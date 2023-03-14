Глупейший вылет «Локо» из Кубка России. Получат «технарь» из-за чудовищной ошибки

Когда «Локо» пропустил от «Акрона» первый мяч, казалось, всё только начинается. Впереди куча времени, у Галактионова почти вся основа, помимо Дзюбы, поэтому команде из Первой лиги придётся очень непросто. Но потом всё изменилось. В один момент.

Журналист «СЭ» Александр Бобров написал в своём телеграм-канале, что Дмитрий Баринов не имел права участвовать в матче. Дело в том, что он получил две жёлтые карточки в двух предыдущих играх Кубка – со «Спартаком». А по регламенту турнира в этом случае игрок наказывается дисквалификацией на следующую встречу. Видимо, в «Локо» об этом просто забыли. И выпустили опорника в основе. Как правило, за такое в клубах отвечает начальник команды. В случае «Локомотива» это Сергей Кузнецов – бывший судья. В 2014-м его исключили из списка судей за низкую квалификацию.

Дмитрий Баринов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По сути матч можно было завершать уже в перерыве. Да, «Акрон» вёл, но даже в случае поражения легко мог воспользоваться тем самым пунктом регламента и запросить техническое поражение соперника. Вот что сказал по этому поводу эксперт «Чемпионата», бывший арбитр Игорь Федотов.

Игорь Федотов бывший арбитр «Локомотив» получит техническое поражение в матче с «Акроном» и вылетит из Кубка России. Тут не нужен даже протест соперника. Баринов действительно получил по карточке в последних кубковых матчах со «Спартаком». Начальник команды, видимо, забыл, что по регламенту для дисквалификации нужно две карточки, а не четыре. Перед «Акроном» ничего не сгорало, а Баринов вышел на поле. Значит, засчитают техническое поражение. Ответственность понесут клуб и начальник команды. Судьи карточки сейчас не считают, тут они не виноваты – получили протоколы, и всё».

Но в любом случае было бы странно, если бы команды просто ушли с поля. Игра продолжилась. А во втором тайме «Локо», как и полагается фавориту, не только забрал мяч, но и сравнял счёт. Хотя в середине тайма всё понял даже Михаил Галактионов и выпустил в качестве усиления двух молодых игроков. Тайм так или иначе превратился в товарищеский.

Интересно, что «Локо» в прошлом розыгрыше Кубка России уже чуть не дисквалифицировали. Протест подали «Химки». Всё дело в том, что против них вышел играть Ян Кухта, который перед переходом в «Локо» словил дисквалификацию в Чехии. И по правилам ФИФА, она распространялась на матчи в новой стране. Но «Локо» тогда избежал технического поражения, потому что дисквалификация Кухты распространялась и на Кубок России. Матч с «Енисеем» железнодорожники проиграли (0:4), и потому КДК этот момент пропустил за ненадобностью.

Получится ли спустить на тормозах очередной административный просчёт? Хотя «Акрон» в любом случае выиграл по пенальти. Так что теперь два сценария: либо про Баринова просто забудут, либо «Локо» засчитают «технарь» 0:3. В любом случае игра оказалась формальной.