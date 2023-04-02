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Российские легионеры в Европе: где играет Роман Нойштедтер — защитник борется за выход в еврокубки в Бельгии, статистика

Экс-игрок сборной России рвётся в еврокубки. Нойштедтер неожиданно успешен в Бельгии
Анатолий Романов
Нойштедтер неожиданно успешен в Бельгии
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Роман оказался не нужен «Динамо», но стал основным игроком «Вестерло».

Летом 2021-го Роман Нойштедтер ушёл из московского «Динамо» и полгода оставался без клуба. Казалось, на этом карьера 34-летнего защитника-универсала закончится. В РПЛ и в Германии, где Нойштедтер вырос как футболист, экс-игрок сборной России подходящих вариантов не нашёл, но остался в профессионалах и сегодня, судя по всему, переживает вторую молодость.

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Удивительно, куда занесло Нойштедтера – во второй дивизион чемпионата Бельгии! Впрочем, так низко защитник опустился всего на полгода, поскольку на момент подписания контракта его новая команда «Вестерло» занимала первое место, и было понятно, что жёлто-синие вернутся в элиту. Роман сделал шаг назад, чтобы потом сделать два вперёд.

«Вестерло» – небольшой клуб даже по бельгийским меркам. Он был основан ещё 90 лет назад, но в высшем дивизионе закрепился только с конца 1990-х. Лучший результат в истории – шестое место, которое жёлто-синие занимали трижды (2000, 2004, 2009). Один раз клуб из провинции Антверпена выиграл значимый трофей: Кубок Бельгии в 2001 году. В еврокубках «Вестерло» выступал четыре раза – дважды в Кубке Интертото и дважды в Лиге Европы/Кубке УЕФА. Пройти удалось лишь одного соперника. Победа над финским ТПС в 2011-м пока остаётся единственной для «Вестерло» на международной арене.

К слову, владеет жёлто-синими не бельгиец, а турецкий бизнесмен Октай Эрджан. Для него «Вестерло» – это «семейный клуб, для которого важны и спортивные амбиции, и социальная составляющая». Играют Нойштедтер и его партнёры на стадионе Het Kuipje, вмещающем всего чуть более 8000 зрителей. Перевести название арены можно как «Маленький танк». Есть мнение, что это отсылка к стадиону «Фейеноорда» De Kuip.

Стадион «Вестерло»

Стадион «Вестерло»

Фото: wikipedia.org

Нойштедтер довольно долго набирал форму, не попадал в заявку. Только в конце чемпионата стал выходить на поле, причём сразу с первых минут. Новый сезон в высшем дивизионе Роман начал в стартовом составе, более того, в игре с «Антверпеном», исполняя роль «опорника», вывел команду на поле с капитанской повязкой. Но заиграть в восьмом по рейтингу УЕФА европейском чемпионате (помимо топ-5 лиг, выше ещё Нидерланды и Португалия) оказалось не так-то просто. До паузы, случившейся в ноябре-декабре из-за ЧМ-2022, российский легионер чередовал появления в основе с выходами на замену и только с конца 2022-го Нойштедтер – незаменимая фигура для «Вестерло». Тренер Йонас Де Рук наконец-то определился с позицией для Романа, стабильно выпуская его в центре обороны.

За последние 10 туров чемпионата Бельгии «Вестерло» с Нойштедтером потерпел лишь два поражения. Роман – один из лидеров команды по успешным технико-тактическим действиям (86%), по количеству перехватов (7,0 в среднем за 90 минут), подборов (7,0) и отборов мяча (2,3), а также по точности передач (88%). Он выигрывает 60% единоборств.

Нойштедтер выглядит спокойным и уверенным в себе на поле, даже когда команда паникует и страдает в обороне. Бельгийские журналисты с удивлением спрашивали российского легионера о его хладнокровии после ничьей с «Гентом» (3:3). «А почему я должен напрягаться? – спросил в ответ с улыбкой Роман. – Конечно, пропускать много голов неприятно, но у защитника не всегда простая работа. Я со своим опытом стараюсь верно оценивать ситуацию и делать правильные вещи. С таким подходом можно решать многие проблемы. У нас довольно молодая команда, нормально, что иногда случаются ошибки. Нужно извлечь уроки и идти вперёд».

Нойштедтер показывает себя не только в собственной штрафной, но и у чужой. В нынешнем сезоне россиянин поучаствовал в паре голевых атак «Вестерло». В гостевом матче с «Брюгге» (новичок неожиданно обыграл участника плей-офф Лиги чемпионов со счётом 2:0) Роман пришёл к воротам соперника на стандарт, выиграл воздух и сбросил мяч на партнёра, который забил ударом в упор. А в январской игре с «Зюлте-Варегем» Нойштедтер забил сам. После углового и скидки дослал мяч в сетку фактически с линии ворот. Всего за сезон россиянин нанёс девять ударов и имел четыре явных голевых момента.

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Сейчас «Вестерло» повторяет свой лучший результат в истории – занимает шестое место. При этом отстаёт от топ-5 лишь на очко. Жёлто-синие вполне могут зацепиться за еврокубки на следующий сезон. Это будет грандиозный успех для «Вестерло». Тогда клуб наверняка активирует опцию продления контракта Нойштедтера, истекающего летом 2023-го.

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