«Звезда» в финале Кубка УЕФА и победа над «Атлетико». Женские клубы России в еврокубках

В женской Лиге чемпионов в разгаре раунд плей-офф. А именно полуфиналы. «Челси» противостоит мощной «Барселоне», которая выиграла в первом матче 1:0 и ждёт лондонский клуб на «Камп Ноу». «Арсенал» и «Вольфсбург» сыграли 2:2 и будут биться за путёвку в финал в ответной игре.

В истории Лиги чемпионов было много интересных матчей и у российских клубов. С 2001 года, когда появился первый еврокубковый турнир среди женских команд, наши команды восемь раз доходили до 1/4 финала и принимали сильнейшие европейские клубы, а однажды сыграли в финале. Вспоминаем самые яркие матчи.

Первые сезоны и триумф рязанского футбола

Первый еврокубковый турнир среди женских футбольных команд появился в 2001 году под названием Кубок УЕФА. Россию представляли чемпионы и вице-чемпионы Высшего дивизиона:

«Рязань-ВДВ» (тогда «Рязань-ТНК»);

ЦСК ВВС Самара;

«Энергия» Воронеж: клуб, основанный в 1989 году Иваном Саенко-старшим (отец Ивана Саенко, бронзового призёра Евро-2008).

Турнир состоял из отборочного раунда, затем – плей-офф. В четвертьфиналах россиянки противостояли сильнейшим на тот момент шведским, немецким и английским командам.

В первом розыгрыше Кубка УЕФА «Рязань-ТНК» выиграла все три матча квалификации с голландским «Тер Лиде», греческой «Кавалой» и словацкой «Жилиной», забив 28 голов (4:0, 11:0 и 13:0 соответственно). Только в четвертьфинале футболистки «Рязани» уступили шведскому «Умео», который в будущем дважды выиграет Кубок чемпионов.

Анастасия Пустовойтова экс-футболистка «Рязани-ТНК» «На первом этапе у нас был групповой турнир, проходивший недалеко от Амстердама. Помню, что мы ездили в столицу на экскурсии, катались на лодочках. Почему так уверенно выступили? Уровень нашей команды был намного выше, чем у соперников. Это потом женский футбол в Нидерландах взлетел – они сделали скачок к домашнему Евро 2017 года».

Сейчас Пустовойтова – самая известная российская футбольная судья, а в том розыгрыше Кубка УЕФА она забила за «Рязань-ТНК» пять голов.

«В «Рязани» вообще была топовая линия нападения, – вспоминает Пустовойтова. – Наталья Барбашина, Ольга Летюшова, Наталья Зинченко: что ни атака – голевая ситуация. У меня был один очень забавный гол: играли с «Тер Лиде», и весь матч был сильный ветер. Я планировала сделать длинную передачу на наших нападающих, мяч срезался, но сильный ветер помог. В итоге залетел с о-о-очень большой дистанции прямо в девятку».

Четвертьфинал игрался традиционно в два матча. Однако домашнюю игру «Рязань» провела не в России, а в Болгарии. «В 1/4 финала мы попали на шведский «Умео», одну из сильнейших команд на тот момент. В гостях проиграли – 1:4. Домашний матч пришлось играть в болгарской Албене. В конце марта у нас ещё была зима, домашний стадион в Рязани, кажется, не был готов. Из-за этого руководство приняло решение сыграть ответный матч в Болгарии, а до этого провести там сборы».

Оба матча «Умео» в итоге взял — 4:1 и 3:1, однако для россиянок это всё равно был полезный опыт: почувствовали разницу в классе, но и поняли, куда расти. Пустовойтова забила один из голов: «Гол стал для меня особенно почётным, так как мы играли против лучших шведских футболисток, а их сборная была законодательницей мод в женском футболе».

Практически сразу после того розыгрыша Кубка УЕФА у «Рязани» начались финансовые проблемы (а сколько их ещё будет...). Ряд футболисток, в том числе Пустовойтова, покинули команду. Так что «Рязань» пришлось отстраивать заново.

«В какой-то момент игрокам было не на что жить, – рассказывает Пустовойтова. – Мне и ещё нескольким девчонкам повезло, что нас вызывали в сборную, платили суточные и за матчи. В Рязани мы все жили на базе квартирного типа. Мы, игроки сборной, ездили в магазин, набирали продуктов и кормили всех. При этом я очень благодарна «Рязани»: если бы не этот клуб, моя судьба сложилась бы совсем иначе! Именно благодаря тому сбору в Болгарии я смогла проявить себя и получить приглашение в сборную. Там был небольшой турнир с участием «Рязани», сборных России, Украины, Румынии. Я забила и потом как кандидат в сборную поехала с командой на Евро-2001 в Германии».

Анастасия Пустовойтова в «Рязани-ТНК» Фото: Личный архив Анастасии Пустовойтовой

Финал Кубка УЕФА для «Звезды-2005»

Лучший результат в женском футболе России — выход в финал Кубка УЕФА — 2008/2009. Причём для пермской «Звезды-2005» это был дебютный сезон в еврокубках. Команда получила необходимую лицензию РФС только в 2006 году. «Звезда» дошла до последнего этапа турнира без поражений. В отборочном раунде выбили действующих чемпионок «Франкфурт», а также «Глазго Сити», в четвертьфинале расправились с датским «Брондбю» (4:2 в гостях и 3:1 дома), а в полуфинале победили тот самый шведский «Умео» (2:0 дома и 2:2 в гостях).

«Почти весь матч с «Франкфуртом» был счёт 0:0, — возвращается в прошлое нападающая «Звезды» Олеся Курочкина. — И тут Александр Витальевич Григорян выпускает Анну Петровну Кострабу – нашего играющего тренера! На тот момент ей был 41 год. И она забивает головой первым же касанием! Дальше мы обыгрываем «Глазго» и идём в четвертьфинал». Победный гол в матче с «Глазго» – тоже на счету тренера Кострабы. Курочкина, к слову, сама до сих пор в деле – в 39 лет продолжает играть за «Звезду», в новом сезоне Суперлиги у неё уже три гола. Но вернёмся в сказочный 2009 год.

«В 1/4 финала играли с «Брондбю». В гостях Наталья Зинченко забила почти с центра поля, – вспоминает Курочкина. – Был фол на нашем игроке, и все кричали: «Выбей, выбей!». Ну Наташа и выбила — прямо в ворота. Мы победили на выезде, поэтому дома было сильно легче. Даже несмотря на то что мы играли не в Перми, а в Казани, на «Центральном». Наше поле не прошло лицензирование для еврокубков».

Финал Кубка УЕФА — 2008/2009 Фото: Пресс-служба ФК «Звезда-2005»

В финале «Звезду» ждал немецкий «Дуйсбург-2001». Той командой руководила нынешний главный тренер женской сборной Германии Мартина Фосс-Текленбург, которая в прошлом году вывела свою команду в финал Евро. А на поле можно было увидеть капитана сборной Александру Попп.

Тогда финал состоял из двух раундов. Домашний матч «Звезда» проводила также на стадионе «Центральный» в Казани. 16 мая в первой игре финала, который в прямом эфире транслировал телеканал «Спорт», «Звезда» «сгорела» – 0:6.

Олеся Курочкина рассказывает, что всё пошло не так с самого начала: «За день до домашнего финала у нас отравилась половина состава. Прямо в начале матча нам поставили пенальти — Надежда Баранова его отразила. Вроде бы мы воспряли, что это хороший знак. Но не получилось перевернуть игру, хотя атаковали. Вообще, то, что мы играли не у себя дома, сказалось. Мне показалось, что на стадионе в том числе были болельщики мужского «Рубина», которые болели против нас. Наш «Амкар» тогда тоже играл в высшей лиге, а у болельщиков отношения не очень хорошие. Возможно, мне показалось, но слышалось, как нас освистывали. Было много людей, и всё-таки наши пермские болельщики были громче, за что им большое спасибо».

Финал Кубка УЕФА в Дуйсбурге Фото: Пресс-служба ФК «Звезда-2005»

Во втором матче финала в Германии пермячки сыграли вничью – 1:1. Матч в Дуйсбурге собрал более 28 тысяч зрителей, что стало новым рекордом посещаемости в женском Кубке УЕФА. Накануне второго матча финала главный тренер Александр Григорян объявил, что покинет «Звезду» и перейдёт в мужской футбол. «Он уже не ездил с нами в Дуйсбург, – вспоминает Курочкина. – Я не играла в финале из-за перебора карточек, но девчонки, которые были на поле, под игровые футболки надели майки с фотографией Александра Витальевича. После игры они сняли футболки и показали, что он был с нами до конца».

На сегодня пермская «Звезда» продолжает оставаться самой титулованной командой России — шесть чемпионств и семь Кубков России. Благодаря выходу «Звезды» в финал Кубка УЕФА, впоследствии напрямую в 1/16 финала стали попадать сразу две команды от России.

Футболистки «Звезды-2005» после финала в Дуйсбурге Фото: Пресс-служба ФК «Звезда-2005»

С сезона-2010 Кубок УЕФА трансформировался в Лигу чемпионов, и финал стали играть в привычном формате — один матч на нейтральном поле. Также был обновлён и формат отбора: после квалификационного раунда, в который попадали команды с самыми низкими коэффициентами УЕФА, все делились на группы и играли в один круг, победители каждой из них выходили в 1/16 финала.

Приключения «Лиона» в России

Французский «Лион», одна из лучших команд в рейтинге УЕФА вообще и восьмикратный победитель Лиги чемпионов (с 2011 года), неоднократно попадал на российские команды и повидал разные российские стадионы.

В 2010 году чемпион страны «Россиянка» приняла «Лион» в Красноармейске. В будущем «Россиянка» будет представлять Химки, а тогда базировалась в другом городе Московской области. Оба матча 1/8 финала завершились поражениями нашей команды — 1:6 и 0:5. При этом в четвертьфинале «Лион» попал на «Звезду-2005», с которой встретился уже в Перми. Там француженкам было гораздо сложнее: первый матч завершился без голов 0:0, а в ответном «Лион» одержал победу с минимальным счётом.

В сезоне-2011/2012 в рамках 1/8 финала «Лион» отправился в Химки, где сыграл с красногорским «Зорким». Фотографии с того матча отлично передают атмосферу и качество газона. Тем не менее грязь на поле не помешала француженкам одержать крупные победы — в гостях 9:0 и 2:0 дома.

«Зоркий» — «Лион» в Лиге чемпионов Фото: пресс-служба ЖФК «Зоркий»

«Зоркий» — «Лион» Фото: пресс-служба ЖФК «Зоркий»

Пока что последний визит «Лиона» в Россию датирован 2019 годом. В 1/16 финала с чемпионками Франции предстояло встретиться чемпионкам России – «Рязани-ВДВ». В Рязань приехали настоящие звёзды европейского футбола: первая обладательница «Золотого мяча» среди женщин Ада Хегерберг, Амандин Анри, Люси Бронз, Венди Ренар. Да и сам «Лион» уже был многократным победителем ЛЧ. В общем, поглядеть на кумиров собрались не только болельщики, но и футболистки: в обеих играх был разгром — 9:0 в России и 7:0 в Лионе.

«Рязань-ВДВ» — «Лион» Фото: пресс-служба ЖФК «Рязань-ВДВ»

Вспышка «Зоркого» в Мадриде

Один из самых крутых матчей в еврокубковой истории провёл упоминавшийся «Зоркий». Кстати, именно в этом клубе начинала свою карьеру Надежда Карпова. В 2015 году в 1/16 финала ЛЧ российской команде попался мадридский «Атлетико», на тот момент чемпион Испании. «Барселона», уничтожающая всех сейчас, только начинала существование. И «Зоркий» увёз из Мадрида победу – 2:0. Феерический матч провела Анастасия Слонова, дубль которой и привёл команду к историческому результату.

«Зоркий» не прошёл дальше из-за домашнего поражения. В Химках «Атлетико» забил 3 гола – один от Эстер Гонсалес в начале игры и два решающих — в самой концовке. Удачно сработали замены, Беатрис Бельтран и Дебора Гарси вывели мадридок в следующую стадию турнира.

«Атлетико» — «Зоркий» Фото: пресс-служба ЖФК «Зоркий»

После сезона-2016/2017 российские клубы уже не проходили стадию 1/16 финала. А многие вообще перестали существовать. «Россиянка» вошла в структуру ЦСКА. ЖФК «Зоркий» был расформирован в том же сезоне, когда клуб обыгрывал «Атлетико», после гибели замглавы Красногорского района Юрия Караулова, финансировавшего клуб. Команда даже не смогла доиграть сезон. Воронежская «Энергия», в которой выступали сильнейшие российские футболистки, например, Елена Данилова и Елена Терехова, стремительно исчезла в начале 2010-х.

«Рязань-ВДВ» продолжает играть в высшем дивизионе чемпионата России, но находится в перманентном кризисе, связанном с финансированием. В 2020 году клуб был близок к ликвидации, но местные власти вроде бы смогли найти деньги. О величии и больших целях, правда, остаётся только мечтать. Прошлый сезон стал худшим в истории команды, а в нынешнем «Рязань-ВДВ» лишилась своей домашней арены. РФС отозвал лицензию у стадиона «Спартак», и рязанки вынуждены принимать соперников в Орехово-Зуеве и Домодедове.

«Звезда-2005», которая в прошлом регулярно брала трофеи, провела прошлый сезон не в своём стиле — пермячки заняли лишь шестое место.

«Звезда-2005» — «Манчестер Сити», 2016 год Фото: пресс-служба ЖФК «Звезда-2005»

В сезоне-2021/2022 женская Лига чемпионов серьёзно обновилась. Впервые появился групповой этап, в который автоматически попадали победители трёх ведущих европейских чемпионатов. Отборочный этап разделился на два отдельных розыгрыша — Путь чемпионов и Путь представителей лиг. Россию в новой ЛЧ представляли два клуба: ЦСКА и «Локомотив».

В отборочном раунде командам предстоял мини-турнир (полуфинал и финал/матч за третье место), проходящий на поле одной из команд. Победитель отправлялся в следующий квалификационный раунд, где мог побороться за выход в группу. ЦСКА отправился в Лимасол, где в полуфинале победил «Суонси Сити» 4:1, в то время как местный «Аполлон» одолел минское «Динамо». В финале киприотки оказались сильнее 2:1. ЦСКА забил первым – отличилась Юлия Мясникова, «Аполлон» быстро сравнял, а победный мяч провёл после перерыва.

«Локомотиву» повезло с полем (все матчи проходили на «Сапсан Арене»), но не с соперниками. Первый полуфинал, в котором московский клуб встречался с ПСВ, завершился поражением хозяев — 1:3. Но счёт открыл именно «Локо», Анна Беломытцева заколотила «пушку» со штрафного уже на четвертой минуте. В параллельном полуфинале лондонский «Арсенал» одержал крупную победу на казахстанским «Окжетпесом» — 4:0. В матче за третье место «Локомотив» выиграл с таким же счётом.

«Когда мы сыграли в финале, в ЛЧ от России стали выходить две команды без квалификации сразу в 1/16 финала, – финалистка Кубка УЕФА Олеся Курочкина размышляет о том, почему результаты российских команд в еврокубках со временем ухудшились. — Но прошло 10 лет, и Казахстан обошёл нас в рейтинге. Нельзя сказать, что сейчас какое-то не то поколение. Футбол убыстряется, появляются технологии, академии, новые клубы. Но в последнее время мы почти не проходили квалификационный раунд. У меня нет объяснения».

Финал Лиги чемпионов, который судила Пустовойтова

Российские женские команды не доходили до финала именно Лиги чемпионов, но там была другая россиянка — судья Анастасия Пустовойтова. В 2019 году она обслуживала финал турнира в Будапеште «Лион» — «Барселона», который завершился победой француженок со счётом 4:1. Тот матч запомнится хет-триком легендарной Ады Хегерберг.

Анастасия Пустовойтова, Екатерина Курочкина и Петруца Югулеску, обслуживавшие финал Лиги чемпионов — 2018/2019 Фото: Harold Cunningham/Getty Images

«Накануне финала мы прилетели в Будапешт, заселились в отель и собрались на вечернюю тренировку. Приехал Роберто Розетти, поддержал нас и пожелал удачи. Ещё рассказал, что на стадионе будут аншлаг и делегации из всех федераций УЕФА, так как ранее в Будапеште проходил конгресс», — рассказывает Пустовойтова. – Самый запоминающийся момент финала для меня — ожидание в тоннеле перед выходом на поле. На стадионе было шикарное световое шоу и концерт, но мы этого не видели, только слышали. Весь стадион гудел, очень хотелось посмотреть. Тогда я чувствовала мандраж, боялась, что ноги подкосятся на виду у 25 камер и ещё летающей камеры-паука. Но со стартовым свистком собралась. Матч оказался не самым тяжёлым — «Лион» был сильнее «Барселоны».