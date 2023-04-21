Гол Дибалы на 89-й минуте — произведение искусства! Чемпион мира спас Моуринью от вылета

Даже после минимального поражения в Роттердаме «Рома» считалась фаворитом в противостоянии с «Фейеноордом». Во-первых, она играла решающий матч дома, на родном «Олимпико». Во-вторых, ощутимо превосходила соперника в суммарном классе личного состава. А главное — у неё есть Моуринью. Человек, побывавший в стольких турнирных передрягах, что смутить его одним пропущенным мячом в гостях решительно невозможно. Пустяки, дело житейское.

Тем не менее римлянам пришлось пострадать дома, и достаточно сильно. В первом тайме Жозе потерял ключевого полузащитника и… ассистента. Жоржиньо Вейналдум покинул поле по обидной, но банальной причине: травма. Сальваторе Фоти убрался вслед за ним в раздевалку при более чем комичных обстоятельствах.

В попытке помешать Сантьяго Хименесу быстро ввести мяч в игру из-за боковой помощник Моуринью нечаянно шлёпнул нападающему ладошкой по физиономии. Хименес рухнул на беговую дорожку «Олимпико» так, будто пропустил нокаутирующий апперкот. Странно, что английский рефери Энтони Тейлор купился на цирковой номер футболиста и без раздумий вытащил из нагрудного кармана красную карту. Так или иначе, на скамейке «Ромы» ещё до перерыва стало на два человека меньше: Эль-Шаарави отправился с неё на поле, а Фоти — в подтрибунку.

Эта сценка — самое интересное из первого тайма. Сравнять счёт по сумме двух матчей итальянцам до перерыва не удалось.

«Рома» Фото: ANP via Getty Images

Когда Леонардо Спинаццола всё-таки доставил мяч в сетку ворот «Фейеноорда», Моуринью даже не подпрыгнул и не вскинул радостно руки — был сама невозмутимость. Римляне прочно владели инициативой и должны были в основное время решать вопрос выхода в полуфинал. Но вместо этого пропустили на 80-й от вышедшего на замену бразильца Игора Пайшао и привели в оцепенение несколько десятков тысяч человек на трибунах. Голевую бразильцу забросил бывший динамовец Себастьян Шиманьски

Вывел собравшихся из предынфарктного состояния Пауло Дибала. На то и чемпион мира. На 89-й минуте он с удивительной ловкостью принял и обработал в штрафной передачу Лоренцо Пеллегрини и продлил игру на полчаса. Полюбуйтесь на эту красоту.

Ещё одна замена Моуринью сработала в дополнительное время. Точнее — даже две. Эль-Шаарави вышел на замену в первом тайме, Тэмми Абрахам — во втором. А вместе они соорудили классный гол в экстра-тайме: англичанин с фланга выложил мяч точно на бутсу итальянцу — и привет, 3:1.

Абрахам напоследок ещё и Спинаццоле помог отличиться.

А Сантьяго Хименеса карма настигла на 119-й минуте. Он тоже получил красную от Тейлора — за «прямую ногу» против Джанлуки Манчини.

4:1, «Рома» — в полуфинале. С приключениями, но так даже интереснее!