Экс-тренер «Спартака» убрал из сборной бывшую звезду «Зенита». Тедеско не нужен Витсель

Полтора месяца назад экс главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии, а на днях немец объявил состав команды на первый матч отборочного цикла Евро-2024 со Швецией (24 марта) и товарищескую встречу с Германией (27 марта). В заявке неожиданно не оказалось одного из самых опытных и известных бельгийских футболистов – бывшего полузащитника «Зенита» Акселя Витселя. У 34-летнего игрока «Атлетико» нет травмы, он не завершал карьеру в сборной, так что это личный выбор Тедеско.

Вообще, из заявки сборной Бельгии с ЧМ-2022 отсутствуют 10 человек – помимо Витселя, это голкипер Симон Миньоле, защитник Тоби Алдервейрелд, полузащитники Леандер Дендонкер, Юри Тилеманс, Ханс Ванакен и Торган Азар, а также форварды Эден Азар, Дрис Мертенс и Миши Батшуайи. При этом только Миньоле, Алдервейрелд и Азар-старший ушли из национальной команды из-за возраста. Остальные готовы продолжать выступления за сборную Бельгии.

Впрочем, было бы преувеличением утверждать, что Тедеско не нравятся многие игроки, которых приглашал прежний тренер Роберто Мартинес. Сейчас Тилеманс, Азар-младший, Мертенс и Батшуайи залечивают травмы. Витсель – один из немногих, кто пролетел мимо национальной команды без видимых на то причин.

«Он полузащитник, а на этой позиции у нас большой выбор игроков, – объяснил Тедеско свой выбор. – Решение никогда не бывает простым. Причина не в его возрасте: как доказательство – Ян Вертонген будет играть в 35 лет. Я ездил к Витселю в Мадрид несколько недель назад, а накануне позвонил ему, чтобы сообщить о своём решении. Это было очень тяжело. Он провёл много матчей за сборную. Мне бы понадобился как минимум час, чтобы перечислить все, в которых играл важную роль…

Надеюсь, он не завершит карьеру в сборной. Мой выбор действителен только на ближайшие две недели. Дверь не закрывается, мы решили посмотреть в деле нескольких молодых игроков на первом сборе. В июне всё начнётся заново. Его уровень неоспорим, и я надеюсь, что он будет продолжать выступать за сборную».

У Витселя сейчас нет твёрдого места в стартовом составе «Атлетико». Хотя экс-зенитовец переходил прошлым летом из дортмундской «Боруссии» в команду Диего Симеоне, рассчитывая стабильно играть. Сперва Аксель действительно был в основе, причём в роли центрального защитника из-за кадровых проблем мадридцев. Потом вернулся на привычную позицию центрхава. Но после ЧМ-2022 постепенно превратился в запасного. У Витселя 32 матча за «Атлетико». Уже девять из них он начинал на скамейке и вступал в игру лишь по ходу второго тайма.

Аксель Витсель Фото: Angel Martinez/Getty Images

Ситуацию Витселя в клубной команде прокомментировал на днях в интервью для RTBF его отец Тьерри:

«Он не очень хорошо воспринял то, что его оставляют в запасе, хотя, конечно, публично этого не показывал. Аксель продолжает тренироваться до совершенства. В этом нет ничего нового, и я отмечаю это не потому, что он мой сын. У него исключительная трудовая этика, как у Криштиану Роналду. Тренер похвалил его. Но Акселю этого недостаточно. В 34 года он всё ещё голоден, хочет играть. Поэтому попросил Симеоне о встрече и выразил своё разочарование и недовольство. Конечно, без злости и неприязни. Посмотрим, принесёт ли это плоды».

Эден Азар вызывался в сборную Бельгии, даже будучи запасным в Мадриде (правда, в «Реале»). Витсель – нет.

Скорее всего, Витселя шокировало решение Тедеско. Ведь Аксель выступает за сборную Бельгии уже на протяжении 15 лет – с марта 2008-го! Он привык, что его всегда вызывают в национальную команду. Матчи, которые имели турнирную ценность для бельгийцев, полузащитник пропускал только из-за травм. Последней такой игрой была встреча с Россией в первом туре Евро-2020. Но даже тогда, после разрыва ахиллова сухожилия и долгого восстановления, Витсель попал в заявку и принял участие во всех матчах чемпионата Европы, кроме стартового. Всего же Аксель 130 раз выходил на поле в футболке сборной.

В квалификации Евро-2024 Бельгия сыграет со Швецией, Австрией, Азербайджаном и Эстонией. Задача занять одно из первых двух мест и получить путёвку в финальную стадию – не самая трудная. Видимо, поэтому Тедеско готов экспериментировать на некоторых позициях. В Бельгии ждут, что с экс-тренером «Спартака» команда наконец-то что-то выиграет. Ещё до ЧМ-2022 сборная этой страны лидировала в рейтинге ФИФА, а теперь занимает лишь четвёртое место, уступая Бразилии, Аргентине и Франции.