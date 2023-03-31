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ЦСКА стал побеждать после решения Федотова совместить на поле Чалова и Заболотного — разбор тактики, статистика

Тренер ЦСКА решился на неожиданный ход, и эксперимент с Чаловым и Заболотным сработал!
Евгений Ломоносов
Тренер ЦСКА решился на неожиданный ход
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Пойти на этот шаг Федотова вынудили результаты.

Одно из самых интересных тренерских решений марта в РПЛ — одновременная игра в стартовом составе ЦСКА форвардов Антона Заболотного и Фёдора Чалова, чего ранее в текущем сезоне ещё не случалось. Стоило Владимиру Федотову отважиться на него, как армейцы сразу обыграли «Крылья Советов» (4:0) и «Зенит» (1:0), а нападающие сыграли главные роли: у Чалова два гола, в том числе один победный, у Заболотный один гол, он же победный. Очевидно, тема достойна погружения в неё.

Схема 1. Состав ЦСКА в матче с «Зенитом».

Схема 1. Состав ЦСКА в матче с «Зенитом».

Что заставило Владимира Федотова пойти на эксперимент?

В начале марта, в первом после зимних каникул туре РПЛ, ЦСКА неудачно сыграл с «Сочи» (0:2). В четвёртый раз за сезон красно-синие не смогли поразить чужие ворота. Ранее подобное было в матчах с «Ростовом» (0:0), «Пари НН» (0:1) и «Торпедо» (0:1).

В половине этих встреч у армейцев возникали огромные трудности даже не с реализацией, а с созданием остроты в игровых ситуациях. Если не считать удары после стандартных положений, то с «Пари НН» и «Сочи» из штрафной площади ЦСКА по воротам бил лишь по три раза — смешной показатель даже для аутсайдера, не говоря уже о соискателе высоких мест. К слову, с «Ростовом» и «Торпедо» ситуация хоть и лучше, но тоже не впечатляющая — семь и восемь ударов из штрафной без учёта стандартов.

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Неслучайно, что подобное с ЦСКА произошло именно в играх с «Пари НН», «Торпедо», «Сочи» и «Ростовом». Первая общая деталь — с армейцами эти команды оборонялись низким блоком, отдавая инициативу. В четырёх названных матчах красно-синие в среднем владели мячом 59% времени. Вторая общая делать — все соперники играли с тремя центральными защитниками, у «Ростова» при обороне им становился Данил Глебов.

Сформировалась тенденция: если уступаешь в классе, но хочешь создать трудности ЦСКА — заставь команду Федотова атаковать позиционно, предварительно забаррикадировав штрафную площадь. Эта ситуация и заставила тренера армейцев пробовать что-то новое.

Схема 2. Состав ЦСКА в матче с «Сочи»

Схема 2. Состав ЦСКА в матче с «Сочи»

Почему с лавки был поднят Антон Заболотный?

В первой части РПЛ Антон Заболотный ни разу не попал в стартовый состав, но именно ему тренер доверился в сложный период.

Одно из объяснений такого решения наставника ЦСКА — отсутствие усиления зимой. Когда в феврале Федотова спросили о позициях, которые необходимо усилить, он указал на необходимость усилить как раз атаку.

Владимир Федотов
Владимир Федотов
главный тренер ЦСКА

«Приоритет – нападающий или инсайд. Нужно попасть в того, кто точно будет забивать. Но есть и финансовые возможности клуба, это необходимо учитывать».

Уже зимой тренер осознавал уязвимость атаки. Но так как усиления в атаку не случилось, то оставалось поднимать кого-то со скамейки. Ждать лучших времён было просто неразумно. Таким игроком стал мощный центрфорвард Заболотный. Рост нападающего, по данным с официального сайта ЦСКА, 191,3 см, вес — 91,6 кг. Интересно, что в габаритах он значительно превосходит своего коллегу Фёдора Чалова (180 см, 77 кг), который против закрытых команд часто терялся на поле.

Ход с Заболотным в старте был логичен по двум причинам. Первая — с мощным нападающим легче проникнуть в штрафную и создать момент, просто адресуя ему мяч длинными или фланговыми передачами. Символично, что в матче с «Крыльями Советов» Заболотный открыл счёт ударом головой, а сама игра стала для него первой в стартовом составе в текущем сезоне РПЛ.

Что наличие классно играющего на «втором этаже» нападающего в РПЛ очень важно, говорят истории «Спартака» и «Зенита». Красно-белые сейчас третьи в чемпионате в том числе благодаря Александру Соболеву — он лучший в лиге по голевым действиям головой — 3+2. Сине-бело-голубые до «бразилизации» не стеснялись играть верхом на Дзюбу и Азмуна — в четырёх предыдущих чемпионских сезонах «Зенита» у каждого по 13 «верховых» голов! ЦСКА нападающего подобного плана на поле бóльшую часть сезона недоставало.

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Вторая причина логичности ввода в состав Заболотного — удачный опыт сотрудничества тренера и спортсмена. Когда в позапрошлом сезоне Федотов работал с нападающим в «Сочи», тот стал вторым в команде по результативности (9+4), уступив лишь Кристиану Нобоа (12+7). Если вычесть голы эквадорцы с пенальти, то у двух игроков равное количество голевых действий — по 13. Своей результативностью тогда футболисты затащили команду в топ-5 в РПЛ.

Почему место в стартовом составе потерял Хорхе Карраскаль, а не Фёдор Чалов?

Теоретически Федотов мог сделать замену по позиции — Заболотного выдвинуть в старт, а Чалова посадить в запас. Это был бы самый простой ход, но не факт, что он оказался бы эффективным.

Дело в том, что у Чалова отличное голевое чутьё. По голам во всей лиге (12) он сейчас уступает лишь Владимиру Писарскому (14), Квинси Промесу и Малкому (по 16). В то же время Заболотный в РПЛ никогда не забивал больше девяти мячей. При таких реалиях Чалов был нужен Федотову в составе, даже несмотря на невразумительные матчи с закрывающимися командами. В таком случае Заболотного можно было выпустить в старте, только сдвинув Чалова глубже.

Хорхе Карраскаль

Хорхе Карраскаль

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

До решения Федотова выдвинуть в старт Заболотного рядом с Чаловым в РПЛ регулярно играли Хесус Медина и Хорхе Карраскаль. Но если парагваец входит в топ-15 самых результативных футболистов РПЛ (6+4), то колумбиец при всей своей активности на поле не попадает даже в топ-30 (5+1). Если по футбольным причинам и было кого убирать из атаки, то Карраскаля, что и сделал Федотов. После матча с «Зенитом» тренер ЦСКА заявил, что дело именно в конкуренции — ни о каком конфликте речи нет.

Владимир Федотова
Владимир Федотова
главный тренер ЦСКА

«Это конкуренция. Ребята расставили локоточки и не пускают его в старт. Хорхе надо прилагать усилия, трудиться в этой конкуренции и отвоёвывать своё место».

Интересно, что при слабой результативности Карраскаль ещё иногда и недорабатывает в обороне. Когда в первом круге ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» (2:2), тренер раскритиковал колумбийца публично: «Гол Зиньковского? Это вина одного игрока. Так безвольно давать бить игроку и даже не вступать в отбор».

Голевой удар Антона Зиньковского без сопротивления Хорхе Карраскалая в дерби ЦСКА — «Спартак»

Голевой удар Антона Зиньковского без сопротивления Хорхе Карраскалая в дерби ЦСКА — «Спартак»

Фото: Кадр трансляции

Лучше всего безвольность Карраскаля, о которой сказал Федотов, можно оценить на видео.

Что в итоге?

ЦСКА можно поздравить с обретением вариативности. Теперь у команды на один тактический вариант больше по сравнению с первой частью сезона. Поэтому за ней увлекательнее следить.

В то же время пока рано забегать вперёд и говорить, что теперь армейцы обязательно будут крушить всех. Здесь может быть как угодно. Нельзя исключать, что соперники смогут подстроиться под Чалова, который теперь стал находить голевые моменты, ситуативно врываясь в штрафную из более глубоких позиций. Хоть решение Федотова о совмещении на поле Чалова и Заболотного пока и работает, оно не дало команде ещё одного результативного футболиста, да и не могло дать, зная о слабой реализации Антона.

А что вы думаете о перспективах атаки ЦСКА?

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