосский. По итогам «КАМАЗу» выписали многомиллионный штраф и дали техническое поражение, а Евдокимов заработал дисквалификацию на пять матчей.

17 июля 1996 года, «Крылья Советов» — «Жемчужина» — 2:2, техническое поражение «Крыльев»

Причина: не учли про перебор карточек.

Руководство самарского клуба упустило, что защитник Александр Цыганков, который затем будет работать тренером «Крыльев», должен пропустить матч из-за перебора жёлтых карточек. В итоге встреча с «Жемчужиной», завершившаяся вничью, превратилась в поражение со счётом 0:3.

12 октября 1996 года, «Лада» — «Жемчужина» — 1:1, техническое поражение «Лады»

Причина: удалённый игрок вышел на поле в следующем матче.

«Жемчужина» дважды за сезон заработала победы не по спортивным причинам. Полузащитник «Лады» Дмитрий Емельянов должен был пропустить матч из-за дисквалификации: в прошлом туре он получил вторую жёлтую карточку. Самое интересное, что футболист начал матч на скамейке запасных, а вышел на поле только на 90-й минуте. Неизвестно, как разрешилась бы ситуация, если Емельянов не появился бы на поле, но в итоге «Ладе» присудили техническое поражение. К слову, оно стало последним в истории чемпионатов России из-за проблем с карточками.

21 июля 1999 года, «Алания» — «Ротор» — 1:1, техническое поражение «Ротора»

Причина: президент клуба увёл команду с поля.

Скандальный матч, в котором проблемы начались из-за здоровья арбитра Сергея Анохина. Он почувствовал себя плохо и не смог продолжить работу, его заменили боковым – Георгием Савчуком, в свою очередь, его место занял местный рефери. Во втором тайме новая бригада арбитров несправедливо отменила гол «Ротора», а затем в их ворота поставили спорный пенальти. Игроки волгоградцев протестовали против решения, а затем президент клуба Владимир Горюнов приказал игрокам покинуть поле в полном составе. В итоге рефери дал финальный свисток, а КДК присудил «Ротору» техническое поражение. Но судейский комитет в итоге признал обе ошибки бригады арбитров.

«Алания» — «Ротор». 1999 год Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

1 июля 2007 года, «Москва» — «Зенит» — 1:2, техническое поражение «Москвы»

Причина: игрок с «истёкшим» контрактом вышел на поле.

У защитника «Москвы» Романа Хубника 30 июня истёк контракт, а на следующий день он вышел на поле во встрече с «Зенитом». Соглашение с игроком продлили, но не успели зарегистрировать его в РФС. В итоге «Москва» уступила со счётом 1:2, но затем поражение стало крупнее. Причём ошибку заметили только спустя 1,5 месяца.

Роман Хубник в ФК «Москва» Фото: Игорь Уткин/ТАСС

10 апреля 2011 года, «Зенит» — ЦСКА — 1:1, техническое поражение «Зенита»

Причина: отсутствие доморощенного футболиста в заявке.

По регламенту, команды были обязаны внести в заявку доморощенного футболиста не старше 1990 года рождения. Главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти осознанно не сделал этого, решив, что за это клубу полагается штраф. Но РФПЛ внесла в регламент санкцию за нарушение – техническое поражение. В итоге «Зениту» присудили 0:3, а итальянский тренер утверждал, что «журналистам нужно лучше изучать регламент».

Лучано Спаллетти Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

17 ноября 2012 года, «Динамо» — «Зенит» — 1:0, техническое поражение «Зениту»

Причина: фанаты сорвали матч и бросили петарду во вратаря.

Один из самых скандальных матчей в российской истории. Игру прервали на 37-й минуте по решению арбитра Игоря Николаева. С трибуны В прилетела петарда в голкипера «Динамо» Антона Шунина. На ней располагались болельщики «Зенита», что было запротоколировано, а документ подписали оба клуба. В итоге у санкт-петербургской команды не было доказательств, что петарду кинул не их болельщик, из-за чего «Зенит» получил техническое поражение. Оба клуба также наказали штрафами и матчами без зрителей.

Антон Шунин после попадания петарды Фото: Владимир Майоров, «Чемпионат»

27 марта 2015 года, Черногория — Россия — 0:0, техническое поражение Черногории

Причина: фанаты бросили петарду во вратаря и что-то – в полевого.

Матч отборочного цикла чемпионата Европы 2016 года был прерван в середине второго тайма. На первой минуте встречи во вратаря сборной России Игоря Акинфеева была брошена петарда с трибуны, на которой располагались черногорские фанаты. Голкипер российской команды получил ожог шеи и был госпитализирован, однако матч был продолжен. На 67-й минуте при счёте 0:0 немецкий арбитр Дениз Айтекин всё же завершил игру – в защитника Дмитрия Комбарова с трибуны был брошен посторонний предмет. Контрольно-этический дисциплинарный комитет Союза УЕФА в итоге наказал сборную Черногории техническим поражением.

Игорь Акинфеев в матче с Черногорией Фото: РИА Новости

16 сентября 2020 года, «Ротор» — «Краснодар»; 19 сентября 2020 года, «Ротор» — «Ростов», технические поражения «Ротора»

Причина: неявки на матч.

КДК РФС засчитал волгоградскому «Ротору» технические поражения со счётом 0:3 в матчах РПЛ с «Краснодаром» и «Ростовом». Волгоградский «Ротор» был наказан за неявку на игру Премьер-Лиги с «Краснодаром» и «Ростовом» и получил штраф в размере 100 тыс. рублей за нарушение медицинского регламента. Сначала несколько футболистов волгоградцев заразились коронавирусом перед встречей с «Краснодаром», в итоге РПЛ приняла решение об отмене матча. Затем команда не явилась на встречу с «Ростовом», также получив техническое поражение.

«Ротор» в сезоне-2020/2021 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

23 сентября 2020 года, «Ротор» — «Динамо» Ставрополь, 30 сентября 2020 года, «Звезда» — «Оренбург», 1 октября 2020 года, «Знамя» — «Шинник», технические поражения «Ротора», «Звезды» и «Шинника»

Причина: вспышка коронавируса.

«Ротору» присудили третье техническое поражение подряд – теперь в рамках Кубка России. Также были наказаны ещё два клуба – «Звезда» и «Шинник». Всему виной – вспышки коронавируса во всех командах.