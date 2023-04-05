Россияне ещё играют в Испании. Иосифов наконец-то забил и заставил тренера извиняться

После ухода Дениса Черышева из «Валенсии» в Примере не осталось российских легионеров. Однако во втором и третьем дивизионах чемпионата Испании наши легионеры ещё есть. Как дела у экс-игроков юношеской сборной России Никиты Иосифова и Николая Обольского?

Иосифов: выпал из основы и попросил фанатов замолчать

Иосифов проводит второй сезон в «Вильярреале». Летом 2021-го на тот момент 20-летний атакующий полузащитник уезжал в Испанию с большими надеждами. Он уже дебютировал за основу «Локомотива», сыграл шесть матчей и даже принял участие во встрече с «Баварией» в Лиге чемпионов. Никита понравился болельщикам, так что его уход называли трансферной ошибкой железнодорожников. Руководители московского клуба не договорились с отцом Иосифова, который, как утверждали инсайдеры, просил для своего сына контракт с зарплатой в € 300 тыс. в год и 50 млн рублей подъёмными. Никита достался «Вильярреалу» в качестве свободного агента. Естественно, на более скромных финансовых условиях.

Никита Иосифов Фото: Getty Images

Планировалось, что российский легионер будет играть и за фарм-клуб, и за первую команду «Вильярреала». Поначалу всё складывалось идеально. Унаи Эмери взял Иосифова на сборы, включал полузащитника в заявку на матчи чемпионата Испании и даже на игру с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов. Экс-тренер «Спартака» говорил про Никиту следующее:

«Мы очень довольны им, потому что этот парень хочет учиться. Он уже адаптировался и очень хочет как можно быстрее выучить язык. По своему футбольному стилю он подходит «Вильярреалу». У него есть скорость, хороший дриблинг, пас. И прежде всего он очень динамичный игрок. Мы даже удивлены такой быстрой адаптацией, учитывая, что он не говорит по-испански».

Вскоре Иосифов дебютировал за первую команду «жёлтой субмарины» в Кубке страны и сразу же забил гол – в ворота «Виктории». Ещё через пару месяцев впервые сыграл в Примере. Для юного российского легионера в Испании взошло солнце. Казалось, дальше будет только лучше. Но, к сожалению, с того дня экс-железнодорожник за первую команду «Вильярреала» не выходил.

Хуже того, Иосифов стал меньше играть и за фарм-клуб «Вильярреала». Если в прошлом сезоне, когда команда выступала в третьем дивизионе, Никита принял участие в 30 матчах и забил шесть голов, то в нынешнем — уже в Сегунде — россиянин провёл лишь 13 матчей. А в стартовый состав попал всего дважды! Чаще всего Иосифов оставался в запасе до финального свистка.

Никита Иосифов Фото: Alex Caparros/Getty Images

Результативных действий у Никиты не было до 19 марта. Но две недели назад он успешно вышел на замену в матче с «Картахеной». Появившись на поле за полчаса до конца при счёте 1:2, россиянин помог фарм-клубу «Вильярреала» победить. В компенсированное время Иосифов заработал пенальти (получил по ногам, убегая один на один) и сам же реализовал его. Мощно пробил под перекладину – вратарь мяч не достал. Отпраздновал россиянин в стиле Андрея Аршавина, приложив палец к губам. Это была реакция на свист в его адрес со стороны приезжих болельщиков.

Тренер «Вильярреала» после этого вынужден был просить прощения у гостей.

Мигель Альварес главный тренер «Вильярреала Б» «Я хочу извиниться перед болельщиками «Картахены». Они проехали много километров, чтобы посмотреть игру, и с ними нельзя так обращаться. Мальчик ошибся. Нужно посочувствовать пацану, ведь он давно не играл. Конечно, его реакция была не лучшей».

У Иосифова в этом сезоне Сегунды лишь 286 минут – меньше за фарм-клуб «Вильярреала» сыграл только один футболист. За это время (по сути, три полных матча) Никита нанёс четыре удара, из них два — в створ, имел четыре голевых момента и создал ещё три. Совершил 11 попыток обводки, из которых пять были успешными. Отдал 61 передачу с 84% точности. Вступил в 43 единоборства – выиграл 30%. Сделал 14 подборов мяча, четыре перехвата и четыре отбора, заработал на себе пять фолов.

Статистика вроде бы неплохая, но и забитый гол не изменил ситуацию для россиянина: Иосифов остаётся запасным в фарм-клубе «Вильярреала». До завершения контракта – ещё три года.

Обольский: отказался от больших денег в РПЛ ради Испании

Бывший нападающий «Динамо» Обольский уже почти три сезона в Испании. Он остался на том уровне, где Иосифов выступал в прошлом сезоне – в третьем дивизионе. 40 участников турнира поделены на две группы по 20 команд, и «Культураль Леонеса» из Леона, за которую играет российский нападающий, занимает сейчас восьмое место в первой группе.

Обольский – воспитанник «Динамо» и тульского «Арсенала». Столичным бело-голубым он принадлежал до лета 2020-го, получал шансы в основе. Сыграл за первую команду «Динамо» 19 матчей (16 в РПЛ, два в Кубке России и один в ФНЛ), но результативными действиями не отметился. Уезжал в аренду в Сочи и Нижний Новгород, однако и там мало чем запомнился. В Первой лиге Николай забил шесть мячей.

Николай Обольский (справа) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тогда Обольский был совсем молодым, а теперь это зрелый, 26-летний форвард. В Испании у него дела идут повеселее. Россиянин провёл 60 матчей за «Культураль Леонеса» в третьем дивизионе, стал автором 11 голов и 11 голевых передач. В нынешнем сезоне у Николая 4+5. По проведённому на поле времени он входит в топ-8 футболистов команды (1684 минуты), то есть Обольский — твёрдый игрок основы.

В сентябре наш легионер забил «Расингу Ферроль». После подачи углового оказался первым на подборе и протолкнул мяч в сетку из пределов вратарской. В октябре Обольский огорчил «Фуэнлабраду»: использовал ошибку голкипера на выходе и снова оказался первым у мяча в чужой вратарской. В декабре Николай отличился в матче с «Сансе де лос Рейес», получив мяч в левом полуфланге в штрафной и мощно пробив в дальний верхний угол. А неделю назад «Сансе де лос Рейес» пропустил ещё один гол от россиянина. Нападающий здорово сыграл на опережение – влетел во вратарскую и нанёс удар в касание.

В среднем за 90 минут игры Обольский имеет 1,07 момента и создаёт 1,12 момента (лучший показатель в команде). Наносит 1,82 удара, а в створ – 0,8. Делает 15 передач с 74% точности. Вступает в 19 единоборств, выигрывая 32% из них. Совершает 1,55 попытки обводки, из них 0,86 успешных. Зарабатывает на себе 1,23 фола.

Николай Обольский Фото: Из личного архива Обольского

Летом 2021-го Обольский мог вернуться в РПЛ. Нападающий рассказывал, что у него было предложение из Нижнего Новгорода. Он мог зарабатывать в три раза больше, чем в Испании, а с учётом премиальных и вовсе в пять раз, тем не менее сделал выбор в пользу своего нынешнего клуба:

«Отличие российского футбола от испанского в том, что в Испании всё настроено на работу, – объяснял Николай. – В России ты просто зарабатываешь, а здесь живёшь футболом. В сильных командах люди готовы играть бесплатно, и я говорю о третьей лиге. Конечно, деньги важны, однако здесь они идут второстепенно. Тебе платят, но основное – ты должен работать, тебя улучшают. Есть люди, которые долго играют в ФНЛ, но не растут. То же самое и с тренерами. А здесь все хотят стать лучше, чем вчера.

Неважно, сколько получаю в Леоне. Я здесь получаю опыт, и это намного важнее. Футбол – это как образование. Чтобы учиться в университете и потом пойти работать, ты же платишь. После этого есть образование — и идёшь работать. Сейчас я получаю образование, и мне ещё за это платят. Я бы хотел здесь быть и без денег. Грубо говоря, получаю три тысячи. Даже если бы зарабатывал тысячу… Я здесь получаю образование и опыт, который не получил бы ни в одной команде РПЛ, тем более в ФНЛ. Может, потом заработаю уже как тренер или агент, и эти знания мне ещё больше дадут. Знаю язык, знаю спортивных директоров команд… Забью 10–15 голов в третьей лиге Испании – могут уже взять в команду из Примеры или Сегунды» (в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна).

Контракт Обольского с испанским клубом истекает летом 2023-го. Интересно, не появилось ли у нападающего желание вернуться в РПЛ?