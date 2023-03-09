«Катарские боссы заключили «ПСЖ» в тюрьму». Во Франции в вылете клуба винят шейхов и Месси

«Это наш максимум, вот и всё», – сказал после поражения в Мюнхене Килиан Мбаппе. «ПСЖ» пятый раз за семь лет вылетел из Лиги чемпионов в 1/8 финала, и главная звезда парижского клуба в своей послематчевой речи явно дал понять, что настало время перемен. Газета Marca быстро отреагировала на слова Мбаппе, прямо обратившись к нему в одной из своих статей: «Если хотите выиграть Лигу чемпионов, вы уже знаете, что для этого нужно сделать».

Издание Le Figaro главным виновником поражения назвало Марко Верратти – он получил оценку 2 из 10 за матч. «Начиналось всё хорошо: «ПСЖ» в первом тайме создал впечатление серьёзной, усердной команды, которой удавалось прессинговать, ­– пишет газета. – Полная противоположность первому матчу. Но в 2023 году настала очередь Марко Верратти ошибаться и становиться виновником поражения. Слишком самодовольный итальянский полузащитник ошибся в штрафной площади, чем «Бавария» и воспользовалась. Ошибка, недостойная игрока такого уровня. Это ключевой момент этой встречи, которую в итоге выиграли немцы со счетом 2:0».

Обложка Le Figaro

Также газета утверждает, что эта неудача «ПСЖ» – очередная ошибка катарских владельцев, которые неправильно инвестируют в команду. Бывший полузащитник «ПСЖ» Давид Жинола довольно эмоционально развил эту точку зрения: «Мне противно! Мы заканчиваем такой матч разочарованиями, которые связаны с отсутствием приверженности владельцев и явных инвестиций. Проблема существует уже много лет. Есть реальная проблема! Как мы можем создавать проект, чтобы выиграть Лигу чемпионов, имея такую ​​маленькую скамейку запасных? Мы должны соответствовать этим амбициям. Полузащита «ПСЖ» не на высоте. Витинья не на высоте. Месси — тоже. Вы должны построить команду, а не бездумно добавлять таланты!»

Le Figaro устроило опрос «Кто виноват в очередном вылете команды?». Владелец «ПСЖ» получил 39,32% голосов, игроки – 43,79%.

Расстроенные футболисты «ПСЖ» Фото: Alex Grimm/Getty Images

So Foot тоже обрушился с критикой на владельцев. «На этот раз «ПСЖ» ушёл с большой сцены без сногсшибательного сценария, без стычек и гама, не предложив болельщикам толком ничего, кроме разочарования. Могло ли быть иначе? Возможно. Футбол остаётся футболом, это мир, где каждое событие не имеет рационального объяснения. Но в данном случае ясно: этот «ПСЖ» оказался заключён в «тюрьму» финансовыми вливаниями, которые в конечном итоге задушили его и приковали наручниками к трубе. Сегодня клуб расплачивается за свой выбор в тот момент, когда едва сводил концы с концами с совершенно несбалансированным набором игроков. На смену этому пришли огромные деньги и спортивная политика без видения будущего. Футбол — это что угодно, только не красивая сказка, и в нём действуют несколько невидимых правил. Но это явно не про владельцев «ПСЖ».

Издание также нашло ещё одного виновника всех бед «ПСЖ» – Месси. «76 дней прошло с момента триумфального финала, где сборная Аргентины обыграла Францию, до этого позорного вылета «ПСЖ». Однако, наблюдая за Месси в матче с баварцами, можно было подумать, что чемпионат мира проходил 10 лет назад: то, что мы увидели на «Альянц Арене», ничего общего не имело с тем, что было в Катаре. Где этот игрок, который что-то создавал каждым касанием мяча? Где этот игрок, который начинал прессинговать или хотя бы делать вид, что делает это? Во всяком случае в Мюнхене его не было. И он, за исключением нескольких редких случаев, никогда не носил майку «ПСЖ». Потому что, в конце концов, этот матч Лионеля Месси напоминает другие, что он провёл с тех пор, как приехал во французскую столицу. В «ПСЖ» он сделал своей специальностью ходьбу».

На Месси также наехал Жером Ротен, бывший игрок «ПСЖ» и эксперт RMC Sport: «Он не хочет вкладываться в этот клуб! Я видел его заявление, в котором он сказал: «Я хорошо акклиматизировался». Но к чему вы акклиматизировались? Забивать 18 голов или отдавать 16 голевых передач в матчах с «Анже» и «Клермоном»? Однако в матчах, которые имеют значение, он пропадает напрочь! Ему нужна была только зарплата. Только «ПСЖ» мог дать ему это, и, конечно же, клуб сделал всё для этого, потому что думал, что Месси поможет нам победить в Лиге чемпионов. Но это не так. Нас уже ничего не спасёт».

Обложка So Foot

Редактор L’Equipe назвал поражение «ПСЖ» «похоронным звоном по иллюзии и нескольким последовательным и шатким спортивным решениям». «В то время как финал 2020 года в особом формате в разгар эпидемии и полуфинал 2021 года предполагали взлёт проекта, «ПСЖ» снова будут высмеивать всей Европой за их новые богатые пути. Владельцы не понимают принципиальной неспособности клуба расти в таких условиях».

При этом издание Le Parisien считает, что, «несмотря на эту новую пощёчину в ЛЧ, революция подождёт»: «Вылет из Лиги чемпионов возвращает «ПСЖ» в ситуацию, с которой он сталкивался много раз. Будущее клуба и его лидеров больше чем когда-либо зависит от решений Килиана Мбаппе. Но революции не будет. По крайней мере, сейчас. Нассер Аль-Хелаифи никогда не принимает решений сгоряча и часто выбирает стабильность. В 2017 году после худшего унижения в истории клуба он не уволил Унаи Эмери — и не ошибся. Понятно, что Париж по-прежнему не соответствует уровню затрат, но на глобальные решения нужно время».