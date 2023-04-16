«Игра Левандовского вызывает тревогу». У поляка проблемы с голами в Примере после ЧМ

«Барселона» неудачно провела два предыдущих матча. Сначала каталонцы потерпели болезненное поражение от «Реала» (0:4) в полуфинале Кубка Испании, потом не справились с «Жироной» (0:0) в Ла Лиге. А у нападающего Роберта Левандовского заметно снизилась результативность в Примере.

До чемпионата мира в Катаре Левандовски отыграл 14 матчей в чемпионате Испании и отличился 13 раз. Таким образом, в среднем польский форвард забивал по 0,93 гола за игру. А после турнира Роберт провёл 10 матчей и забил четыре мяча (в среднем по 0,4 гола за игру). Три встречи Левандовски пропустил из-за дисквалификации, одну — из-за травмы. Если взять весь сезон в Ла Лиге, то у нападающего 17 голов в 23 матчах (0,71 за игру).

Несмотря на снижение результативности, Левандовски по-прежнему возглавляет список лучших бомбардиров Примеры. А на второй строчке располагается нападающий «Реала» Карим Бензема — он наколотил 14 голов. До перерыва на ЧМ-2022 француз отыграл всего лишь семь матчей в чемпионате Испании, поскольку пропустил семь встреч из-за травм. В ноябре 2022-го у Бензема было пять голов, а теперь стало 14.

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После возобновления Примеры Карим отличился девять раз в 11 матчах. В отличие от Левандовского, у игрока «Реала» заметно выросла результативность. За весь сезон Бензема забил 14 мячей в 18 матчах, то есть в среднем он оформляет по 0,78 по игру. Этот показатель у Карима чуть выше, чем у лидера бомбардирской гонки.

Карим Бензема Фото: Angel Martinez/Getty Images

Сам Левандовски отметил, что последние матчи провёл с травмой: «В кубковом матче с «Реалом» я получил неприятный удар от Милитао. Во втором тайме было сложно играть. Перед матчем с «Жироной» я проснулся и не мог ходить. Мы поработали с физиотерапевтами, и мне удалось выйти на поле. Я не тот футболист, который не играет из-за боли, всегда стараюсь быть рядом с командой. Последние две игры сложились не лучшим образом, нужно прибавить на финише сезона. Я, в свою очередь, постараюсь играть на высоком уровне. В последних матчах я действовал не лучшим образом, и повреждение не должно служить оправданием.

Никогда не буду счастлив, независимо от того, сколько голов забил. После чемпионата мира моя результативность снизилась, но в последних играх вся команда действовала не лучшим образом. Я знаю, чего от меня хотят люди. Надеюсь, что в заключительных матчах сезона мы будем играть так, как раньше».

В 2023 году каталонский клуб отыграл 22 официальных матча. Любопытно, что трио Левандовски — Педри — Усман Дембеле вышло на поле вместе только в трёх встречах. Это были два матча Суперкубка Испании в Саудовской Аравии и кубковая игра с «Реалом Сосьедад». В этих матчах Левандовски набрал 3 (2+1) очка по системе «гол+пас», а Педри и Дембеле забили по одному мячу. Сейчас испанец и француз находятся в списке травмированных, а результативность поляка в их отсутствие заметно снизилась.

Усман Дембеле Фото: David Ramos/Getty Images

Авторитетное издание Marca оценивает положение следующим образом: «Ситуация с Левандовским становится тревожной. Сейчас поляк очень нужен команде, но его результативность снизилась. Потери «Барселоны» очень заметны, хотя руководство не акцентирует на этом внимание. Отсутствие Педри и Дембеле бросается в глаза. Остальные пытаются улучшить ситуацию, но в последних матчах их дела идут не очень. В некоторых матчах Левандовского не видно. До него не доходит мяч, и он не создаёт моментов».

А вот главный тренер «Барселоны» Хави спокойно оценивает ситуацию: «Меня не беспокоит игра Левандовского, я лишь беспокоюсь о победе в чемпионате. В матче с «Жироной» нам не хватило эффективности, поэтому приходится заниматься самокритикой. Жаль, что мы упустили возможность увеличить отрыв от «Реала» до 15 очков».

Возможно, ситуация изменится в лучшую сторону с возвращением в строй Педри. Сейчас молодой испанец чувствует себя хорошо, однако до сих пор непонятно, когда он снова выйдет на поле. Самый оптимистичный прогноз — возвращение в строй в матче с «Атлетико» (23 апреля). Впрочем, в тренерском штабе осторожно относятся к любого рода предположениям. Педри вернётся на поле только тогда, когда будет полностью к этому готов.