Когда «Барса», «ПСЖ» и «Наполи» станут чемпионами? Расклады на финиш сезона

Суперкомпьютер прогнозирует, что ни у одного из этих клубов не возникнет больших проблем.

До конца сезона в топ-чемпионатах осталось меньше двух месяцев. «Наполи», «Барселона» и «ПСЖ» создали неплохое преимущество в Серии А, Ла Лиге и Лиге 1 соответственно. Изучили календари лидеров, чтобы примерно понять, когда они официально станут чемпионами.

Серия А

Уже никто не сомневается, что «Наполи» станет чемпионом Италии впервые с 1990 года. У команды Лучано Спаллетти грандиозное преимущество — ближайший преследователь («Лацио») отстаёт на 16 очков.

Игроки «Наполи» Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

До конца турнира осталось провести девять туров, то есть в розыгрыше 27 очков. Таким образом, неаполитанцам нужно набрать 12, чтобы гарантированно получить скудетто.

Календарь «Наполи» до конца сезона:

«Наполи» — «Верона» (15 апреля);

«Ювентус» — «Наполи» (23 апреля);

«Наполи» — «Салернитана» (29 апреля);

«Удинезе» — «Наполи» (3 мая);

«Наполи» — «Фиорентина» (7 мая);

«Монца» — «Наполи» (14 мая);

«Наполи» — «Интер» (21 мая);

«Болонья» — «Наполи» (28 мая);

«Наполи» — «Сампдория» (4 июня).

Турнирная таблица Серии А

Южанам по силам обыграть в апреле «Верону» (18-е место) и «Салернитану» (15-е место), а вот гостевая игра с «Ювентусом» наверняка получится очень сложной. Правда, «Лацио» в конце апреля также ждёт тяжёлый выезд: игра на «Сан-Сиро» с «Интером». Для того чтобы стать чемпионом в апреле, команде Спаллетти нужно в ближайших трёх турах набрать на три очка больше, чем «Лацио». Римлян, помимо матча с «Интером», ждут игры со «Специей» (на выезде) и «Торино» (дома).

По мнению суперкомпьютера компании Five Thirty Eight, вероятность победы «Наполи» в чемпионате превышает 99%. Система считает, что южане наберут 92 очка, а «Лацио» займёт второе место (71 балл). В топ-4 также окажутся «Милан» и «Рома», «Интер» же окажется лишь на пятой строчке. Кстати, «Ювентусу» система отдаёт седьмое место, а на шестую строчку ставит «Аталанту».

Ла Лига

До конца чемпионата Испании осталось 10 туров, а отрыв «Барселоны» от «Реала» составляет 12 очков, от «Атлетико» — 14.

Хави впервые в карьере может стать чемпионом Испании в статусе тренера Фото: Alex Caparros/Getty Images

В апреле клубы Примеры отыграют четыре тура. Чтобы стать чемпионом в этом месяце, сине-гранатовым нужно набрать на семь очков больше, чем «Реал», и на пять — больше, чем «Атлетико». В первый вариант верится с трудом, так что, скорее всего, «Барса» завоюет титул в мае.

Календарь «Барселоны» до конца сезона:

«Хетафе» — «Барселона» (16 апреля);

«Барселона» — «Атлетико» (23 апреля);

«Райо Вальекано» — «Барселона» (26 апреля);

«Барселона» — «Бетис» (29 апреля);

«Барселона» — «Осасуна» (2 мая);

«Эспаньол» — «Барселона» (14 мая);

«Барселона» — «Реал Сосьедад» (21 мая);

«Вальядолид» — «Барселона» (24 мая);

«Барселона» — «Мальорка» (28 мая);

«Сельта» — «Барселона» (4 июня).

Турнирная таблица Ла Лиги

В календаре каталонского клуба немало матчей с командами из верхней половины таблицы. «Атлетико» сейчас занимает третье место, «Реал Сосьедад» — пятое, «Бетис» — шестое, «Осасуна» — восьмое, «Райо Вальекано» — девятое, «Сельта» — 10-е. Впрочем, из всех этих соперников в первом круге «Барса» не обыграла только «Райо» (0:0). Да и в целом за 28 туров каталонский клуб терял очки всего лишь пять раз.

На всякий случай скажем, что в случае равенства очков придётся смотреть на личные встречи. У «Барсы» нет преимущества перед «Реалом» (1:3, 2:1), но пока есть перед «Атлетико» (1:0, второй матч пройдёт в апреле). Суперкомпьютер полагает, что «Барселона» станет чемпионом, набрав 92 очка. «Реал» расположится на второй строчке с отставанием в 12 очков. А третье место займёт «Атлетико», который уступит лидеру 16 очков.

Лига 1

У «ПСЖ» не такой большой отрыв, как у лидеров чемпионатов Италии и Испании. Ближайший преследователь («Ланс») отстаёт на шесть очков, а «Марсель» — на восемь. Впрочем, и до конца чемпионата осталось всего восемь туров. Парижане заметно увеличат свои шансы на титул, если справятся в ближайшем туре с «Лансом».

Килиан Мбаппе — лучший бомбардир «ПСЖ» в этом сезоне Фото: Oisin Keniry/Getty Images

«ПСЖ» точно не станет чемпионом по итогам апреля. Даже если ближайшие преследователи проиграют все матчи в этом месяце, а парижане выиграют, то за пять туров до финиша отрыв составит 15 очков. Теоретически у того же «Ланса» будет возможность догнать «ПСЖ», но вероятность ничтожно мала. В случае равенства очков придётся считать разность мячей, и в этом плане у нынешнего лидера преимущество. По всей видимости, парижане официально возьмут титул в мае.

Календарь «ПСЖ» до конца сезона:

«ПСЖ» — «Ланс» (15 апреля);

«Анже» — «ПСЖ» (21 апреля);

«ПСЖ» — «Лорьян» (30 апреля);

«Труа» — «ПСЖ» (7 мая);

«ПСЖ» — «Аяччо» (13 мая);

«Осер» — «ПСЖ» (21 мая);

«Страсбург» — «ПСЖ» (27 мая);

«ПСЖ» — «Клермон» (3 июня).

Турнирная таблица Лиги 1

По мнению суперкомпьютера, вероятность победы «ПСЖ» в чемпионате составляет 97%, а вероятность успеха «Ланса» — всего лишь 2%. Система считает, что итоговая тройка будет выглядеть следующим образом: «ПСЖ» (87 очков), «Ланс» (76) и «Марсель» (76). Кроме того, суперкомпьютер прогнозирует, что «Монако» с Александром Головиным займёт четвёртое место.