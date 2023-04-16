Очередной мастер-класс Головина! Россиянин забил и сделал ассист в матче с «Лорьяном»

«Монако» продолжает борьбу за вторую строчку в Лиге 1. Успех позволит монегаскам напрямую выйти в групповой этап Лиги чемпионов. В шести последних турах «Монако» дважды проиграл, но сегодня одержал убедительную победу над «Лорьяном» и продлил серию без поражений в чемпионате Франции до четырёх матчей. Взять три очка помог Александр Головин – он отметился голом и результативной передачей.

«Монако» вчистую переиграл «Лорьян» в первом тайме. Уже на 14-й минуте Головин внешней вырезал красивую навесную передачу. Виссам Бен-Йеддер обработать пас не смог, а вот Крепену Дьятте хватило одного касания бедром, чтобы перевести мяч в сетку – 1:0. Хотя у главного тренера «Лорьяна» Режиса Ле Бриса должны быть вопросы к своему вратарю, который обязан был забирать мяч или выходить на перехват подачи Головина.

Преимущество «Монако» было колоссальным, так что в первые 30 минут в воротах гостей должны были побывать три мяча. Но оказались два. На 28-й минуте оборона «Лорьяна» опять «привезла» гол: Бен-Йеддер заполучил мяч после борьбы своего партнёра и сделал проникающую передачу в штрафную площадь на Александра Головина. Россиянин быстро и здорово распорядился мячом и покатил в правый угол – 2:0.

Александр Головин Фото: asmonaco.com

Через семь минут после гола Головина счёт был обязан становиться 3:0. После затяжной атаки «Монако» Кевин Фолланд не отправил мяч в сетку, так как «Лорьян» героически спас защитник, заблокировав удар на линии ворот. Гости же создали один момент за первый тайм: их показатель xG был всего 0,17.

После перерыва ничего не изменилось. «Монако» владел ходом игры, но мяч отдал сопернику. На 55-й минуте Кевин Фолланд забил третий гол – 3:0. Бен-Йеддер оформил ассистентский дубль. Даже тройная замена «Лорьяна» в перерыве не помогла перевернуть матч. Филипп Клеман же свои три перестановки осуществил на 76-й минуте, среди заменённых был и Головин. «Лорьян» в итоге отыграл один гол – на 86-й минуте Ибраима Коне реализовал пенальти.

«Монако» после победы приблизился к «Лансу», идущему на втором месте, на расстояние двух очков. Теперь у монегасков столько же очков, сколько у «Марселя» (61), который свой матч в этом туре сыграет с «Труа». Следующую игру «Монако» проведёт с «Лансом» 23 апреля. А сезон Лиги 1 уже стал лучшим для россиянина с точки зрения результативности: полузащитник набрал 15 (7+8) очков по системе «гол+пас».