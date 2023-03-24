Адебайор не мог ходить до четырёх лет и ненавидел «Арсенал». Каким мы запомним его карьеру

Бывший нападающий сборной Того, «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Реала» Эммануэль Адебайор объявил о завершении карьеры в 39 лет. Форвард через соцсети рассказал о своём решении: «Моя карьера профессионального спортсмена была полна взлётов и падений, но она была невероятным приключением. Спасибо моим фанатам, что были рядом со мной на каждом шагу. Я очень благодарен за всё и взволнован тем, что должно произойти». Расскажем о парадоксальной и удивительной жизни, а также карьере Адебайора.

Адебайор не мог ходить в течение первых четырёх лет жизни. Надежда на исцеление для ребёнка угасала, но произошло чудесное событие. Четырёхлетний малыш с мамой объездил всю Африку в надежде найти доктора, который излечит Эммануэля. Отчаявшись, мать отвела будущего футболиста в церковь. «Там ей сказали, что будут молиться за меня семь дней, и, если через неделю я не начну ходить, значит, не буду ходить никогда. Мама заплакала. Они начали молиться в воскресный полдень. На протяжении недели я ни разу не встал на ноги. В ночь с субботы на воскресенье мама уже выплакала все слёзы и снова отнесла меня в церковь. Наступило утро. В девять часов утра я лежал на полу, а за окном играли дети. Вдруг кто-то из них случайно угодил мячом в церковь. Мяч прокатился по проходу между рядами скамеек и остановился. И первым, кто вскочил и побежал к мячу, был я. Я хотел этот мяч. Все в церкви тогда решили, что моё будущее связано с футболом. Да, эта история звучит невероятно, но это правда! Это было чудо. Мама постоянно напоминает мне об этом», – рассказывал о своём детстве Адебайор.

Эммануэль Адебайор Фото: Из личного архива футболиста

Это невероятное событие оказало решающее влияние на выбор будущего. Также Адебайор остаётся глубоко религиозным человеком, имеющим тесную связь с церковью: «Всё, что я делаю в жизни, я отдаю в руки бога, моего создателя. Он дал мне шанс быть там, где я есть сегодня, и он тот, кто может забрать всё это у меня. Для меня нет ничего важнее бога».

Адебайор провёл большую часть своей юности в родном Того, где посещал Центр спортивного развития Ломе. С 1998 по 1999 год Эммануэль выступал за юниорский клуб «Агаза», в котором его заметили скауты «Метца». В 1999 году форвард переехал во Францию, где и начал профессиональную карьеру. Адебайор дебютировал в Лиге 1 17 ноября 2001 года в матче с «Сошо». За два сезона в «Метце» тоголезец провёл 53 матча, забил 19 мячей. После этого Адебайор ушёл на повышение: его выкупил «Монако». В первом же сезоне Эммануэль с монегасками попали в финал Лиги чемпионов, где клуб уступил «Порту» Жозе Моуринью (0:3). Адебайор, сразу ставший основным форвардом, провёл в Монако два с половиной года.

Эммануэль Адебайор в «Монако» Фото: Eddy LEMAISTRE/Getty Images

Зимой 2006 года тоголезец перешёл в клуб, с которым ассоциируется у большинства болельщиков – «Арсенал». Сумма трансфера составила € 10 млн. За лондонцев Адебайор дебютировал в матче с «Бирмингемом», который «канониры» выиграли 2:0, а сам тоголезец забил в первой же встрече. В сезоне-2006/2007 Эммануэль оформил восемь мячей в составе «Арсенала», а после ухода Тьерри Анри стал главной ударной силой.

В мае-2007 Адебайор подписал с «Арсеналом» новый долгосрочный контракт. В следующем сезоне тоголезец забил 30 голов, став лучшим бомбардиром команды, и вошёл в символическую сборную АПЛ по итогам чемпионата. «Арсенал» боролся за титул, но в итоге занял третье место, уступив четыре очка «МЮ». Гол, забитый Эммануэлем на 52-й минуте матча 13-го тура чемпионата-2007/2008 с «Редингом» (3:1), стал для «канониров» тысячным в Премьер-лиге.

Эммануэль Адебайор в «Арсенале» Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Несмотря на слухи о возможном переходе Адебайора в «Милан», он остался в клубе на третий полноценный сезон. Проведя в лондонском клубе ещё год (забил 16 мячей), тоголезец принял решение перейти в «Манчестер Сити». Всего за «Арсенал» Эммануэль провёл 142 матча и забил 62 мяча.

В «Сити» потихоньку обретающий новый статус Адебайор перешёл за € 35 млн. Позже футболист рассказывал, что хотел остаться в «Арсенале», но в итоге покинул клуб из-за Арсена Венгера: «У меня была встреча с Венгером в его офисе. Тогда он сказал, что я должен уйти, потому что тренер больше не видит меня в команде, а я должен двигаться дальше. Ответил ему, что хочу остаться. В ответ услышал: «Нет, никакой конкуренции не будет. И мы не собираемся её для тебя создавать. Либо ты уходишь, либо остаёшься и не играешь совсем».

У меня не было иного выбора, кроме как перейти в «Манчестер Сити», к которому я был рад присоединиться. И на следующий день после того, как состоялся мой переход в «МС», я увидел, что на пресс-конференции Венгер рассказывал, как я хотел уйти за деньгами и всё такое. С того дня стал ненавидеть «Арсенал». Это не относится к болельщикам, которые первыми в Англии стали петь песни с моим именем. Даже по сей день, когда смотрю матчи «Арсенала», хочу, чтобы он побеждал, но в то же время желаю ему поражений, поскольку внутри меня сохранилась большая злость». Важные слова Адебайора, которые найдут своё отражение в будущем.

В 5-м туре АПЛ-2009/2010 «Сити» принимал дома «Арсенал». На 80-й минуте Адебайор забил третий мяч «горожан», замкнув головой подачу Шона Райт-Филлипса. После гола Эммануэль совершил один из самых быстрых забегов в своей жизни, подкатившись к трибуне «Арсенала». Болельщики бывшей команды пришли в бешенство. По итогам встречи Футбольная ассоциация Англии вынесла решение условно дисквалифицировать нападающего «Манчестер Сити» на два матча за празднование гола.

Адебайор отмечал, что «может смириться, что его наказали за празднование, но сам штраф кажется чрезмерным». Через пару лет Эммануэль извинился за выходку: «То, что случилось два года назад, можно считать чрезвычайным происшествием, и хочу принести извинения болельщикам «Арсенала». Мы все люди и иногда не можем контролировать эмоции. Я сожалею, что сделал, и приношу извинения, хотя и знаю, что мои извинения ничего не изменят. Для меня та история в прошлом».

Эммануэль Адебайор в «Манчестер Сити» Фото: AMA/Getty Images

Сезон-2009/2010 тоголезец провёл в статусе игрока основы, а на следующий год сел в запас. В январе 2011 года за форвардом пришёл мадридский «Реал» и взял игрока в аренду с необязательным правом выкупа.

Эммануэль Адебайор экс-нападающий «Реала» «Уже чувствую себя здесь как дома. «Реал» – это шанс, о котором я мечтал. Я уже играл за большие клубы, но знаю, что мадридские болельщики особенные, они очень требовательные – хотят не только видеть победы, но и красивую игру. Постараюсь завоевать их сердца. Буду играть там, куда меня поставят».

Забавно, но именно за полгода в Испании Эммануэль выиграл свой единственный трофей в карьере – Кубок Испании. Тоголезец провёл 22 матча за «Реал» и забил восемь голов, но не убедил Жозе Моуринью в собственной необходимости.

По возвращении в Англию Адебайор снова разозлил фанатов «Арсенала»: он ушёл в аренду к злейшим врагам – в «Тоттенхэм». В одной из очных встреч между командами нападающий за 18 минут сначала стал героем, а затем антигероем: на 10-й минуте он забил «Арсеналу», а через семь минут влетел прямой ногой в полузащитника Санти Касорлу и начал драку. Она закончилась только после того, как Адебайора удалили.

Тоголезец своей фигурой добился невозможного: он объединил болельщиков «Тоттенхэма» и «Арсенала» в ненависти к своей персоне. Позже фанаты «шпор» продолжили не любить Эммануэля. Например, в сезоне-2014/2015 он редко появлялся на поле, а летом отклонил предложения «Вест Хэма» и «Астон Виллы» (по финансовым соображениям). Осенью 2014-го Адебайор настолько был не в форме, что тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино заявил: «С ним всё ясно, не нужно что-то объяснять. Он не входит в мои планы и планы клуба». После этого Адебайор, зарабатывая € 130 тыс. в неделю, почти полгода тренировался с юношеской командой. Но в феврале всё же был возвращён в основу. А на первую тренировку приехал на «Роллс-Ройсе» за € 500 тыс.

Эммануэль Адебайор в «Тоттенхэме» Фото: Clive Rose/Getty Images

Позже стало известно, что в 2015 году Эммануэль переживал тяжёлый период. В конце лета 2014-го умер его брат Питер, а другой брат – Кола – обвинил в этом футболиста. Он отметил, что Эммануэль недостаточно активно помогал брату с бизнесом, и это подорвало его здоровье. Адебайор в ответ рассказал, что Питер и Кола хотели его убить. Он опубликовал несколько постов в соцсетях с подробностями: «Однажды, когда я играл за «Монако», ко мне без предупреждения приехали братья, Кола и Питер. Они сказали, что хотят вести автомобильный бизнес, и им были нужны деньги. Целая куча денег. Я сказал, что помогу, когда получу зарплату, и они остались ждать. Как-то ко мне пришёл добрый друг Паджо и, когда он уходил, я дал ему € 500. Когда мой брат Кола увидел это, он очень огорчился. Он спросил меня, почему я отдал эти деньги Паджо, а не ему. Я пытался объяснить, что ему нужно было намного больше, но он не успокаивался. На следующее утро я проснулся от того, что брат приставил к моему горлу нож. Питер был безумный, Кола не лучше. Он кричал, что я зря трачу их время.

Я спросил у своих братьев: «Значит, так вы хотите со мной разобраться? Ну, давайте, убейте меня и заберите деньги». Но они убрали нож. Я вызвал полицию, но не стал заявлять на братьев. Они – родная кровь. Питер вскоре уехал, и я остался с Колой. Я нашёл способ дать ему всю сумму, я сделал это ради своей безопасности». К слову, с родственниками Адебайора связана ещё одна интересная история: играя ещё за «Монако», Эммануэль пристроил в одну из футбольных академий Франции младшего брата – Ротими. Через неделю юный футболист украл у одногруппников 21 мобильный телефон.

«Тоттенхэм» – последний большой клуб в карьере Адебайора. После «шпор» Эммануэль остался в Лондоне, перейдя на сезон в «Кристал Пэлас». Затем на три с половиной года уехал в Турцию, где забивал за «Истанбул Башакшехир» и «Кайсериспор». В 2020-м форвард провёл пару матчей в Парагвае за местный «Асунсьон», а последним клубом в карьере в 2022-м стал тоголезский «Семасси».

На излёте карьеры Эммануэль порадовал болельщиков родной страны. А в 2006 году он стал буквально кумиром нации, когда благодаря его бомбардирским подвигам сборная Того впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата мира. Несмотря на небольшой конфликт с руководством сборной на Кубке африканских наций – 2006, Эммануэль стал капитаном Того на турнире. Но на ЧМ в Германии африканцы проиграли во всех трёх встречах, а позже ни разу не отбирались на мировые первенства.

В феврале-2016 Адебайор объявил о завершении международной карьеры. И опять по нестандартной причине. Тренер Того посчитал, что Эммануэль недостаточно уважает сборную, а футболист решил, что национальная команда недостаточно уважает его. Причиной конфликта стало решение нападающего не приезжать в расположение сборной. Матч с Джибути был менее приоритетным, нежели игра за «Тоттенхэм». Ранее Адебайор уже игнорировал сборную и упрекал президента местной федерации в безразличии к интересам команды. После матча с Джибути, который в итоге тоголезцы выиграли, тренер Том Сайнтфит сказал, что больше не собирается приглашать Эммануэля. Но уже через месяц после того, как Того не попал на Кубок африканских наций, тренер заявил, что «готов к диалогу и надеется, что Эммануэль поймёт, что хочет помочь своей сборной». В итоге Адебайор вернулся в национальную команду, окончательно завершив международную карьеру в 2019-м.

Эммануэль Адебайор в сборной Того Фото: Manus van Dyk/Getty Images

В феврале 2023 года, незадолго до окончания карьеры, тоголезец приезжал в Москву на Кубок Легенд. Адебайор выступал за сборную легенд Африки, занявшую на турнире 5-6-е место. Тогда в интервью «Чемпионату» Эммануэль рассказал, что ранее мог оказаться в российском клубе.

Эммануэль Адебайор бывший нападающий «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Реала» «Были ли когда-нибудь предложения из России? От «Спартака» – причём неоднократно. Но я был парнем из Африки, перед которым была возможность играть за лучшие клубы мира, такие как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Реал». У меня не было причин выбрать Россию. Когда «Спартак» интересовался мной? В 2008-м, 2009-м, 2010-м, 2011-м и 2012-м – то есть они хотели взять меня пять лет подряд. Я понимал, что им нужен, но Англия для меня была наиболее привлекательным вариантом».

А ещё Адебайор рассказывал забавную историю, связанную с экс-партнёром по «Арсеналу» – Андреем Аршавиным. «Играем какой-то матч. Перерыв. Мы в раздевалке. И вдруг слышим звуки из соседнего кабинета врачей и массажистов. Оказывается, Аршавин смотрел там порно на компьютере. Это было очень забавно. Я не знал ни одного игрока, который смотрел бы порно в перерыве матча! Только Аршавина, ха-ха. Но самом деле, у меня всегда были отличные отношения с Андреем», – сообщил тоголезец. Неизвестно, шутил он или нет. Но как болельщики в России, так и фанаты по всему миру точно запомнят колоритного тоголезца – одного из самых известных и одиозных африканских футболистов.