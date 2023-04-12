«Бавария» зря убрала Нагельсмана. Тухель переоценил команду и играл с «Сити» слишком смело

С такой тактикой баварцы могли бы вылететь ещё от «ПСЖ»!

«Манчестер Сити» не оставил шансов «Баварии» в первой четвертьфинальной игре — 3:0. Счёт по игре — хозяева нанесли 13 ударов из штрафной площади, тогда как гости сподобились только на пять. Судьбу матча во многом предопределил смелый план главного тренера мюнхенского клуба Томаса Тухеля.

При обороне «Баварии» не хватало ещё одного игрока сзади для компактности и подстраховки

При обороне «Бавария» использовала схему 4-4-2.

«Бавария» при обороне

Без мяча команда Тухеля располагалась преимущественно между своей штрафной площадкой и средней линией поля. Когда «Ман Сити» доставлял мяч на один из флангов, то «Бавария» большим количеством игроков устремлялась в прессинг, пытаясь вжать соперника в боковую линию поля. Но стоило хозяевам преодолеть это давление, оборона мюнхенцев рассыпалась как карточный домик.

Наглядный пример — первый гол «Сити». Тонким пасом на Родри Бернарду Силва отрезал от обороны сразу трёх игроков — фланговых полузащитника и защитника, плюс одного опорника. Исправить ситуацию стремительным рывком из центра поля к своим воротам попытался Джамал Мусиала, но пролетел мимо мяча. Если бы Тухель вместо варианта 4-4-2 выбрал 4-5-1 или 5-4-1, то такого легкого гола от соперника можно было бы избежать.

Голевой пас Бернарду Силвы Фото: Кадр из трансляции

Голевой удар Родриго Эрнандеса Фото: Кадр из трансляции

Фланговый прессинг «Баварии «Манчестер Сити» классным розыгрышем мяча разваливал неоднократно. В первом тайме благодаря выходу из-под него англичане даже имели отличный шанс забить второй мяч. В результате комбинации с участием Мануэля Аканджи, Бернарду Силвы и Кевина Де Брёйне из убойной позиции удар наносил Илкай Гюндоган, но угодил в соперника.

Мануэль Аканджи, Бернарду Силва и Кевин Де Брёйне вскрывают фланг Фото: Кадр из трансляции

Илкай Гюндоган и Бернарду Силва в убойных позициях Фото: Кадр из трансляции

Как Тухель хотел такого избежать? Давно известно, что у нынешнего «Манчестер Сити» отличная позиционная атака, команда умеет пользоваться шириной поля. Далеко за примерами ходить не нужно — в предыдущем матче Лиги чемпионов «горожане» забили семь мячей в ворота «Лейпцига».

Любопытно, что «Лейпциг» тоже оборонялся по схеме 4-4-2, как и «Бавария» в четвертьфинале. А «Ман Сити» тогда, как и сейчас, при позиционной атаке использовал схему 3-2-4-1. То есть именно «Баварию» Гвардиола тактически удивлять не стал — предложил то, что ему уже принесло результат. Странно, что Тухель оказался к подобному вообще не готов. Смотрел ли вообще он тот матч? Тогда он ещё был безработным.

«Ман Сити» при позиционной атаке

Боссам «Баварии» впору пенять на себя. На прошлой стадии Лиги чемпионов мюнхенцы прошли «ПСЖ», одержав победу по сумме двух матчей со счётом 3:0. Месси, Мбаппе и Неймар не смогли себя проявить. В первом матче баварцы играли с тремя центральными защитниками, а на игру в четыре перешли лишь в домашнем матче, когда уже вели в противостоянии. Главным тренером был Юлиан Нагельсман. Вот кого не хватало с «Ман Сити»! Тухель его успешный опыт проигнорировал.

При владении «Баварии» не хватало игрока сзади для розыгрыша мяча

Известно, что прессингует «Манчестер Сити» по схеме 4-4-2, которая при давлении у чужой штрафной превращается даже в 4-2-4 за счёт выдвижения высоко вперёд фланговых полузащитников. С тем же «Лейпцигом» было именно так.

Повторилось подобное и с «Баварией». В итоге получилось так, что четвёрку защитников немецкой команды прессинговали четыре игрока английской — удобный размен для хозяев, но не для гостей.

«Ман Сити» при обороне

Если бы Тухель добавил третьего центрального защитника, то тем самым мог бы облегчить команде жизнь при выходе на чужую половину поля в позиционных атаках. «Ман Сити» стало бы труднее прессинговать. Но тренер такого не сделал. Баварцы пытались разыгрывать мяч низом, однако грешили браком. Один только голкипер Ян Зоммер мог «привезти» несколько голов! Упрощать игру возможности не было — мощного форварда в составе нет.

В итоге «Бавария» организовала гол на свои ворота — Деотшанкюль Юпамекано потерял мяч под прессингом Джека Грилиша. Крайний полузащитник классно ускорился на оппонента, перекрывая к тому же пас на фланг.

Прессинг Джека Грилиша перед голевой атакой Фото: Кадр из трансляции

Как и при собственной позиционной обороне, при построении атаки «Бавария» посыпалась на том, что легко читалось заранее, если знать манеру игры соперника. Как так?! Вероятно, Нагельсман недоумевал у ТВ-экрана.

Сложно найти оправдания решению Тухеля играть смело. Может, у него не было центрального защитника? Да был же — игравший справа Бенжамен Павар мог запросто стать дополнительным в центре. Тогда бы всю бровку был способен закрыть Кингсли Коман, что при Нагельсмане неоднократно происходило.

Другой план Тухеля мог усложнить жить Бернарду Силве, который провёл феноменальный матч: три ключевые передачи при 1,2 в среднем в сезоне и восемь успешных отборов при 1,3 в среднем в сезоне! Его игра — ещё одно подтверждение, что у «Баварии» было всё из рук вон плохо, она слишком многое позволила сопернику.

Всё сказанное не означает, что Нагельсман — классный тренер, а Тухель — плохой, ни в коем случае. Просто один знал все тонкости своей команды, а второй сейчас только вникает в них. Перестановка случилась крайне не вовремя. Таким образом, теперь и «Бавария» подтверждает вечный тезис: несвоевременность — вечная драма.