Уникальный случай в Германии! «Штутгарт» вышел в полуфинал Кубка, использовав 4 тренеров

«Штутгарт» вышел в полуфинал Кубка Германии, в гостях обыграв середняка Второй Бундеслиги – «Нюрнберг» (1:0). Единственный мяч на 83-й минуте забил воспитанник «Монако», поигравший вместе с Александром Головиным, Энцо Мийо. Ранее в 1/2 финала вышли «Фрайбург», неожиданно обыгравший «Баварию» (2:1), франкфуртский «Айнтрахт» и «РБ Лейпциг». Но путь «Штутгарта» – уникальный. И всё благодаря непостоянству тренерского штаба.

«Штутгарт» за текущий сезон сменил уже трёх (!) главных тренеров. Начинал сезон во главе клуба Пеллегрино Матараццо, уволенный после пяти очков в девяти турах Бундеслиги. Однако под его руководством команда обыграла в 1/32 финала Кубка Германии дрезденское «Динамо» (1:0).

Пеллегрино Матараццо Фото: Marco Steinbrenner/Getty Images

Затем семь матчей в роли исполняющего обязанности главного тренера провёл Михаэль Виммер, ранее работавший ассистентом Матараццо. Вместе с австрийцем «Штутгарт» разгромил во втором раунде Кубка «Арминию» со счётом 6:0.

Михаэль Виммер Фото: Thomas Pichler/Getty Images

Спасать «швабов», обитавших на дне Бундеслиги, в декабре 2022-го пригласили Бруно Лаббадиа. 57-летний немец уже работал со «Штутгартом» с 2010 по 2013 год. Под его руководством клуб провёл 11 матчей в чемпионате, одержал всего одну победу, три раза сыграл вничью и уступил в семи играх. 3 апреля, спустя два дня после проигранного матча с «Унионом» (0:3), руководство «Штутгарта» приняло решение уволить тренера. Единственный локальный успех коуча – победа над «Падерборном» (3:1) в 1/8 финала Кубка Германии.

Бруно Лаббадиа Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

«Штутгарт» в этот же день назначил новым главным тренером Себастьяна Хёнеса. 40-летний немец ранее работал в системах «РБ Лейпциг», «Герты» и «Баварии», а единственный опыт в Бундеслиге – «Хоффенхайм» (июль 2020-го – май 2022-го). В первой игре под руководством Хёнесса «Штутгарт» обыграл «Нюрнберг» и вышел в полуфинал Кубка Германии. Благодаря этому и появился уникальный прецедент. Выходит, для победы в турнире «Штутгарт» должен поменять тренера ещё дважды?

Себастьян Хёнес Фото: Alex Grimm/Getty Images

В чемпионате дела у команды складываются ужасно: последнее место, отставание от спасительного 15-го места – пять очков. Ранее в XXI веке клуб дважды уже вылетал во Вторую Бундеслигу: в 2016 и 2019 годах, однако возвращался обратно через сезон. Теперь вся надежда боссов на избежание провала возложена на Хёнеса.