Аргентинский талант набрал четыре очка за матч! Топ-перформансы молодых игроков за неделю

Последние матчи в 1/8 финала еврокубков, четвертьфиналы Юношеской лиги и заключительные туры перед международным перерывом вместила в себя прошлая неделя. Молодые таланты в очередной раз доказали свою важность для команд. Лучшие перформансы — в нашей подборке.

Тьяго Альмада после чемпионата мира неудержим

Аргентинец круто начал новый сезон. В матче с «Портленд Тимберс» Альмада оформил дубль из голов и ассистов. Один из голов был забит фантастическим по красоте ударом со штрафного. В четырёх матчах этого сезона у Тьяго четыре гола и четыре ассиста — он первый в истории МЛС, кому это удалось.

Кэмерон Арчер оформил дубль в ворота бывшего клуба

21-летний форвард на выходных оформил 2+1 в матче с «Престоном», за который играл в прошлом сезоне. Принадлежит он «Астон Вилле», которая сезон за сезоном отправляет его по арендам. «Мидлсбро» уже вплотную подобрался к идущему вторым «Шеффилд Юнайтед» — и в этом большая заслуга Кэмерона, который после перехода в январе забил шесть голов и оформил три ассиста.

Элье Ваи продлевает беспроигрышную серию «Монпелье»

«Монпелье» не проигрывает в чемпионате с середины февраля. Дома могли влететь «Клермону», но вовремя включился 20-летний Элье Ваи: нападающий оформил дубль и принёс команде победу. Француз забивает уже в трёх матчах чемпионата кряду.

Элье Ваи Фото: Sylvain Lefevre/Getty Images

Элье стал третьим самым молодым игроком с 1970 года, которому удалось забить 25 голов в Лиге 1. Раньше него это достижение покорилось только Килиану Мбаппе и Бернару Лякомбу. Летом есть шанс увидеть его в более сильном клубе: СМИ сообщают об интересе «Арсенала», «Тоттенхэма» и дортмундской «Боруссии».

Орбан оформил самый быстрый хет-трик в истории еврокубков!

Нигерийский форвард бьёт рекорды от матча к матчу. Неделю назад он стал первым игроком «Гента» в этом столетии с покером в чемпионате, а на этой неделе в Лиге конференций оформил хет-трик в ворота «Башакшехира» за 3 минуты и 24 секунды! До этого быстрее всего три гола в одном еврокубковом матче забивал Мохамед Салах в октябре прошлого года.

Букайо Сака затащил в лондонском дерби

В матче со «Спортингом» Букайо вышел на замену, но спасти «Арсенал» от вылета из Лиги Европы не сумел. Зато в матче с «Кристал Пэлас» на выходных дважды забил и отдал ассист. Ну и куда без достижений: Сака — первый в этом сезоне АПЛ игрок с 10+ голами и 10+ ассистами.

Букайо Сака Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Барт Вербрюгген вновь выдал мощный перформанс в Лиге конференций

Три сейва голкипера в послематчевой серии пенальти позволили «Андерлехту» пройти в 1/8 финала Лиги конференций. На этой стадии бельгийцам попался «Вильярреал». После ничьей в домашнем матче проход в четвертьфинал «Андерлехт» оформил в Испании, минимально обыграв «жёлтую субмарину». Основная заслуга в этом вновь-таки у Вербрюггена: девять сейвов и почти два предотвращённых гола по вратарскому xG.

Барт Вербрюгген на днях получил первый вызов в сборную Нидерландов. Присматриваются к нему и «Ливерпуль» с «МЮ», но заплатить за голкипера придётся не менее € 10 млн.

Расмус Хёйлунн вернул «Аталанту» на победный путь

Датчанин в матче с «Эмполи» появился на поле на 79-й минуте, а уже семь минут спустя забил победный гол. В этом сезоне у 20-летнего форварда уже семь голов в чемпионате — за последние 50 лет это второй лучший результат среди игроков U21 в «Аталанте».

Расмус Хёйлунн Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Расмуса часто сравнивают с Эрлингом Холандом из-за схожести фамилий. Но и играет датчанин в похожей манере. В дебютном сезоне в Серии А он проявил себя настолько, что уже привлёк внимание мадридского «Реала», «Арсенала» и других топ-клубов.

Отабек Боймуродов привёл сборную Узбекистана U20 к чемпионству

В марте в Узбекистане проходил Кубок Азии U20. Трофей забрали хозяева, и важную роль в этом сыграл 19-летний вратарь. В полуфинальном матче Отабек взял три удара в серии пенальти от сверстников из Южной Кореи и вывел команду в финал, где отыграл «на ноль». После этого заслуженно был признан лучшим вратарём турнира.

АЗ выбил «Реал» из Юношеской лиги! Затащил 19-летний Даниел Бёкерс

На прошедшей неделе прошли четвертьфинальные матчи Юношеской лиги УЕФА, в которых было немало сенсаций. АЗ после «Барселоны» расправился и с мадридским «Реалом», забив четыре безответных мяча.

Дубль оформил левый защитник Даниел Бёкерс: сначала воспользовался ошибкой вратаря на угловом, а потом забил после перехвата в центре поля. К матчам с основной командой его пока не привлекают, но уже заигрывают в дубле.

«Норшелланн» всё ближе к чемпионству благодаря перформансу Эрнеста Нуама

В Дании борьба за титул идёт между «Норшелланном» с молодёжью и «Копенгагеном», резко набравшим ход. В заключительном перед разделением туре чемпионата обе команды победили, но «Норшелланн» дома едва не уступил «Брондбю». Зарешал 19-летний Эрнест Нуама: ганец на 52-й минуте сравнял счёт красивым ударом издали, на 89-й не забил пенальти, а уже в компенсированное время забил и всё же вырвал победу.