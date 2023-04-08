Пробил почти с центра поля и принёс победу в концовке! Чудо от игрока ЦСКА в Италии. Видео

Зимой многие болельщики ЦСКА опасались за остаток сезона. Клуб отпустил Адольфо Гайча в очередную аренду — в «Верону» — и остался с двумя нападающими. Но пока всё складывается здорово. Фёдор Чалов и Антон Заболотный образовали отличную связку и приносят ЦСКА победы, а теперь повод порадоваться появился и у Гайча.

В прошлом сезоне «Верона» финишировала на девятом месте в Серии А, ровно между бывшей и нынешней командами Алексея Миранчука — «Аталантой» и «Торино». Однако закрепить успех не удалось, и сейчас веронцы вынуждены бороться за выживание. В 29-м туре «Вероне» позарез нужна было победить «Сассуоло». Главные конкуренты — «Лечче» и «Специя» — потеряли очки, так что появилась возможность сократить отставание от спасительного 17-го места до четырёх баллов.

Начиналось всё просто ужасно. «Верона» из-за крутейшего дриблинга Доменико Берарди пропустила на 34-й минуте и не могла забить вплоть до концовки. Но очень вовремя включилась магия. На 84-й минуте Федерико Чеккерини пробил головой после подачи с углового так, что мяч залетел в сетку вместе с вратарём.

А потом настало время Гайча. Аргентинец вышел на замену ещё на 81-й минуте и всё-таки дождался своего шанса. Защитник «Сассуоло» отдал мяч Андреа Консильи, чтобы разрядить обстановку, но что-то пошло не по плану. Голкипер решил сделать обратный пас и выложил мяч прямо на ногу Гайчу. А тот не стал раздумывать и в одно касание запустил «парашютик» примерно с 35 метров. И попал!

К счастью, трибуны у стадиона «Марк-Антонио Бентегоди» достаточно крепкие, поэтому выдержали радость болельщиков, для которых теперь каждая победа значит столько же, сколько для топ-клубов трофей Лиги чемпионов.

Для Гайча этот гол — первый за девять матчей Серии А в составе «Вероны». Но свою аренду он наверняка уже окупил. А если «Верона» в итоге сохранит место в элите, то болельщики запомнят Адольфо навсегда. Если бы Гайч ещё почаще выдавал подобные моменты, то, может, и ЦСКА бы его никуда не отпустил!