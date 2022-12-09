«При Месси и Роналду ситуация резко меняется». Что стоит за работой фотографа на ЧМ-2022

Сколько стоят камеры? А что будет, если футболист разобьёт их мячом? Тут все-все ответы.

Наш фотограф Дмитрий Голубович сейчас работает на катарских стадионах. Мы попросили его рассказать, как вообще снимают матчи чемпионата мира по футболу. Почему там такой жёсткий регламент и какие возникают проблемы.

1. Сколько вообще фотографов? А сколько кадров они делают?

На ЧМ-2022 аккредитовались больше 500 фотографов. В медиацентре постоянно очереди, всё битком. На матче у поля работают чуть больше 200 человек. Плюс некоторые садятся на трибуну и ещё распределяются по крышам – там, где прожекторы стоят. Туда запускают с касками и страховкой за два часа до матча. Получается порядка 300 фотографов на одном матче, если брать топовую игру. На проходных встречах меньше. Из России я насчитал пять журналистов из трёх изданий – это включая меня.

За игру делаю порядка 4-5 тысяч фотографий. Если крутой матч со звёздами, то 7-8 тысяч кадров. Каждый – 8-12 мегабайт. У меня карточка памяти на 64 гигабайта. Бывает, что к концу игры она уже под завязку. В редакцию отправляю 150-200 кадров с матча. Бóльшая часть идёт в архив, а 40-50 оперативно публикуются. Мне требуется минута, чтобы передать кадр в редакцию. Агентства (Getty, AFP, Reuters…) отправляют моментально и уже редакторы делают описание. Я скидываю фотографии сразу после гола или важного момента. Ну и по итогам таймов, само собой.

Что стоит за работой фотографа на ЧМ-2022 Фото: Foto Olimpik/Getty Images

2. Что по оборудованию? Оно тяжёлое и дорогое?

В Катар я взял три камеры Canon, шесть объективов, передатчик для удаленной работы камеры, штатив, монопод и кучу различной мелочовки. Это ещё скромный набор – у других побольше. Технику выдаёт редакция, но какие-то свои объективы тоже взял. Думаю, около 15-20 килограммов получилось. Хорошо, что с чемоданом езжу. Раньше таскал всё на себе, и рюкзак не справлялся с весом.

Оборудование – дорогое. Если брать новенькую камеру Canon R3, то она порядка 8000 $. Объективы ещё дороже получаются. У меня на матче сломалась камера, и мне на время чемпионата мира дали в пользование камеру стоимостью 7000 $.

Набор Дмитрия Голубовича Фото: из личного архива Дмитрия Голубовича

3. Так, стоп. Кто-то выдаёт технику бесплатно?

Да, в медиацентре есть зоны ремонта и проката Canon, Nikon и Sony. Всё бесплатно: почистить, настроить, починить, если есть запчасти. У меня на матче сломалась камера, и работать с другой было проблематично. Canon выделил мне камеру на весь ЧМ! Отдельная благодарность Константину Лейферу, который спас меня. Отдал мне сломанную деталь, которую можно будет отремонтировать в Москве. В России трудно найти такие запчасти.

4. Если техника такая дорогая, то могут и украсть?

На чемпионате мира безопасность на крутом уровне. Не слышал про смельчаков, которые на стадионе пытались бы украсть камеры или линзы. Многие фотографы просто оставляют на местах аппаратуру и уходят по своим делам. Техника на несколько миллионов рублей просто лежит возле стульев.

На стадионах есть люди, которые за этим следят. Там в принципе практически невозможно стырить камеру. Знаю, что однажды на матче чемпионата России украли камеру из-за ворот. О других случаях не слышал.

Что стоит за работой фотографа на ЧМ-2022 Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

5. Самое дорогое из техники – линзы. Какие используют на матчах?

Большинство фотографов у поля снимают на 400-миллиметровые. Остальные берут в зависимости от задач. Некоторым нужно побольше портретов Роналду, те возьмут 500 миллиметров. Кому снять вип-персон на секторе – 600 миллиметров. Соответственно, если фотограф сам находится на трибуне, то тоже нужны линзы по 600 миллиметров.

Все эти линзы стараются беречь максимально. В багаж их сдавать опасно – могут разбить. Когда я летел из Москвы, то повесил себе на плечо, а остальное отдал в ручную кладь.

6. Какие места для фотографов самые желанные? Как вообще рассаживаются?

Лучшие места – однозначно у угловых флажков. Туда футболисты бегут праздновать гол, там самые сочные эмоции. Часто фотографам отводится место только за воротами, но на чемпионатах мира нам отдают ещё и бóльшую часть дальней бровки. Не ту, что у скамеек, а напротив которая. Надо учитывать, что за воротами встают ещё и ТВ-шники, поэтому приходится сильно ужиматься.

На ЧМ-2018 места фотографам распределялись по живой очереди – брали билетик с номером стула. В Катаре от этого отказались и организовали электронную очередь на сайте. Так гораздо удобнее, экономит время всем.

Из-за того что не играет сборная России, мне сложнее получить аккредитацию и места. Получаю их по остаточному принципу. Вообще, есть четыре группы: A – самые крупные агентства, B – фотографы из стран, которые играют, C – все остальные, D – те, кому не дается право выбора места, и они получают его автоматически. Я отношусь к группе С. Места за воротами мне не достаются. Дальше уже, как успеешь зайти на сайт и выбрать сидение.

Что стоит за работой фотографа на ЧМ-2022 Фото: Elsa/Getty Images

7. Сейчас стадионы строят так, что фотографы сидят чуть ниже уровня поля. Зачем?

Знаю, что в Англии это уже норма. Все фотографы находятся ниже уровне поля. Это делается, чтобы фон был чистым – без лишних рекламных баннеров и стюардов, которые стоят по всему периметру. Если на фоне болельщики, то кадры выходят атмосфернее. В Катаре такого и близко нет. Тут фон грязный, фанаты сидят высоко, и рекламные баннеры лезут в кадр.



Можно, конечно, снимать с трибуны, но там свои плюсы и минусы. С одной стороны, ты захватываешь любой момент, где бы на поле он ни случился, и тебе никто ничего не перекроет. С другой стороны, получаешь зелёный газон в качестве фона. А ещё лица опущенные вниз не всем нравятся.

8. Мы видели камеры на газоне за воротами. Что будет если их разобьют мячом?

По моим подсчетам примерно 30-35 камер стоят возле сетки у каждых ворот. При выборе матча на сайте можно подать заявку на установку ремоут-камеры с дистанционным управлением. Но приоритет отдают крупным агентствам.

Взгляд из-за ворот Фото: Elsa/Getty Images

Если какую-то камеру разобьют мячом, то никто даже не обратит внимания. Вот если футболист специально сломает, то это уже вызовет резонанс – придётся ответить или хотя бы извиниться. Честно, не слышал, чтобы разбитую технику компенсировал кто-то из игроков. Фотографы сами ремонтируют. Я видел на матче Аргентины, как футболист разбил камеру за воротами. Вроде там сама камера в порядке, а вот отлетевшему объективу пришлось совсем плохо.

9. А разминку тоже фотографируют? А знаменитостей на трибунах?

Большинство фотографов забивают на разминку. Но при Месси и Роналду ситуация резко меняется – сразу аншлаг. Все встают поближе, чтобы снять больше портретов и эмоций. На разминке футболисты могут улыбаться, кричать, ругаться. Во время матча такое поймать намного сложнее.

В 1/8 финала Роналду остался на скамейке. В результате перед ней началась настоящая давка. Всем нужен был кадр с Роналду среди запасных. Среди фотографов настоящее пихалово началось – все хотели напротив него встать. Кто-то вообще доставал телефон и делал селфи с Роналду. Я тогда в сторону поля ушёл.

Что стоит за работой фотографа на ЧМ-2022 Фото: Marc Atkins/Getty Images

Есть задача фотографировать и знаменитостей. Сложность в том, что они прячутся в своих vip-комнатах или сидят за стеклом. Реальнее всего их поймать, когда футболисты выходят на поле, и тут тяжело разорваться между полем и трибунами. Здесь уже смотря кого удалось найти. Условно Инфантино не так интересно поймать в очередной раз, а вот Это'О или Бекхэма – другое дело. Можно найти знаменитость, которую не заметят остальные, и тогда только у тебя будет такой кадр.

10. Какие проблемы возникли именно на этом чемпионате мира?

Очень холодно на стадионах. Так врубают кондиционеры, что реально сносит воздухом. Многие с первых дней заболели – настолько дуют кондеи. На улице +30, а заходишь на арену — и там +20 и продувает. Стресс для организма. Я уже на второй день сильно заболел. Хорошо, что в медиацентре есть медпункт, где меня посмотрели и бесплатно дали лекарства. Они быстро помогли, в отличие от тех, что я покупал в аптеках.

Ещё, конечно, беда с волонтёрами и секьюрити. Они совсем не подготовлены. Ничего не знают, ничем не могут помочь. Все повторяют «sorry, don’t know» («простите, не знаю»). Чтобы найти вход на стадион для журналистов, приходится искать самому. Все волонтёры в метро знают только фразу «Metro – this way» («метро – сюда»). Это раздражает, и болельщики уже просто стебутся. Придумывают кричалки с «Metro – this way».

Так врубают кондиционеры, что реально сносит воздухом Фото: из личного архива Дмитрия Голубовича

А ещё отдельный привет стюардам, которые на матчах сидят рядом с нами. Они одеты очень тепло – куртки и штаны, поэтому специально направляют кондеи на себя. Им нужно охладиться, а нам дует в спину. Возникают споры. Я один раз попросил стюарда направить кондей в другую сторону, он ответил: «What about me?» («Как на счёт меня?»). Сошлись на том, что направили чуть в сторону.

11. В фотографов прилетает что-то с трибун?

На чемпионате Европы в Дании прилетали полные пивные стаканы. Тут в Катаре пива нет, так что всё спокойно и мирно. Наоборот, фотографы кидают бутылки на трибуну, когда болельщики просят попить. Вода для фотографов бесплатная, её можно набрать сколько угодно из холодильника.

12. Лучший и худший стадион ЧМ-2022 для съёмки?

Все стадионы примерно одинаковые в этом плане. Выделяется только «Халифа» – там много пространства и не приходится толкаться. Худшая арена – «Лусаил». Там как раз очень узко между трибунами и рекламными щитами. Фотографы не всегда могут разойтись – приходится постоянно кого-то пропускать. А так в целом всё необходимое есть для работы.

Мне вообще эти стадионы напоминают российские. «Халифа» похож на сочинский по форме. Как и «Эдьюкейшн» на мордовский. «974» – Екатеринбург, где тоже хотели разобрать арену. «Эль-Тумама» — как нижегородский стадион. «Эль-Байт» чисто по размаху – «Лужники». «Ахмед бин Али» – это «Открытие». Только «Лусаил» ни на что не похож.

Что стоит за работой фотографа на ЧМ-2022 Фото: Liu Lu/Getty Images

13. Реально ли снимать на дрон? Если не поле, то хотя бы болельщиков у арены?

Нереально. Слишком много полицейских вертолетов и даже полицейских коптеров с реальными мигалками. Запуск дрона нерезиденту Дохи в принципе строго запрещен. Там очень большой штраф. Хотя я видел, как кто-то летает на маленьких дронах – не знаю, с разрешением или нет.

14. Американский футболист во время матча вытер руки о фотографа, чтобы вбросить мяч. Что это было?

Удивительно, что такое случилось. Может, они знакомы, и футболист это сделал по приколу. Я не знаю этого фотографа, но в любом случае это неприемлемо. Я бы посмотрел на реакцию футболиста, если бы репортер поступил с ним так же. Не представляю, как я сам бы отреагировал на месте того фотографа. Это доли секунды, и ситуация нестандартная. В любом случае я бы спросил, не офигел ли он.

15. Какие распространённые ошибки случаются?

Основной косяк – промах по экспозиции или балансу белого, когда снимаешь сначала трибуны, где темно, и переключаешься на матч, где светло. Когда Роналду праздновал гол, я промахнулся с экспозицией, и кадр получился слишком белёсым.

На этом чемпионате мира ещё одной ошибкой фотографов был сон на рабочем месте. Когда приходится постоянно работать на двух матчах в день, то ты спишь мало. Я сам видел, как китайский коллега просто уснул у поля с камерой в руках. Спал по несколько минут: вырубался, а как трибуны начинали скандировать – просыпается и работал. Потом снова в сон проваливался.

На этом чемпионате мира ещё одной ошибкой фотографов был сон на рабочем месте Фото: кадр из трансляции

16. Кто из игроков фотогеничный, а кто наоборот?

Прям откровенно с «кривым» лицом не встречал. Больше всего рассмешил Рюдигер, который, подойдя к ауту и заметив съёмку фотографов, начал что-то бубнить и делать недовольную рожу. Фотографу полезно знать манеры игроков и понимать футбол. Ты знаешь, куда игрок подаст с углового. Ну или просто предчувствуешь действия, которые происходят постоянно.

17. А нужно что-то снимать за пределами стадиона?

Да. В основном – болельщиков: традиционные наряды и какую-то движуху перед ареной. Ну и красивых девушек. Ту же Ивану Кнолль (хорватская модель) фотографы вечно ищут, чтобы сделать как можно более удачные кадры с ней.

Фотографы вечно ищут хорватскую модель Ивану Кнолль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

18. Насколько российские фотографы отстают от европейских? Или не отстают?

Ни в чем особо не уступаем. У нас такие же топовые фотографы, как у Getty. Просто, чтобы пробиться туда, нужно находиться в Европе. Чемпионат России никому не интересен за рубежом, поэтому на нашу работу мало кто обращает внимание. Мы фотографируем не хуже – это доказал ЧМ-2018.



Есть какие-то небольшие вещи, в которых отстаём. У нас нет ракурсов из верхнего угла ворот. У нас только камеры телевизионщиков там стоят, а Getty ещё и с такого ракурса делает картинку.

19. Что для фотографа удачно отработанный матч?

Главное – не промахнуться в ключевой момент. Там может быть доля секунды, но ты обязан поймать кадр: эмоции футболиста, стычку игроков, замес на трибуне. Всё надо заснять, чтобы кадр получился резким. Удачей будет, если футболисты побежали праздновать в твою сторону и ты заснял радость победителей.

20. Покажи фотки, которые тебе удались в Катаре?

Вот 25 кадров. Часть из них уже публиковалась на «Чемпионате».

Больше фотографий Дмитрия Голубовича – в его телеграм-канале.