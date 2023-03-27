Ла Лигу разрывает нападающий середняка. А ведь от Унала отказался «Ман Сити»!

В этом сезоне Роберт Левандовски забил 15 голов и возглавляет бомбардирскую гонку в Примере. Вслед за ним идёт турецкий форвард Энес Унал с 13 мячами. Во многом благодаря ему «Хетафе» сейчас идёт на 13-м месте, а не в зоне вылета. Рассказываем, откуда взялся Энес Унал, который может стать главным снайпером Примеры сезона-2022/2023.

Okko. Отбор на чемпионат Европы — 2024 начался! Подключайся к трансляции матчей топ-сборных в

Энес Унал долго не мог раскрыться

Унал – воспитанник «Бурсаспора». За основную команду турецкого клуба нападающий сыграл 54 матча, забил семь голов и сделал три результативные передачи. Энес не блистал результативностью в первые годы карьеры и даже не успел себя показать в чемпионате Турции – через два года после дебюта в большом футболе его купил «Манчестер Сити» за € 4,4 млн. К нападающему проявляли также интерес «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но он выбрал «горожан» и, кажется, ошибся. Унал не сыграл ни одного матча за «Манчестер Сити» и постоянно ездил в аренды – в «Генк», «НАК Бреду», «Твенте».

Энес Унал в «Твенте» Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

В Нидерландах нападающий заиграл: сначала оформил 9+2 по системе «гол+пас» в 11 матчах за «НАК Бреду» во втором дивизионе, а на следующий год наколотил 18 мячей и добавил к ним четыре ассиста в 32 играх за «Твенте» в Эредивизии. Резкий прогресс игрока всего за год удивил многих, и главный тренер «Лилля» Марсело Бьельса сделал турецкого нападающего приоритетной целью на ближайшее трансферное окно. Однако переход Унала во французский клуб не состоялся – «Манчестер Сити» продал форварда за € 14 млн в «Вильярреал».

Той же осенью турецкий нападающий вошёл в число 25 кандидатов на звание футболиста Европы не старше 21 года и ушёл в аренду в «Леванте». Там Энес Унал сыграл всего семь матчей (один гол, одна передача) и вернулся в «Вильярреал», где провёл вторую часть сезона (во всех турнирах – 31 игра, пять мячей, три ассиста). В августе 2018 года нападающий отправился в аренду на два года в «Вальядолид», но и там не блистал – 14 голов в 71 матче. В первые три года в Примере Унал забивал по шесть мячей за сезон.

Унал нашёл свою команду в Испании

Если «Манчестер Сити» заработал на продаже форварда «Вильярреалу», то «жёлтая субмарина» потеряла € 5 млн. Летом 2020 года «Хетафе» получил игрока за € 9 млн. И тут Унала прорвало, но не сразу. Сезон-2020/2021 стал для него худшим в Испании: как с точки зрения результативности, так и игрового времени. Четыре гола и две передачи турка помогли «Хетафе» избежать вылета – команда оторвалась от «красной зоны» на четыре очка. На следующий сезон Энес забил 16 голов в 37 матчах Примеры, отметившись дублями в матчах с «Эспаньолом», «Леванте», «Атлетико» и «Алавесом». Форвард занял пятое место в гонке бомбардиров, а «Хетафе» чудом избежал вылета – клуб вместе с «Мальоркой» и «Кадисом» опередил вылетевшую «Гранаду» на одно очко.

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Прогресс Энеса связан во многом с приходом на пост главного тренера «Хетафе» Кике Флореса. Ни при Хосе Бордаласе, ни при Мичеле нападающий не демонстрировал такой результативности. С Мичелом «Хетафе» проиграл семь матчей из восьми на старте сезона-2020/2021, а Унал ничем не отметился в этих играх. Зато в текущем розыгрыше турецкий форвард тащит «Хетафе». Команда занимает шестое место с конца по забитым мячам в Примере, но идёт на 13-м месте с 29 очками. Из 27 голов «Хетафе» 13 на счету Унала.

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Нападающий показывает феноменальную статистику в 2023 году: отправил по мячу в ворота «Эспаньола», «Атлетико», «Райо Вальекано», «Вильярреала», «Севильи» и сделал дубли в играх с «Жироной» и «Кадисом». Таким образом, Унал принёс «Хетафе» 13 очков. По состоянию на ноябрь форвард входил в пятёрку игроков из топ-5 лиг, на которых чаще всего фолят, а месяц назад Opta назвала турка самым бьющим игроком Ла Лиги – у него 25% ударов «Хетафе». Интересно, что в сборной Турции Энес Унал далеко не на ведущих ролях. Дебютировал там он в 2015 году, однако за всё это время у него лишь 31 матч, 3 гола и 3 ассиста (последний он сделал в прошедшую субботу в игре с Арменией).

Унал качественно исполняет штрафные и дальние удары, борется в воздухе и отлично завершает атаки. Кроме того, форвард часто прессингует, отбирает мяч после потерь, предпочитает играть в короткий пас и постоянно ищет свободное пространство. Большой вопрос – будет ли так эффективен игрок в команде уровнем выше или с другим тренером. Унал связан с клубом контрактом до лета 2025 года, но, вероятно, уже этим летом кто-то из топ-8 Примеры захочет перехватить 25-летнего форварда. Главное сейчас – опередить Роберта Левандовского. Тогда трансферная стоимость Унала (€ 25 млн по Transfermarkt) ещё более возрастёт.