Чемпион хочет Сафонова и Лантратова. Но самый непробиваемый вратарь уже в «Зените»

Инсайд «Чемпионата» об интересе «Зенита» к Матвею Сафонову и Илье Лантратову – повод задаться вопросом, кто же всё-таки самый надёжный голкипер РПЛ в этом сезоне. Чемпионы России уже несколько лет не могут найти основного вратаря, в котором были бы уверены на 100%. Давали шанс даже легионеру Ивану Куарежме, но бразильца, несмотря на не самую плохую игру, сгубил лишний жирок.

Сезон у «Зенита» в качестве первого номера начинал 19-летний на тот момент Даниил Одоевский, однако удаление в Грозном и травма быстро превратили его снова в запасного. Тренерский штаб петербургской команды (прежде всего работающие с вратарями Михаил Бирюков и Юрий Жевнов) вернулся к кандидатуре Михаила Кержакова как основного голкипера, хотя тот прошлым летом подумывал о завершении карьеры. В нынешнем чемпионате России Кержаков сыграл «на ноль» больше половины матчей – 11 из 19. Пропустил всего 10 мячей. Перезагрузился так, что в сентябре в возрасте 35 лет был вызван в сборную России и попал в заявку на матч с Кыргызстаном!

Поразительно, но именно Кержаков на сегодняшний день лидирует по проценту отбитых мячей. Точнее, делит первое место с торпедовцем Егором Бабуриным. Оба отразили по 78% ударов в створ. Вот топ-10 голкиперов РПЛ по этой статистике (данные от InStat). Для объективности мы взяли только основных вратарей команд, по воротам которых били не 10-20 раз, а больше.

Михаил Кержаков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Рейтинг самых надёжных голкиперов РПЛ

Очевидно, главная цель «Зенита» – трансфер Сафонова. Руководство чемпионов России уже давно хочет перевезти в Санкт-Петербург голкипера «Краснодара», но у Сергея Галицкого нет никакого желания отпускать своего воспитанника в другой российский клуб. Да и сам Матвей, вероятно, смотрит в сторону Европы.

Статистика у Сафонова, безусловно, хорошая – 75% парированных ударов. Правда, в прошлом сезоне РПЛ была ещё лучше – 81% после 113 ударов в створ. Тогда он стал первым из основных голкиперов команд.

Сафонов приучил нас к тому, что может вытаскивать совершенно невероятные мячи. Ему осталось только ещё чуть-чуть прибавить в стабильности. Избавиться от таких ошибок из нынешнего сезона РПЛ:

И от таких:

И ещё таких:

Впрочем, весной 2023-го мы почти не обсуждаем игру Сафонова в контексте его ошибок. Матвей надёжен, хотя после товарищеского матча с Ираном тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов нашёл, за что покритиковать первого номера национальной команды:

«Вратарские ошибки разделяют на две категории: технический брак и неправильное принятие решения. У Матвея было и то, и другое. Атаку он начинал очень неплохо, если учесть, что в клубе отступили от прежних принципов розыгрыша мяча от ворот за счёт коротких и средних передач. Направление начала атаки он выбирал правильно» («РБ Спорт»).

Интересное замечание сделал Кафанов по поводу отхода «Краснодара» от прежнего стиля после назначения Владимира Ивича. Тем не менее Сафонов, конечно же, не разучился играть ногами. В этом компоненте он точно сильнее, чем другая трансферная цель «Зенита» Лантратов. Вообще, Илья до перехода в «Локомотив» не производил впечатления голкипера, готового к выступлению за топ-клуб в РПЛ. Однако первые матчи за железнодорожников провёл здорово – выиграл конкуренцию у юного Даниила Худякова, отбившего в этом сезоне лишь 65% ударов.

К слову, худший показатель отражённых мячей у Алексея Киняйкина из «Оренбурга» (25 ударов, 65% отбитых), но ему не повезло – статистику подпортило поражение со счётом 0:8 от «Зенита» в Санкт-Петербурге.

А что в топ-лигах Европы? Интересно сравнить того же Сафонова с лучшими голкиперами сильнейших чемпионатов. Вот лидеры в Англии, Испании, Италии, Германии и Франции:

Лучшие голкиперы топ-лиг Европы по рейтингу надёжности

Вратарь Удары в створ Процент отбитых Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Испания) 67 88% Йеванн Диуф («Реймс», Франция) 89 86% Фредерик Рëннов («Унион», Германия) 80 81% Иван Проведель («Лацио», Италия) 82 80% Кепа Аррисабалага («Челси», Англия) 72 79%

У тер Штегена просто какие-то запредельные цифры! Неудивительно, что «Барселона» выдала в Примере столько сухих матчей. Сопоставимую статистику в топ-лигах Европы имеет только Йеванн Диуф во Франции. Приятный факт из Серии А: там на первом месте идёт голкипер с российскими корнями Проведель. В чемпионате России, пожалуй, никто из вратарей не выстрелил в нынешнем сезоне так, как Иван в Италии.