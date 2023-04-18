Осимхен полтора года назад сломал глазницу. Удивительно, но после он заиграл ещё лучше

На юге Италии царит сумасшествие, которое здесь не фиксировали с момента магических выступлений за «Наполи» Диего Марадоны в конце 1980-х. Под руководством Лучано Спаллетти неаполитанцы уверенно летят всего лишь к третьему в истории и оттого ещё более ценному титулу чемпионов Италии. Если тогда идолом стал топовый аргентинский волшебник и чемпион мира, то теперь в составе зажигает неожиданный герой. В текущем сезоне на счету 24-летнего нигерийского форварда Виктора Осимхена 25 голов и пять ассистов в 30 матчах во всех турнирах. На ответный матч ЛЧ с «Миланом» форвард выйдёт с первых минут. А в первом, казалось, гостям не хватило именно своей звезды.

Летом 2020 года казалось, что руководители «Наполи» сошли с ума, заплатив «Лиллю» € 75 млн + бонусы за трансфер африканца. Самый дорогой игрок в истории клуба долго привыкал к Серии А, но в нынешнем сезоне совершенно неудержим. Всё идёт к тому, что Осимхен станет первым африканцем в истории чемпионата Италии, который завершит турнир в статусе лучшего бомбардира. Мировым супертопам придётся серьёзно раскошелиться, чтобы приобрести эту ничем уступающую Холанду голевую машину.

В детстве Осимхен продавал газеты на улицах Лагоса и фанател от Дрогба

В начале марта наклепавший за «Наполи» 50 голов в 90 матчах африканец получил очередную награду – Виктор был признан лучшим иностранным спортсменом Италии. На посвящённой этому событию пресс-конференции форвард отметил, что в детстве и мечтать не мог о таком признании. «Помню, как мы с братьями и сёстрами болтались на улицах Лагоса, продавали газеты, еду и воду водителям, застрявшим в пробке. Бывало, что день получался хорошим, и мы баловали себя мороженым, но иногда приходилось ложиться спать голодными. Горд, что сегодня я и моя семья ни в чём не нуждаются», – признаётся уроженец Нигерии, где 63% населения живёт за чертой бедности.

Новая легенда «Наполи» на фоне старой Фото: из личного архива Виктора Осимхена

В детстве постоянное урчание в желудке подростка ненадолго прерывало бешеное клокотанье сердца: на выходных Виктор пробирался на чердак расположенного неподалёку от его дома бара и, замерев, любовался игрой своего кумира Дидье Дрогба в АПЛ. Ничего удивительного – за победителя Лиги чемпионов в составе «Челси» родом из Кот-д'Ивуара топили даже в Нигерии. После просмотра матчей Осимхен мчался на футбольную площадку и отрабатывал увиденные финты.

В 12 лет парнишке повезло – вместе со старшим братом он отправился на просмотр в академию Ultimate Strikers в Лагосе, но тренерам приглянулся только Виктор. Рослого игрока поначалу задействовали в центре обороны, где он выделялся прыгучестью и неуступчивостью. Всё изменил визит в академию тренера юниорской сборной Нигерии и бывшего игрока национальной команды Эммануэля Амунеке, который посоветовал поставить таланта в нападение.

Амунеке пристально следил за развитием игрока и в 2015 году взял его на чемпионат мира U17. Турнир получился потрясающим для команды Нигерии – она взяла золотые медали, переиграв в финале Мали (2:0). Наколотивший 10 мячей Осимхен взял «Золотую бутсу», но лучшим игроком признали другого нигерийца, полузащитника Келечи Нвакали. Его тут же подписал «Арсенал», однако за первую команду лондонцев тот так и не сыграл. Сейчас он барахтается в испанской Сегунде в составе «Понферрадины». Виктора на том турнире присмотрели скауты «Вольфсбурга» и приобрели перспективного форварда за € 3,5 млн.

Провал в Германии, жирные трансферы в «Лилль» и «Наполи»

Африканец попал в Бундеслигу в сложные для его нового клуба времена. Если в 2016 году «Вольфсбург» блистал в еврокубках и рубился в четвертьфинале ЛЧ с «Реалом» (2:0 дома и 0:3 в Мадриде), то уже через год команда избежала вылета во Вторую Бундеслигу только благодаря победе в переходных матчах с «Айнтрахтом» из Брауншвейга. Почти каждые полгода менялись тренеры, поэтому на молодого Осимхена не особо рассчитывали. За полтора сезона в Германии он сыграл всего 14 матчей и не забил ни одного мяча.

В «Вольфсбурге» африканец не раскрыл лучшие качества Фото: Thomas Eisenhuth/Getty Images

«Период в «Вольфсбурге» закалил меня – я осознал, насколько ещё много предстоит работать, чтобы выйти на высокий уровень. Отдельная благодарность Марио Гомесу, у которого я многому научился. Потрясающий нападающий и человек огромной души. Его советы мне очень помогли», – признался африканец, которого немцы летом 2018 года отдали в аренду в бельгийский «Шарлеруа».

В Бельгии нападающий получил необходимое доверие и много игрового времени для возможности прогрессировать. Осимхен выдал потрясающий сезон, даже несмотря на то что пропустил почти полтора месяца на старте из-за малярии. После 20 голов форварда в 36 матчах «Шарлеруа» активировал опцию о выкупе его контракта всего за € 3,5 млн. А два месяца спустя бельгийцы заработали в разы больше, когда продали африканца «Лиллю» за € 22,4 млн. Эти парни умеют вести бизнес!

Во Франции нападающий заменил проданного в «Арсенал» за € 79 млн ивуарийца Николя Пепе. И снова форвард, чья фамилия переводится с нигерийского диалекта эсан как «Бог добрый», показал выдающуюся результативность – 18 мячей в 38 матчах и звание лучшего игрока «Лилля» в сезоне-2019/2020. Покупатели становились в очередь, и руководство не смогло отказать себе в удовольствии осуществить ещё один жирный исходящий трансфер. «Наполи» выложил за игрока € 75 млн, но эта сумма с учётом бонусов в итоге составит на € 10 млн больше.

В ходе страшного столкновения с игроком «Интера» едва не потерял зрение

Борьба с защитниками в Серии А потребовала от форварда значительной работы над собой в тактическом плане, особенно при игре без мяча. Виктор оказался способным учеником. «Гаттузо, а потом и Спаллетти проводили со мной много времени, объясняя, насколько важно просчитывать развитие ситуации на несколько шагов вперёд. Мне удалось прокачаться в этом отношении – сегодня я обладаю множеством приёмов, как обхитрить опекунов», – признался бомбардир.

Фирменный приём Осимхена – расположиться между двумя центральными защитниками, чтобы оказаться в «слепой» зоне одного из них. А дальше следуют стремительный рывок, потрясающая работа корпусом и убийственной удар. «Я часто залипаю в YouTube на просмотре роликов со змеями. Восторгаюсь и поражаюсь их умению рассчитать оптимальный момент для броска. Ошибка может стать фатальной для змеи – часто на кону не только добыча, но и собственная жизнь. Когда я нахожусь на поле, то превращаюсь в змею, выбираю удобный момент», – философствует Осимхен.

Маска стала фирменной фишкой Осимхена Фото: Andrea Staccioli/Getty Images

Чаще всего форвард располагается в правом полуфланге, тем самым давая больше места для манёвра на другой стороне мозгу и двигателю атак «Наполи» в этом сезоне Хвиче Кварацхелии. У нигерийца и грузина практически идентичные показатели по системе «гол+пас»: 21+5 у Виктора и 12+12 у бывшего игрока «Рубина» и «Локомотива». Умное расположение Осимхена в штрафной также даёт ему преимущество: Виктор словно знает, куда прилетит мяч даже после серии рикошетов. Отменная прыгучесть и умение зависнуть в воздухе оставляют мало шансов соперникам.

В Неаполе культ форварда начался задолго до его нынешнего феноменального сезона, и толчок этому придал ужасный для Осимхена случай. В ноябре 2021-го нападающий едва не потерял зрение после столкновения в верховой борьбе с защитником «Интера» Миланом Шкриньяром. Африканец «перепутал» голову соперника с мячом и кивнул настолько сильно, что сломал не только скулу, но и глазницу. Ещё немного, и глаз мог не только фатально повредиться, но и выйти из глазницы.

Виктор Осимхен после столкновения с Миланом Шкриньяром в ноябре 2021-го Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Операция по спасению зрения длилась четыре часа. Виктору установили семь пластин и 18 винтов, чтобы зафиксировать кости, после чего он был вынужден носить специальную маску из углеродного волокна – этот материал используют при производстве деталей для болидов «Формулы-1», он легкий и прочный. Сегодня риска голове и зрению Осимхена нет, но он продолжает носить маску, превратив её в красивое празднование голов – нигериец снимает аксессуар как только мяч попадает в сетку.

Теперь в городе маску с Виктором можно встретить чуть ли не на каждом углу. Даже футболки с Марадоной не так популярны. Маску африканца изображают на своих изделиях кондитеры, кулинары и производители одежды. Не менее популярны маски Осимхена и на родине – как же здорово, возвращаясь в родной Лагос, купить у босоногого мальчишки газету со своим изображением на первой полосе!