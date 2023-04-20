Новый Холанд разрывает за «Гент»! Он оформил самый быстрый хет-трик в истории еврокубков

Последний день трансферного окна — всегда сумбур и неожиданные переходы. Такую сделку и провернул бельгийский «Гент» — подписал 20-летнего Гифта Эммануэля Орбана из норвежского «Стабека». Заплатили € 3 млн, ожидая, что тот станет лидером в атаке. Но парень заиграл так хорошо, что оправдал своё имя сполна: «Гифт» с английского можно перевести как «подарок».

Гифт Орбан — 20-летний нападающий, ростом 178 см, правша. До «Гента» играл за норвежский «Стабек». Там оказался в прошлом году, когда впечатлил скаутов игрой на молодёжном нигерийском турнире. А уже из Норвегии уехал внезапно: утром позвонил агент, когда игрок был в душе после тренировки. Через несколько часов Орбан уже летел в Бельгию.

В Норвегии нигериец забивал на всю катушку: 24 матча, 19 голов, семь ассистов. Новый Эрлинг Холанд! У нигерийца хорошие физические данные, он быстрый и постоянно нацелен на ворота. Едва ли не каждый удар Орбана опасен. Причём не важно, какой ногой и с какой дистанции он бьёт — залетало всё!

В «Генте» ситуация не изменилась — парень покорил страну всего за месяц: продолжил забивать, даже прямым ударом со штрафного. Пока что результаты в «Генте» даже лучше: 14 голов в 14 матчах, покер в матче с «Зюлте-Варегемом» и дубль в дебютном матче! Отдельная история — его хет-трик «Башакшехиру» в Лиге конференций: он стал самым быстрым в истории еврокубков — 3 минуты и 24 секунды! Опередил Мохамеда Салаха.

Гифт Эммануэль Орбан форвард «Гента» — после покера в ворота «Зюлте-Варегема» «Я никогда не оформлял хет-трик в своей карьере. А тут сразу четыре гола в одном матче — это очень приятно».

Гифт Орбан празднует забитый гол Фото: Mustafa Yalcin/Getty Images

Дальше — топ-клубы

Мечта Орбана — играть в АПЛ. По информации английского инсайдера Бена Джейкобса, интерес уже проявляют «Лидс» и «Лестер». «Гент» отпускать звезду в ближайшее трансферное окно не намерен. Но, кажется, это только начало: если Гифт продолжит в том же духе, к лету подтянутся более серьезные клубы с соответствующими предложениями.